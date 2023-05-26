Фигу о финале ЛЧ: «Увидим увлекательный и упорный матч. Надеюсь, «Интер» победит»
Луиш Фигу надеется на победу «Интера» в финале Лиги чемпионов.
10 июня миланцы сыграют в решающем матче с «Манчестер Сити».
«У меня много друзей в «Манчестер Сити». Все думают, что «Сити» – фаворит финала. Думаю, мы увидим интенсивный, увлекательный и упорный матч.
Я играл за «Интер» и, конечно, буду болеть за него. Надеюсь, они победят», – сказал португалец.
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