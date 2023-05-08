Джейми Реднапп: «Холанд – глоток свежего воздуха для АПЛ. Мы не видели пикового Роналду и Месси, Эрлинг – первая настоящая суперзвезда, приехавшая к нам»
Джейми Реднапп назвал Эрлинга Холанда первой настоящей суперзвездой, приехавшей в АПЛ.
«Холанд стал глотком свежего воздуха тогда, когда АПЛ он был необходим.
Когда я думаю о футболистах, которые приезжают в эту лигу, – они приезжают не в статусе суперзвезд, но становятся ими здесь.
И Холанд – первая настоящая суперзвезда, которая к нам приехала. Мы не видели пикового Роналду, Месси у нас не играл, и Холанд – первая настоящая суперзвезда, которая приехала в эту лигу и зажигает. Именно этого мы и хотели.
У него не возникло никаких проблем с адаптацией, в отличие от некоторых молодых игроков. Он просто великолепен», – сказал бывший полузащитник сборной Англии.
Холанд подарил экипировщику родного клуба билеты на матч с «Лидсом» (это неслучайно). Очень добрая история
а про упомянутых тобой, он сказал, что становились звёздами уже в АПЛ
Агуэро на момент перехода в Сити сыграл за Атлетико 234 матча, забив 101 мяч. На тот момент он уже был игроком сборной Аргентины, выиграл ОИ 2008, был игроком сборной на ЧМ 2010, победитель ЛЕ 09/10, СК УЕФА 09/10.
Анри приезжал в Арсенал уже будучи чемпионом мира, а Суарес разнёс Эридивизи, выиграл кубок Нидерландов и чемпионство (постфактум) с Аяксом. В 2010 году признан лучшим футболистом Уругвая, лучший бомбардир и лучший игрок Эридивизи 09/10. У него 111 голов за 159 матчей в Аяксе.
Что было у Холанда до перехода в Сити? Дикая результативность, а трофеев больших не было(кубок Германии = кубку Нидерландов). Он по достижениям +- как Суарес и получается