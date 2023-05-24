«Интер» выиграл Кубок и Суперкубок Италии в 2023-м, финал ЛЧ с «Ман Сити» – 10 июня

Теги Интер Фиорентина Симоне Индзаги Манчестер Сити серия А Италия Кубок Италии Лига чемпионов УЕФА Суперкубок Италии Футбол

«Интер» выиграл второй трофей в 2023-м году.

Команда Симоне Индзаги стала обладателем Кубка Италии, одержав победу над «Фиорентиной» в финале турнира – 2:1. 

18 января «Интер» взял Суперкубок Италии, победив «Милан» (3:0).

«Нерадзурри» еще предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов – матч с «Манчестер Сити» состоится 10 июня.

В Серии А миланцы занимают 3-е место, набрав 66 очков после 36 туров. 

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WT Rhm.- Borsig Waffentrager
В прошлом году Интер выиграл тот же набор трофеев, только теперь ещё есть и финал ЛЧ!
Какая же крутая команла , не понимаю Шкриньяра, Брозовича , Бастони и др. если они хотят уйти! Нужно пррсто наконец-то стабилизировать финансы и начать тратиться руководству . А так гений Марата снова вернул Интер на топ уровень начиная с 2021 года!
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
John Gotti
Ответ WT Rhm.- Borsig Waffentrager
В прошлом году Интер выиграл тот же набор трофеев, только теперь ещё есть и финал ЛЧ! Какая же крутая команла , не понимаю Шкриньяра, Брозовича , Бастони и др. если они хотят уйти! Нужно пррсто наконец-то стабилизировать финансы и начать тратиться руководству . А так гений Марата снова вернул Интер на топ уровень начиная с 2021 года!
Бастони ? Он никуда не уйдет. Брозо тоже не говорил, что хочет уйти.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Очередной шикарный сезон от Симоне, прекрасный тренер:)
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Интер с победой, молодцы!
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artem89S
Стоит признать, что интер хорош, 2 кубка плюс финал ЛЧ это сильно, плюс команду трясло в чемпе, а так бы 100% требл был бы, т к по игре Интер самый сильный сейчас в Италии, это стоит признать. Кто там пишет про разгром от мансити, унижение в финале, в основном школьники конечно, так вот никакого разгрома там не будет и вообще я бы на интер поставил, оборона играет хорошо, а атакует вся команда волнами, против такой системы сложно играть.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Ответ John Gotti
Бастони ? Он никуда не уйдет. Брозо тоже не говорил, что хочет уйти.
Шкриньяр тоже говорил что остаётся, поэтому его и не продали и теперь теряем просто так актив за 70 миллионов лидера обороны, ключевого ЦЗ и капитана...А про того же Брозовича уже давно слухи ходили с Барселоной и т.д. за Бастони тоже мешки АПЛ гоняются. Ну и нужны трансферы срочно, потому что смотретт на брусков Гальярдини и Корреа или тотальную эксплуатацию стариков, пусть и топовых (Джеко , Ачерби , Мхитарян) уже нет сил...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sanan1908
Лечу 10 июня в Милан, надеюсь мой любимый клуб победит и Милан будет гулять до утра 🖤💙
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Кокорин - единственный из Фиорентины с трофеем в этом году
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Joey Ramone
Гранде Интер, заслуженная победа.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мистер Универсал
Чекайте: Интер выигрывает лч, Мартинес решает исход встречи, становится главным героем финала и забирает золотой мяч😁
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
D-oh!
Эх, обидно, Фиорентина в кои-то веки была близка к трофею, но не срослось.
Интер с победой, ждём финал лиги конференций.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Velirpa
новые клубы в финале, без Кришей и Месси, это можно посмотреть.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрюха с района
Молодцы)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Е.Р.
10-ого будет не Финал, а коленнолоктевая.
Индзаги в предчувствии. даже не улыбался после финального свистка.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
udiekemen
Ответ ZamoRano
Унизят конфорку, скриньте.
В финале всякое бывает, посмотрим
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
John Gotti
Ответ WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Шкриньяр тоже говорил что остаётся, поэтому его и не продали и теперь теряем просто так актив за 70 миллионов лидера обороны, ключевого ЦЗ и капитана...А про того же Брозовича уже давно слухи ходили с Барселоной и т.д. за Бастони тоже мешки АПЛ гоняются. Ну и нужны трансферы срочно, потому что смотретт на брусков Гальярдини и Корреа или тотальную эксплуатацию стариков, пусть и топовых (Джеко , Ачерби , Мхитарян) уже нет сил...
Дальше слухов ничего нет. Бастони продлит контракт со дня на день. Что будет с Борозо, будет решать клуб. Он и так уже не игрок основы. Шкриньяр? Да пусть катится подальше
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Калашников
Ответ Artem89S
Стоит признать, что интер хорош, 2 кубка плюс финал ЛЧ это сильно, плюс команду трясло в чемпе, а так бы 100% требл был бы, т к по игре Интер самый сильный сейчас в Италии, это стоит признать. Кто там пишет про разгром от мансити, унижение в финале, в основном школьники конечно, так вот никакого разгрома там не будет и вообще я бы на интер поставил, оборона играет хорошо, а атакует вся команда волнами, против такой системы сложно играть.
выиграет Сити, но не крупно, может даже минимально,2 - 1 или 1- 0
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий