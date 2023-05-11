Депутат Милонов о 5 млн премиальных в «Зените»: «Малкома поменяем, если не отдаст на благотворительность. Какая радость любителям спорта видеть человека, который так себя ведет?»

Теги Зенит премьер-лига Россия Государственная дума Виталий Милонов Малком деньги Благотворительность Футбол

Виталий Милонов отреагировал на новость о сумме премиальных для игроков «Зенита».

Сообщалось, что за победу над «Спартаком» в 26-м туре Мир РПЛ игроки стартового состава сине-бело-голубых получат по 5 миллионов рублей. 

– Как ни парадоксально, я даже рад, что не 50 миллионов на каждого. Но я уверен, что в это сложное время парни в «Зените» не смогут позволить себе потратить пять миллионов рублей на развлечения и дорогие машины. Уверен, что большую часть этих денег они отправят на благотворительность. Если их спросить, они это подтвердят.

– Малком показал Александру Медведеву жест «деньги» вскоре после финального свистка. Думаете, он таким образом просил деньги на благотворительность?

– Если он не отдаст на благотворительность, Малкома мы поменяем. А какая радость для любителей спорта видеть человека, который ведет себя таким образом? Думаю, этот человек, раскаявшись в своем поступке, вообще все премиальные отдаст. Если его спросить, он скажет, что, конечно, поможет людям, – сказал депутат Госдумы.

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55 комментариев

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Кирилл.С-Пб
Тебя, рыжий, давно нужно гнать ссаной метлой. Благотворитель...
+140
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Andrey Saint-P
А было ли чтобы кто-нибудь из клоунов-депутатов отдавал свои наворованные миллионы на благотворительность?
+101
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Oleg Olegov
Ответ Кирилл.С-Пб
Тебя, рыжий, давно нужно гнать ссаной метлой. Благотворитель...
Что-то мне подсказывает, что ссаные метла и подобные движухи ему могут понравиться
+57
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T622222
5 млн это на китайский автомобиль! Дорогая это уже по 20-25 млн. Какой же он 🤡
+23
0
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Николай Белкин
Ответ T622222
5 млн это на китайский автомобиль! Дорогая это уже по 20-25 млн. Какой же он 🤡
ну он то откуда должен знать сколько в России стоят машины? Он че, депутатом стал, что бы свои деньги считать? тем более жалки 20-25 млн.
+20
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слесарь Гавриленко
Всегда смешны эти наезды на спортсменов, которые такие бабки получают.
А не на руководителей, которые эти бабки раздают.

Иди, Виталий, к офису на улице Наметкина. И спрашивай
+15
0
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Aleksey Yashin
"потратить пять миллионов рублей на развлечения и дорогие машины"

Сейчас 5 миллионов уже чуть ли не средние машины стоят, благодаря вам, депутаты
+16
-1
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d.xoxlov
Ответ Andrey Saint-P
А было ли чтобы кто-нибудь из клоунов-депутатов отдавал свои наворованные миллионы на благотворительность?
Бывало, только на творение блага не в России.
+11
0
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Michael Boldyrev
Мы? Православный петушок набрал уже такой вес? Не хило так ценятся пузико + кувалда.
+8
-1
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Мосгорсуд
Он же русский человек, Милонов, отдаст 100%)))
+6
-1
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Superkenguroo
Кто это "мы"?
Деятель
+5
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Артём Стёпин
нашелся народный мститель.
+4
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Oleg Olegov
Ответ Andrey Saint-P
А было ли чтобы кто-нибудь из клоунов-депутатов отдавал свои наворованные миллионы на благотворительность?
Из депутатов вряд ли, из клоунов наверняка.
+5
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Serg Irk
Ответ слесарь Гавриленко
Всегда смешны эти наезды на спортсменов, которые такие бабки получают. А не на руководителей, которые эти бабки раздают. Иди, Виталий, к офису на улице Наметкина. И спрашивай
В такие офисы, да такие улицы, спрашивалка у товарища депутата не выросла
+3
0
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Утренняя Аврора
Интересно, сколько Милонов перечисляет не благотворительность каждый месяц? Гребет то немалые деньги. Или только к другим сует свой нос в кошелек?
+2
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Илья Ворошилов
Ты это ворам из Госдумы скажи
+2
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Vladislove Dobry
Сам себе депутат Милонов . Самопровозглашённый с разрешения вышестоящих инстанций рассуждает о благотворительности .
+2
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Vladislove Dobry
Пусть лучше Милонов сам отдаст на благотворительность . От Малкома хоть прок есть . А от Милонова какой ? Зарплата у него тоже не маленькая по меркам среднестатистической .
+3
-1
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Александр Жердин
Вот отношение петербуржцев к этому субъекту! https://www.youtube.com/shorts/9HILdxs1b-M
+2
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Дмитрий Джи
Ответ Oleg Olegov
Что-то мне подсказывает, что ссаные метла и подобные движухи ему могут понравиться
ага, ещё бы про dildы сказали, он же растает от счастья
+2
0
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Grishgeorgov
Он приехал в нашу страну зарабатывать. Если посчитает нужным, то отдаст на благотворительность сколько захочет. С какой стати какой-то рыжий говорящий рот лезет в карман к людям?
+3
-1
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Валентин и ыч
Премиашки на благотворишку. Так все и будет.
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Football Forever
Поменять российского гражданина? Как так?
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Утренняя Аврора
Он еще не на фронте? Этот патриот
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haymaker
Ответ Kollljan
Комментарий удален модератором
не влезает
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