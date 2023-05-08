«Нужен ли Семак в Европе? «Зенит» выиграл не благодаря его работе – команда принесла ему чемпионство. Он следит только за микроклиматом». Гаврилов о тренере
Юрий Гаврилов считает, что Сергей Семак не сможет тренировать в Европе.
В 26-м туре Мир РПЛ «Зенит» досрочно завоевал чемпионство, обыграв «Спартак» (3:2). Под руководством Семака сине-бело-голубые стали чемпионами России пять раз подряд и завоевали в общей сложности 9 трофеев.
«Зенит» до матча и так опережал «Спартак» на много очков. Еще четыре игры впереди, если не вчера, то в другом матче могли оформить чемпионство.
Выиграли золото не благодаря работе Семака, а команда принесла Семаку чемпионство. Команда – это игроки, исполнители. В ближайшие годы с питерцами могут бороться три команды, которые и сейчас борются за второе место. Почему бы и нет? Все возможно.
Феномен Семака? А он тут причем? Семак в футбол не играет, они чуть-чуть посильнее остальных по уровню футбола, этого и хватает, чтобы взять первое место. У них сыгранность есть, преимущество в индивидуальностях в коллективе.
Семак следит только за микроклиматом, чтобы не было каких-то разборок внутри команды или группировок. Это задача тренера, а исполнителями являются игроки.
В Италии чемпионом стал «Наполи», который до этого 33 года не выигрывал. Можно сказать, что где-то повезло и подфартило, конкуренты сыграли послабее в этом году. Но тот же «Милан» их выиграл 4:0, там большая конкуренция.
Никто гарантий не даст, что «Наполи» в следующем году может повторить свой успех. Они стали чемпионами не благодаря Лучано Спаллетти, а благодаря игрокам. В других командах так же. Другие тренеры в Италии не слабее Спаллетти.
Просто в России уровень очень и очень слабый. Сейчас «Зенит» лидирует, до этого «Спартак» шесть лет подряд становился чемпионом, и никто не мог конкуренцию создавать. Потом прошло время, игроки ушли, были изменения, команда поменялась и потеряли первую строчку.
А вообще, абсолютно любая команда может бороться за первое место. Футбол – такая вещь, что никто предугадать не может.
Сможет уехать Семак в Европу? А нужен ли он там? Ездил Слуцкий, вернулся, сейчас Черчесов сидит в Венгрии», – сказал бывший игрок «Спартака».
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И как верно замечено, Семак получил команду с 5 места, с кучей конфликтов внутри, да еще и без 2-х лучших игроков предыдущего сезона, так как Кришито уехал домой, а Кокорин сначала лечился, потом сидел. И вот в этих условиях Богданыч взял золото и пробился в евровесну.
Те, кто что-то понимает в футболе, стали тренерами, спортивными директорами, комментаторами/телеэкспертами. Те, кто ни в одном из этих вариантов не пригодился... это, увы, характеристика умственных способностей.
Гаврилов конечно имеет право чудить, большой был футболист, но это уже перебор.
Результат данного подхода - вторая звезда, вполне материально осязаемое достижение. В отличие от выхода в 1/8 какого-либо европейского первенства. Такое в рамочку не поставить, да и помнить об этом будет только статистика.
P.S. Хм. Хотя может быть некоторые московские клубы распечатывают результаты промежуточных игр в еврокубках и ставят на полочки в музее :)
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Ну как так можно, Гаврилов? Тебя же уважала вся страна, а ты горбатого лепишь без зазрения совести...