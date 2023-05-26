Петржела не верит в уход Вендела и Малкома: «Никто не даст им тех денег, что есть в «Зените». Никуда не денутся»
Властимил Петржела не верит, что Вендел и Малком покинут «Зенит».
Сообщалось, что Вендел интересен «Роме», а Малком – «Арсеналу», «Ньюкаслу», «Ман Сити» и «ПСЖ».
«Не знаю ничего о том, что «Рома» интересовалась Венделом. Я думаю, Вендел и Малком хотят уйти, но никто не даст им тех денег, которые у них есть в «Зените».
Вот почему они никуда не денутся», — сказал экс-тренер «Зенита».
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
7 комментариев