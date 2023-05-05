«Холанд в РПЛ не забил бы 35 голов. У нас сложнее играть, чем в АПЛ – уровень игроков ниже». Канчельскис о форварде «Ман Сити»

Андрей Канчельскис считает, что Эрлингу Холанду было бы сложнее играть в РПЛ, чем в АПЛ.

«Говорили, что Холанд мог перейти в «Ростов» и ЦСКА? А что он в «Манчестер Сити» играет тогда? Популизм? Естественно. Пусть покажут бумаги, а так только много пафоса – любят задним числом говорить у нас. Если бы хотели его, купили бы.

Болельщики шутят, что Холанд забил бы 35 мячей «Химкам» за два матча? (смеется) Ну, нет, ему в сложнее было бы играть. У него там Де Брюйне в полузащите, у нас кто?

Холанду в РПЛ сложнее было бы играть, он не забил бы 35 мячей за сезон. В нашем чемпионате сложнее играть, чем в АПЛ – уровень игроков в РПЛ ниже, поэтому все такие таланты играют у них, а не у нас.

У нас настолько «высокий» уровень футбола, что Дзюба, не играв полгода в футбол, разрывает весь чемпионат – просто издевается над людьми, которые похоронили его.

Думаю, Эрлинг забил бы 25 мячей сезон, но не 35 точно. Можем только догадываться», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».

Великий рекорд Холанда – 35 голов в АПЛ! Никто не забивал больше

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