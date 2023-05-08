Джейми Реднапп назвал Эрлинга Холанда первой настоящей суперзвездой, приехавшей в АПЛ.

«Холанд стал глотком свежего воздуха тогда, когда АПЛ он был необходим.

Когда я думаю о футболистах, которые приезжают в эту лигу, – они приезжают не в статусе суперзвезд, но становятся ими здесь.

И Холанд – первая настоящая суперзвезда, которая к нам приехала. Мы не видели пикового , у нас не играл, и Холанд – первая настоящая суперзвезда, которая приехала в эту лигу и зажигает. Именно этого мы и хотели.

У него не возникло никаких проблем с адаптацией, в отличие от некоторых молодых игроков. Он просто великолепен», – сказал бывший полузащитник сборной Англии.

Холанд подарил экипировщику родного клуба билеты на матч с «Лидсом» (это неслучайно). Очень добрая история