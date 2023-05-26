Тудор уйдет из «Марселя» по окончании сезона. Он возглавил команду в 2022-м и вывел ее в ЛЧ

Теги Марсель Игор Тудор лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Футбол

Игор Тудор покинет «Марсель».

По информации SportItalia, главный тренер французской команды принял решение уйти по окончании сезона. Вероятность того, что хорватский специалист останется в «Марселе», крайне низка.

Тудор возглавил «Марсель» в июле 2022 года. Под его руководством клуб гарантировал себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон – он занимает 3-е место в Лиге 1 за два тура до конца чемпионата и опережает «Монако» на 8 очков.

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8 комментариев

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Алекс Мелкумян
Го в Юве
+9
0
+9
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Левая бровь Анчелотти
Это звонок к его назначению в Ювентус. Интригующее событие будет. Еще без опыта в топ-клубах, но футбол ставит сверхатакующий. Как минимум будем кайфовать от игры команды после кальмаболла)
+4
0
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Emkafa
Ответ Direct free kick
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Опять глупишь?
+5
-1
+4
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Левая бровь Анчелотти
Ответ Pure
В Тоттенхэм
Ну какой тоттенхэм… в юве будет, раз уж такое дело
+3
0
+3
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Direct free kick
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Pure
В Тоттенхэм
+1
-1
0
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Andrey Andreev
На повышение
0
0
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Pure
Ответ Левая бровь Анчелотти
Ну какой тоттенхэм… в юве будет, раз уж такое дело
Так Зидан ещё свободен
0
0
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Левая бровь Анчелотти
Ответ Pure
Так Зидан ещё свободен
По Зизу непонятно пока… больше слухов именно о Тудоре в Ювентусе ходит. Ну посмотрим
0
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