Тудор уйдет из «Марселя» по окончании сезона. Он возглавил команду в 2022-м и вывел ее в ЛЧ

Игор Тудор покинет «Марсель».

По информации SportItalia, главный тренер французской команды принял решение уйти по окончании сезона. Вероятность того, что хорватский специалист останется в « », крайне низка.

возглавил «Марсель» в июле 2022 года. Под его руководством клуб гарантировал себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон – он занимает 3-е место в Лиге 1 за два тура до конца чемпионата и опережает «Монако» на 8 очков.

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