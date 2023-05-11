Депутат Милонов о 5 млн премиальных в «Зените»: «Малкома поменяем, если не отдаст на благотворительность. Какая радость любителям спорта видеть человека, который так себя ведет?»

Виталий Милонов отреагировал на новость о сумме премиальных для игроков «Зенита».

Сообщалось, что за победу над «Спартаком» в 26-м туре Мир игроки стартового состава сине-бело-голубых получат по 5 миллионов рублей.

– Как ни парадоксально, я даже рад, что не 50 миллионов на каждого. Но я уверен, что в это сложное время парни в « » не смогут позволить себе потратить пять миллионов рублей на развлечения и дорогие машины. Уверен, что большую часть этих денег они отправят на благотворительность. Если их спросить, они это подтвердят.

– Малком показал Александру Медведеву жест «деньги» вскоре после финального свистка. Думаете, он таким образом просил деньги на благотворительность?

– Если он не отдаст на благотворительность, Малкома мы поменяем. А какая радость для любителей спорта видеть человека, который ведет себя таким образом? Думаю, этот человек, раскаявшись в своем поступке, вообще все премиальные отдаст. Если его спросить, он скажет, что, конечно, поможет людям, – сказал депутат Госдумы.

«Премиашки» – вот что значит жест Малкома боссу «Зенита»! Аршавин предсказывал двойные-тройные