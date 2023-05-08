«Нужен ли Семак в Европе? «Зенит» выиграл не благодаря его работе – команда принесла ему чемпионство. Он следит только за микроклиматом». Гаврилов о тренере

Теги Спартак Зенит Сергей Семак Леонид Слуцкий Станислав Черчесов Лучано Спаллетти премьер-лига Россия Юрий Гаврилов Футбол

Юрий Гаврилов считает, что Сергей Семак не сможет тренировать в Европе.

В 26-м туре Мир РПЛ «Зенит» досрочно завоевал чемпионство, обыграв «Спартак» (3:2). Под руководством Семака сине-бело-голубые стали чемпионами России пять раз подряд и завоевали в общей сложности 9 трофеев.

«Зенит» до матча и так опережал «Спартак» на много очков. Еще четыре игры впереди, если не вчера, то в другом матче могли оформить чемпионство.

Выиграли золото не благодаря работе Семака, а команда принесла Семаку чемпионство. Команда – это игроки, исполнители. В ближайшие годы с питерцами могут бороться три команды, которые и сейчас борются за второе место. Почему бы и нет? Все возможно.

Феномен Семака? А он тут причем? Семак в футбол не играет, они чуть-чуть посильнее остальных по уровню футбола, этого и хватает, чтобы взять первое место. У них сыгранность есть, преимущество в индивидуальностях в коллективе.

Семак следит только за микроклиматом, чтобы не было каких-то разборок внутри команды или группировок. Это задача тренера, а исполнителями являются игроки.

В Италии чемпионом стал «Наполи», который до этого 33 года не выигрывал. Можно сказать, что где-то повезло и подфартило, конкуренты сыграли послабее в этом году. Но тот же «Милан» их выиграл 4:0, там большая конкуренция.

Никто гарантий не даст, что «Наполи» в следующем году может повторить свой успех. Они стали чемпионами не благодаря Лучано Спаллетти, а благодаря игрокам. В других командах так же. Другие тренеры в Италии не слабее Спаллетти.

Просто в России уровень очень и очень слабый. Сейчас «Зенит» лидирует, до этого «Спартак» шесть лет подряд становился чемпионом, и никто не мог конкуренцию создавать. Потом прошло время, игроки ушли, были изменения, команда поменялась и потеряли первую строчку.

А вообще, абсолютно любая команда может бороться за первое место. Футбол – такая вещь, что никто предугадать не может.

Сможет уехать Семак в Европу? А нужен ли он там? Ездил Слуцкий, вернулся, сейчас Черчесов сидит в Венгрии», – сказал бывший игрок «Спартака».

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66 комментариев

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fil_spb
Ответ Кирилл Голивец
Просто напомню всем, что первый титул Зенит выиграл, когда по осени лучшим бомбардиром был Ерохин, а на фланге защиты играл Смольников. После пятого места Манчини. А то, что там построили команду из элитных латиноамериканцев - это уже совсем другая история, Спартаку ничего не мешало это сделать.
Это справа играли Смольников и 40летний Анюков. А на противоположном фланге защиты попеременно играли Чернов и Набиуллин. Не состав, а мечта.
И как верно замечено, Семак получил команду с 5 места, с кучей конфликтов внутри, да еще и без 2-х лучших игроков предыдущего сезона, так как Кришито уехал домой, а Кокорин сначала лечился, потом сидел. И вот в этих условиях Богданыч взял золото и пробился в евровесну.
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Кирилл Голивец
Просто напомню всем, что первый титул Зенит выиграл, когда по осени лучшим бомбардиром был Ерохин, а на фланге защиты играл Смольников. После пятого места Манчини. А то, что там построили команду из элитных латиноамериканцев - это уже совсем другая история, Спартаку ничего не мешало это сделать.
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Честный контроль
Еще один завистник на борще.
+39
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Evgeny Trifonov
Реально возникает ощущение что в борщ тарасовский что то подливают.
+25
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Abriel
Ответ Evgeny Trifonov
Реально возникает ощущение что в борщ тарасовский что то подливают.
бромантан и ДухЪ
+15
-2
+13
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притвиц
Глупые какие-то разговоры, ну ладно бы так говорили популяризаторы типа Губерниева , им такую чушь можно простить, но сами то бывшие футболисты, люди футбола они должны понимать, что тренер и команда это одно целое , что-то нарушилось и нет игры , да в Зените сильные футболисты , многие из них лучшие в РПЛ , но не только игроки определяют игру команды , помнится в начале 2000-х московское Динамо собрало реальных звезд футбола Дерлей,Манише,Коштинья,Данни, результат известен -толку не было.
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Фантом
Ну тут все ясно. Если о разумности действующих футболистов можно спорить (бывают случаи, когда голова есть, а физические кондиции подкачали, а бывает и наоборот), то с бывшими футболистами все понятно, достаточно лишь посмотреть на последующую карьеру.

