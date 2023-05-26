Петржела не верит в уход Вендела и Малкома: «Никто не даст им тех денег, что есть в «Зените». Никуда не денутся»

Теги Зенит премьер-лига Россия Властимил Петржела Малком Вендел деньги Футбол

Властимил Петржела не верит, что Вендел и Малком покинут «Зенит».

Сообщалось, что Вендел интересен «Роме», а Малком – «Арсеналу», «Ньюкаслу», «Ман Сити» и «ПСЖ».

«Не знаю ничего о том, что «Рома» интересовалась Венделом. Я думаю, Вендел и Малком хотят уйти, но никто не даст им тех денег, которые у них есть в «Зените».

Вот почему они никуда не денутся», — сказал экс-тренер «Зенита».

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7 комментариев

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msent
А кто-то думает, что они за зенит с детства хотели играть?)
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Hitgoe Himgob
Тут согласен. В условной Роме они получат максимум 2 мульта и это до налогов.
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WelcomeBackPURE
Так говорил же вчера, что все легионеры уедут из чемпионата ….
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Кино Музыка
Они претенденты на роль запасных в первой сборной. В Зените этот шанс утерян, играя в Европе можно его вернуть.
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SMART789
Почти 100% оба уйдут этим летом
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Сибирский литовец
Да , теперь Зенит занял место Шахтера . Бразильская модель
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Сергей Жарковский
Ответ Кино Музыка
Они претенденты на роль запасных в первой сборной. В Зените этот шанс утерян, играя в Европе можно его вернуть.
Про какую сборную? С которой никто не играет, по сути сборная существует лишь в ведомости на зарплату! А вот Зенит, как бы вам не нравился, старается проводить хотя бы товарняки с сильными командами!
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