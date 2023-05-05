«Холанд в РПЛ не забил бы 35 голов. У нас сложнее играть, чем в АПЛ – уровень игроков ниже». Канчельскис о форварде «Ман Сити»

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия премьер-лига Англия Андрей Канчельскис Эрлинг Холанд Футбол

Андрей Канчельскис считает, что Эрлингу Холанду было бы сложнее играть в РПЛ, чем в АПЛ.

«Говорили, что Холанд мог перейти в «Ростов» и ЦСКА? А что он в «Манчестер Сити» играет тогда? Популизм? Естественно. Пусть покажут бумаги, а так только много пафоса – любят задним числом говорить у нас. Если бы хотели его, купили бы.

Болельщики шутят, что Холанд забил бы 35 мячей «Химкам» за два матча? (смеется) Ну, нет, ему в РПЛ сложнее было бы играть. У него там Де Брюйне в полузащите, у нас кто?

Холанду в РПЛ сложнее было бы играть, он не забил бы 35 мячей за сезон. В нашем чемпионате сложнее играть, чем в АПЛ – уровень игроков в РПЛ ниже, поэтому все такие таланты играют у них, а не у нас.

У нас настолько «высокий» уровень футбола, что Дзюба, не играв полгода в футбол, разрывает весь чемпионат – просто издевается над людьми, которые похоронили его.

Думаю, Эрлинг забил бы 25 мячей сезон, но не 35 точно. Можем только догадываться», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».

Великий рекорд Холанда – 35 голов в АПЛ! Никто не забивал больше

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55 комментариев

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Злобный Конь
Про ФНЛ я вообще молчу.
+97
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+97
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Ебздрогыч
Все так. У нас Холанд во время зимних трехмесячных сборов спился бы от тоски
+78
-5
+73
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Roman
Ответ Злобный Конь
Про ФНЛ я вообще молчу.
В ФНЛ бы сидел в Волгаре под Артёмом Делькиным
+71
-1
+70
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Eric_Cartman
Ловите… ловите сами знаете кого!
+25
-6
+19
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Sanan1908
🤣🤣🤣🤣🤣🤣 вроде ещё утро , а он уже готов
+18
-4
+14
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YaP
Тут ему точный паст никто не сможет дать. Конечно, забьёт меньше :)
+13
-1
+12
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Григорий Шишин
Неожиданное заявление... Всегда казалось, что слабее как раз АПЛ 🤣🤣🤣
+9
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Ностальгическое Дерьмо
Холланд не забил бы 35 голов в рпл, потому что там только разгонишься, и хоба тупа четыре месяца нихрена не делаешь, пьешь пиво, а потом выходишь после перерыва, месяц вспоминаешь, чё такое вообще этот ваш футбол, а там уже конец сезона, и так по новой
+8
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Ювентус Липпи
Спортс, прекращай, это даже для тебя слишком)))
+4
-1
+3
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Фан Рубина
Ответ The world champion 1998
За исключением Магуайера, все защитники АПЛ намного сильнее защитников РПЛ. Не надо об этом забывать.
Наоборот, РПЛ значительно превосходит в построении защиты. А в бриташке Холодильник уровня второй половины ФНЛ считается защитником, достойным клуба, бьющегося за четвёрку. Не говоря уже о всяких кукурельях за 70 лимонов.
+3
0
+3
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Федя-гол
да вам Роналдо показал, как топ-форвард будет решать и по колено в грязи, так что крайне сомнительно
+2
0
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Ilya Bobrin
Ответ Злобный Конь
Про ФНЛ я вообще молчу.
кому он в ФНЛ нужен?
в лучше-то лиге мира))
+2
0
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Kazanest
Ответ Федя-гол
да вам Роналдо показал, как топ-форвард будет решать и по колено в грязи, так что крайне сомнительно
Это было восхитительно. В одно рыло затащил ту игру.
+2
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Schiaff1no
Этому больше не наливать
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mdaa
Видимо Андрей на майских отдыхает с 1 по 9 а не как все...
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Фан Рубина
Ответ YaP
Тут ему точный паст никто не сможет дать. Конечно, забьёт меньше :)
Тут противники совсем не такие плюшевые, как в АПЛ. Знают, как прерывать пасы.
+2
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Фан Рубина
Ответ Григорий Шишин
Неожиданное заявление... Всегда казалось, что слабее как раз АПЛ 🤣🤣🤣
Она и есть слабее. Превосходит только в раздутых бюджетах.
+5
-4
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Ян Константинопольский
В нынешней РПЛ всё-таки бы и забил. А вот в РПЛ начала-середины 2000-х сто пудов нет: извините, но Амкар, ФК Москва, сухой как младенец в подгузниках Рубин,
ФК Томь у себя дома и Сатурн Вайса, это вам не шутки шутить!
+1
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Кино Музыка
В Зените забил бы 100.
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romankoucher
Стал бы Дзюбой
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Эркинбек Апаканов
🤦‍♂️Сравнил Холланда с Дзюбой . Больше не наливайте ему
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Aleksey Yashin
В болоте любая скаковая лошадь завязнет
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Rudenzik
ФНЛ>РПЛ>АПЛ по мнению большинства, ведь в ФНЛ много забивать может только Сергеев, а Холанда там сломают в первом же матче в манеже с Енисеем - продолжил "эксперт".
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Артур Ганненко
А в ФНЛ бы и двадцатки не забил бы..
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Golden Valley
Теперь ещё раз убедился что мозг с возрастом имеет особенность уменьшаться
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