Те, кто что-то понимает в футболе, стали тренерами, спортивными директорами, комментаторами/телеэкспертами. Те, кто ни в одном из этих вариантов не пригодился... это, увы, характеристика умственных способностей.
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Виктор
Ответ fil_spb
Это справа играли Смольников и 40летний Анюков. А на противоположном фланге защиты попеременно играли Чернов и Набиуллин. Не состав, а мечта. И как верно замечено, Семак получил команду с 5 места, с кучей конфликтов внутри, да еще и без 2-х лучших игроков предыдущего сезона, так как Кришито уехал домой, а Кокорин сначала лечился, потом сидел. И вот в этих условиях Богданыч взял золото и пробился в евровесну.
Причём за весь сезон ни разу не опустился ниже первого места. Вот это уровень!
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Торна
Семак= климатконтроль
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Electro
«Он следит только за микроклиматом». Не тренер, а климат-контроль в автомобиле.
Гаврилов конечно имеет право чудить, большой был футболист, но это уже перебор.
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Злодей Спб
За пять лет Зенит три раза претерпевал значительную трансформацию по составу - Семак тренировал практически три разных команды. При этом тренер неизменно добивался успеха во внутреннем чемпионате и интервью всегда говорил, что Чемпионат в безусловном приоритете.

Результат данного подхода - вторая звезда, вполне материально осязаемое достижение. В отличие от выхода в 1/8 какого-либо европейского первенства. Такое в рамочку не поставить, да и помнить об этом будет только статистика.

P.S. Хм. Хотя может быть некоторые московские клубы распечатывают результаты промежуточных игр в еврокубках и ставят на полочки в музее :)
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sudoku
"Но тот же «Милан» их выиграл 4:0, там большая конкуренция." - как-то позорно для его возраста
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Onion
Ответ azar80
С каким с судейским, со спонсорским, с мошенническим
Пока вы обсуждаете исключительно судейство, высасывая из полутора часов игры пару полумоментов и старательно в них ковыряясь - Спартак будет там, где он сейчас. Конкуренция в РПЛ, конечно, нужна Зениту, но в данном случае это уже психопатия)
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Onion
Ответ Архитектор Мендисабаль
А кого из списка своих предпочтений вы больше любите, Спартак или Зенит? Просто интересно, такое странное сочетание любимых клубов, крайне редкое... Скорее всего, это не Зенит.
Тот ещё засланец, конечно)))
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Tom_York
Да да, можно тогда только Медведева оставить, зачем тренер?
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Евгений Громов 22
Ответ Заборостроитель
Какой в России должен появиться тренер, чтобы его не хейтили ветераны "негаснущих звезд"? Причем иностранцу всё равно косточки перемоют, даже если это будет тренер уровня Зидана.
Да что там этот Зизу он хоть 1000 раз сможет мяч чеканить?! Ой , нет тут нужно придумать что нибудь другое...
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AIBOLIT66
Упал случайно, лицом об стол и так пять раз подряд...
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Ну как так можно, Гаврилов? Тебя же уважала вся страна, а ты горбатого лепишь без зазрения совести...
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azar80
Ответ Ramon Mercader
Кто такой Семак - знаю. Про Гаврилова первый раз слышу. Судя по тупости высказывания, больше и не услышу.
тебе сколько лет
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Заборостроитель
Какой в России должен появиться тренер, чтобы его не хейтили ветераны "негаснущих звезд"? Причем иностранцу всё равно косточки перемоют, даже если это будет тренер уровня Зидана.
+3
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тралмейстер
Если б сказал Большой тренер с кучей ЕК я б прислушался.(Причём другие тренеры отмечают работу Семака),а тут....даже неприлично.
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Юрий Синьков
Чья бы корова мычала.спартак 6 раз становился чемпионом когда в России вообще никто в футбол не играл.
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Архитектор Мендисабаль
Гаврилов и здесь-то никому не нужен, ездит с тарасовскими дедами по колхозам, играя в футбол за накрытый стол, за еду... Зависть, она гложет даже на краю жизни плохих людей...
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Алексей Кузнецов
Оказывается только микроклимат даёт команде Семак, а то что со временем он превратил игру с "навесь на Дзюбу" до нынешнего состояния это ничего. Он только микроклимат поддерживает, по мнению бывшего одноклубника по "Асмаралу".
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H23
Зависть -- страшная штука! Зависть сжирает-сжигает мозги и прочий ливер завистника изнутри и превращает бывшего спортсмена в перманентно несчастного спартагея...
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1футбол1
Ответ Владислав88
Романцев показал свой урвоень в еврокубках, хотя конечно и европейский уровень тогда значительно ниже был. А Семак слил в еврокубках всё, что только мог. Всё подчистую. По игре так вообще всё слил, все те немногие победы Зенита в еврокубках на несчатными Мальмё и Мёльдами дома и те натужно выглядели...
А что Спартак выиграл в еврокубках? Если считать кубки копа соли то да они обходят всех грандов мира🤣
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