Фигу о финале ЛЧ: «Увидим увлекательный и упорный матч. Надеюсь, «Интер» победит»

Теги Интер Луиш Фигу Манчестер Сити Лига чемпионов УЕФА Футбол

Луиш Фигу надеется на победу «Интера» в финале Лиги чемпионов.

10 июня миланцы сыграют в решающем матче с «Манчестер Сити».

«У меня много друзей в «Манчестер Сити». Все думают, что «Сити» – фаворит финала. Думаю, мы увидим интенсивный, увлекательный и упорный матч.

Я играл за «Интер» и, конечно, буду болеть за него. Надеюсь, они победят», – сказал португалец.

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17 комментариев

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Бухгалтер2021
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все ждут победы Интера
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Vatikan
Без шансов для Интера. Объективно.
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Platon Bukanov
Ответ Vatikan
Без шансов для Интера. Объективно.
Объективно у Челси в 2021 шансов не было но Пеп Сыграл без опорника. Вот прямо чую выкинет что типа Холланда на позиции ложного опорника
+11
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Павел Варламов
Ответ Vatikan
Без шансов для Интера. Объективно.
Шансы есть всегда не заблуждайтесь этим и прекрасен футбол
+4
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Lucky Luciano
Ответ Бухгалтер2021
все ждут победы Интера
Кроме легенд Апл , практически все за Интер высказались , вот что значит История!
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Greg Khan
Ответ Direct free kick
Только червяки
А ты хорош! Я даже список червяков составлю. С Фигу и начну
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cruyff_14
Мы тоже на это надеемся, Луиш!
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& Co1366
Моур может быть и взял измором.
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z3yjyzh29x
Шансов и в правду практически нет, но сколько раз так было. Ждём достойного противостояния и качественного судейства
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dm2244
Фантазии Веснухина..
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Артур Мкртычян
за слабых всегда больше болеют. а выиграет сити
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Артур Мкртычян
Ответ Lucky Luciano
Кроме легенд Апл , практически все за Интер высказались , вот что значит История!
да плевать. все равно Интер уничтожат.
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Артур Мкртычян
Ответ Platon Bukanov
Объективно у Челси в 2021 шансов не было но Пеп Сыграл без опорника. Вот прямо чую выкинет что типа Холланда на позиции ложного опорника
тоже мне сравнил. тот Челси на голову выше по классу был, чем Интер
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Андрюха с района
Ответ Артур Мкртычян
за слабых всегда больше болеют. а выиграет сити
А в ЛЧ особенно всегда выигрывает МС) Поэтому у клуба ноль ушастых)
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