Артур Нигматуллин о матче со «Спартаком»: «Пари НН» приедет за победой. Будет непросто. У них достаточно игроков, которые заменят Соболева»
Вратарь «Пари НН» Артур Нигматуллин заявил, что команда не боится играть со «Спартаком».
– Впереди вас ждет «Спартак», который сражается за серебро. Готовитесь к тяжелейшему матчу?
– «Спартак» решает свои задачи, мы – свои. Будет интересная игра. Если мы будем играть так, как с «Сочи», все будет хорошо. Мы приедем за победой, по‑другому и быть не может. Нет смысла тогда выходить на поле, если ты думаешь иначе.
– Страха перед грозным соперником нет?
– Мы уважаем «Спартак», но если бояться соперника, то нет смысла играть в футбол.
– Правда, что настрой на «Спартак» всегда особый, будто выходите на последний в жизни матч?
– В нашем положении мы на всех одинаково настраиваемся. Так было и с «Факелом», и с «Сочи». Поэтому не разделяю команды на важные или нет.
– Разгром «Сочи» не вскружит голову?
– Ни в коем случае. У нас в команде есть опытные футболисты, проконтролируем этот момент. И тренер у нас сразу пресекает такие вещи.
– Отсутствие Соболева – плюс для вас?
– У «Спартака» достаточно футболистов, которые заменят его. Понимаю, что будет непросто. В прошлом матче ребята оставили меня без работы, поэтому буду стараться, чтобы выручить команду в следующей игре, – сказал Нигматуллин.
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