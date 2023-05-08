«Нужен ли Семак в Европе? «Зенит» выиграл не благодаря его работе – команда принесла ему чемпионство. Он следит только за микроклиматом». Гаврилов о тренере

Юрий Гаврилов считает, что Сергей Семак не сможет тренировать в Европе.

В 26-м туре Мир РПЛ «Зенит» досрочно завоевал чемпионство, обыграв «Спартак» (3:2). Под руководством Семака сине-бело-голубые стали чемпионами России пять раз подряд и завоевали в общей сложности 9 трофеев.

«Зенит» до матча и так опережал « » на много очков. Еще четыре игры впереди, если не вчера, то в другом матче могли оформить чемпионство.

Выиграли золото не благодаря работе Семака, а команда принесла Семаку чемпионство. Команда – это игроки, исполнители. В ближайшие годы с питерцами могут бороться три команды, которые и сейчас борются за второе место. Почему бы и нет? Все возможно.

Феномен Семака? А он тут причем? Семак в футбол не играет, они чуть-чуть посильнее остальных по уровню футбола, этого и хватает, чтобы взять первое место. У них сыгранность есть, преимущество в индивидуальностях в коллективе.

Семак следит только за микроклиматом, чтобы не было каких-то разборок внутри команды или группировок. Это задача тренера, а исполнителями являются игроки.

В Италии чемпионом стал «Наполи», который до этого 33 года не выигрывал. Можно сказать, что где-то повезло и подфартило, конкуренты сыграли послабее в этом году. Но тот же «Милан» их выиграл 4:0, там большая конкуренция.

Никто гарантий не даст, что « » в следующем году может повторить свой успех. Они стали чемпионами не благодаря , а благодаря игрокам. В других командах так же. Другие тренеры в Италии не слабее Спаллетти.

Просто в России уровень очень и очень слабый. Сейчас «Зенит» лидирует, до этого «Спартак» шесть лет подряд становился чемпионом, и никто не мог конкуренцию создавать. Потом прошло время, игроки ушли, были изменения, команда поменялась и потеряли первую строчку.

А вообще, абсолютно любая команда может бороться за первое место. Футбол – такая вещь, что никто предугадать не может.

Сможет уехать Семак в Европу? А нужен ли он там? Ездил Слуцкий, вернулся, сейчас сидит в Венгрии», – сказал бывший игрок «Спартака».

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