Артур Нигматуллин о матче со «Спартаком»: «Пари НН» приедет за победой. Будет непросто. У них достаточно игроков, которые заменят Соболева»

Теги Спартак премьер-лига Россия Артур Нигматуллин Пари НН Матч ТВ Александр Соболев Футбол

Вратарь «Пари НН» Артур Нигматуллин заявил, что команда не боится играть со «Спартаком».

– Впереди вас ждет «Спартак», который сражается за серебро. Готовитесь к тяжелейшему матчу?

– «Спартак» решает свои задачи, мы – свои. Будет интересная игра. Если мы будем играть так, как с «Сочи», все будет хорошо. Мы приедем за победой, по‑другому и быть не может. Нет смысла тогда выходить на поле, если ты думаешь иначе.

– Страха перед грозным соперником нет?

– Мы уважаем «Спартак», но если бояться соперника, то нет смысла играть в футбол.

– Правда, что настрой на «Спартак» всегда особый, будто выходите на последний в жизни матч?

– В нашем положении мы на всех одинаково настраиваемся. Так было и с «Факелом», и с «Сочи». Поэтому не разделяю команды на важные или нет.

– Разгром «Сочи» не вскружит голову?

– Ни в коем случае. У нас в команде есть опытные футболисты, проконтролируем этот момент. И тренер у нас сразу пресекает такие вещи.

– Отсутствие Соболева – плюс для вас?

– У «Спартака» достаточно футболистов, которые заменят его. Понимаю, что будет непросто. В прошлом матче ребята оставили меня без работы, поэтому буду стараться, чтобы выручить команду в следующей игре, – сказал Нигматуллин.

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9 комментариев

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Алексей Иванов
То что матч простым не будет, это очевидно. Хочется увидеть красивый и агрессивный футбол... Юран будет настраивать команду на победу, у Спартака другой мотивации и быть не может...От себя, победы Спартаку!!!
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Тренерские конспекты Бормана
Шансы у парижан есть...
Спартак тем и славен, что сначала даст бой Зениту или выиграет у ЦСКА, а потом сольет Химкам
+2
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Олег Сагайдачный
Шансы есть всегда. Замены Соболеву нет. Он индивидум в свой роли.
0
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Денис Давыдов
Ответ Konstantin Zorin
С Сочи договорняк сыграли и стали такими смелыми и уверенными в себе. 🤣
Иди на рен тв с теориями заговора, у тебя получится
+3
-3
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