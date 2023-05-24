«Интер» выиграл Кубок и Суперкубок Италии в 2023-м, финал ЛЧ с «Ман Сити» – 10 июня
«Интер» выиграл второй трофей в 2023-м году.
Команда Симоне Индзаги стала обладателем Кубка Италии, одержав победу над «Фиорентиной» в финале турнира – 2:1.
18 января «Интер» взял Суперкубок Италии, победив «Милан» (3:0).
«Нерадзурри» еще предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов – матч с «Манчестер Сити» состоится 10 июня.
В Серии А миланцы занимают 3-е место, набрав 66 очков после 36 туров.
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Какая же крутая команла , не понимаю Шкриньяра, Брозовича , Бастони и др. если они хотят уйти! Нужно пррсто наконец-то стабилизировать финансы и начать тратиться руководству . А так гений Марата снова вернул Интер на топ уровень начиная с 2021 года!
Интер с победой, ждём финал лиги конференций.
Индзаги в предчувствии. даже не улыбался после финального свистка.