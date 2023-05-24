«Интер» выиграл Кубок и Суперкубок Италии в 2023-м, финал ЛЧ с «Ман Сити» – 10 июня

«Интер» выиграл второй трофей в 2023-м году.

Команда Симоне Индзаги стала обладателем Кубка Италии, одержав победу над «Фиорентиной» в финале турнира – 2:1.

18 января « » взял , победив «Милан» (3:0).

«Нерадзурри» еще предстоит сыграть в финале – матч с « » состоится 10 июня.

В Серии А миланцы занимают 3-е место, набрав 66 очков после 36 туров.

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