Джейми Реднапп: «Холанд – глоток свежего воздуха для АПЛ. Мы не видели пикового Роналду и Месси, Эрлинг – первая настоящая суперзвезда, приехавшая к нам»

Теги Криштиану Роналду Манчестер Сити премьер-лига Россия Лионель Месси Джейми Реднапп Эрлинг Холанд Футбол

Джейми Реднапп назвал Эрлинга Холанда первой настоящей суперзвездой, приехавшей в АПЛ.

«Холанд стал глотком свежего воздуха тогда, когда АПЛ он был необходим.

Когда я думаю о футболистах, которые приезжают в эту лигу, – они приезжают не в статусе суперзвезд, но становятся ими здесь.

И Холанд – первая настоящая суперзвезда, которая к нам приехала. Мы не видели пикового Роналду, Месси у нас не играл, и Холанд – первая настоящая суперзвезда, которая приехала в эту лигу и зажигает. Именно этого мы и хотели.

У него не возникло никаких проблем с адаптацией, в отличие от некоторых молодых игроков. Он просто великолепен», – сказал бывший полузащитник сборной Англии.

Холанд подарил экипировщику родного клуба билеты на матч с «Лидсом» (это неслучайно). Очень добрая история

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92 комментария

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Артём Никулин
А как же Погребняк?
+87
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0mertas626
Ответ Пирс Морган
Ну это он, конечно, перегнул) Чем ему тот же Анри не угодил?
Анри приезжал из запаса Ювентуса с 16 матчами и 3 голами суперзвездой?
+52
-7
+45
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Игорь М.
Ответ Seadog
пиковые Салах, Азар, Руни были тоже суперзвездами.
Суарес АПЛ на колени поставил в своё время, Агуэро несколько лет подряд насиловал английские клубы
+37
-14
+23
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0mertas626
Ответ Extrim
Салах, ДеБрюйне,Азар
дааа, Салах приехал в Челси суперзвездой, конечно
+23
-3
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Пирс Морган
Ну это он, конечно, перегнул) Чем ему тот же Анри не угодил?
+33
-16
+17
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Camp_Nou
Ну фиг знает, тот же Погба переходил в МЮ в статусе главного молодого футболиста в мире, отказав Реалу. На тот момент 100 лямов выглядело вполне адекватно, там все топы Европы за него боролись.
+19
-3
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Seadog
пиковые Салах, Азар, Руни были тоже суперзвездами.
+27
-15
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red hikkikomori
Ответ Игорь М.
Суарес АПЛ на колени поставил в своё время, Агуэро несколько лет подряд насиловал английские клубы
"на колени", "насиловал" - 50 оттенков серого пересмотрел?)
+13
-2
+11
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А потом этот парень уехал
Ответ Пирс Морган
Ну это он, конечно, перегнул) Чем ему тот же Анри не угодил?
Анри приехал не звездой, стал звездой в Лондоне и укатил в Барсу
+7
-1
+6
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Пацанчик реальный
Ответ Игорь М.
Суарес АПЛ на колени поставил в своё время, Агуэро несколько лет подряд насиловал английские клубы
Ага,прям на колени,до сих пор все стоят и встать не могут!
+10
-5
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Extrim
Салах, ДеБрюйне,Азар
+13
-10
+3
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0mertas626
Ответ Black Phoenix
Это что: пиковый Анри, Виейра, Нистелрой, Стам, Роналду, и так далее суперстарами по меркам АПЛ не были, что-ли? Один Холланд котируется теперь? Не, я всё понимаю - норвег тот ещё бистяра и берсерк, но считать его единственной суперзвездой АПЛ вообще за всё время - неправильно.
он же сказал: приехавшая суперзвезда.
а про упомянутых тобой, он сказал, что становились звёздами уже в АПЛ
+5
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Andreich18
Ответ Seadog
пиковые Салах, Азар, Руни были тоже суперзвездами.
по факту они стали суперзвездами играя в АПЛ, а не приехали в статусе суперзвезд
+3
0
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Игорь М.
Ответ Алексей Гусев
и приезжали они, по хорошему, ноунеймами.
Ну... нет
Агуэро на момент перехода в Сити сыграл за Атлетико 234 матча, забив 101 мяч. На тот момент он уже был игроком сборной Аргентины, выиграл ОИ 2008, был игроком сборной на ЧМ 2010, победитель ЛЕ 09/10, СК УЕФА 09/10.
Анри приезжал в Арсенал уже будучи чемпионом мира, а Суарес разнёс Эридивизи, выиграл кубок Нидерландов и чемпионство (постфактум) с Аяксом. В 2010 году признан лучшим футболистом Уругвая, лучший бомбардир и лучший игрок Эридивизи 09/10. У него 111 голов за 159 матчей в Аяксе.

Что было у Холанда до перехода в Сити? Дикая результативность, а трофеев больших не было(кубок Германии = кубку Нидерландов). Он по достижениям +- как Суарес и получается
+3
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Князефф
Погребняк, Павлюченко, Билялетдинов... Реднапп совсем в футболе не разбирается?
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Alex Alex
Ответ Непристойное предложение
пиковый Дрогба, ван Нистелрой.. да много кто. холланд провёл неполный сезон, рано короновали. сейчас он травмироваться начнёт и через пару лет уедет доигрывать в Унтерхахинг или Интер Милан.
Холанд уже лучше любых версий Дрогбы и Нистелроя
+3
-1
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Том Мунтян
Ответ Игорь М.
Суарес АПЛ на колени поставил в своё время, Агуэро несколько лет подряд насиловал английские клубы
Там же для тугих написано: "Когда я думаю о футболистах, которые приезжают в эту лигу, – они приезжают не в статусе суперзвезд, но становятся ими здесь".
+2
0
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shahmur
Хари прав, игроки уровня Пеле, Круифа, Мародоны, Роналдо, Зидана и Месси в АПЛ нк играли. Ещё можно добавить Ван Бастена, Бекенбаура, Платини. Жиденькая лига получается.
+2
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Александр Шишов
на мой взгляд Роналду именно в Манчестере был топовым
+2
0
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trav
Ответ Ваня-председатель
Но он же не был суперзвездой, как Роналду или Месси
Как Роналду или Месси больше нет никого так-то. А суперзвездой Погба был однозначно.
+1
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Spiker1606
Ответ Артём Никулин
А как же Погребняк?
Не Погребняк, а СуперПав
+4
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Ваня-председатель
Ответ Федя Букин
Ну Холланд не суперзвезда, он ей только становится.
Офигенная суперзвезда. Смотри футбол лицом
+1
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Ваня-председатель
Ответ Непристойное предложение
пиковый Дрогба, ван Нистелрой.. да много кто. холланд провёл неполный сезон, рано короновали. сейчас он травмироваться начнёт и через пару лет уедет доигрывать в Унтерхахинг или Интер Милан.
Глупыш, не смотри больше футбол
+1
0
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Tun
Ответ red hikkikomori
"на колени", "насиловал" - 50 оттенков серого пересмотрел?)
Там скорее район 3-4 класса)
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Kazbek Ilyassovskiy
Как по мне, пиковый Роналду играл в сезоне 7/8. В Реале это уже был робот.
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