«Очень уважаю Месси – он лучший игрок в истории. Неймар тоже очень силен. Но сегодня Мбаппе – лучший в мире, без него команда совсем не та». Тренер «Марселя» Тудор о «ПСЖ»

Теги Марсель ПСЖ Игор Тудор Лионель Месси лига 1 Франция Неймар Килиан Мбаппе Футбол

Игор Тудор считает Килиана Мбаппе сильнейшим игроком мира.

«Если они [«ПСЖ»] хотят победить, они побеждают. Кроме того, у них есть Мбаппе.

Я испытываю огромное уважение к Месси, который, на мой взгляд, является лучшим игроком в истории футбола, Неймар тоже очень силен, но сегодня Мбаппе – лучший в мире, и без него команда совсем не та.

Кроме того, когда его там не было, мы обыграли их [в Кубке Франции]. Затем с ним в составе и с другой мотивацией они победили нас», – сказал главный тренер «Марселя».

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67 комментариев

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carlitosway
Ответ Domian
Руководству ПСЖ надо посмотреть на то, как играет Аргентина и Франция и тренерскому штабу сделать выводы. Месси в сборной не опускается в опорку что бы взять мяч в ноги, это для него делает прекрасная полузащита. Мбаппе в сборной не отрезан от мяча , до него мяч доставляет опять же полузащита. В ПСЖ такое ощущение что Солер, Руис и Витинья ( начнем с того что это набор игроков не для ЛЧ) не знают как это делать, поэтому доставкой мяча для Мбаппе занимается Месси, а если Месси прикрыли, то Мбаппе на сухом пойке.
сейчас бы тренерам клуба смотреть как играют игроки в сборных где футбол другой и качество которого на несколько порядков ниже клубного, нельзя игру игроков в сборных перенести в клубный разве это непонятно
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Игорь Климов
Ответ Domian
Ты фанат лузера пяти ЧМ, я твой спитч даже не читал, наврят ли я там что то увижу кроме комплексов к Лео.
Я тоже никогда не читаю, что там пишут фанаты этого Кринжа7.
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Domian
Ответ KING_OF_RUSSIA
" я твой спитч даже не читал" Собственно, о чем и речь. Фанатики месси в упор не смотрят на факты, это реальное сектанство и вера. вы уже скорее всего даже цифр и происходящего на поле не замечаете, ваше сознание включается только в момент очередной закидку в стиле "лови мяч и разберись дальше сам"
Я пробежался по твоим комментариям)
Про факты можешь ничего не писать, ты далек от фактов по простой причине, у тебя устойчивый комплекс к Месси.
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Алексей Антонов
Я вне системы. Любой. Это вы лишь марионетки
Обычно говорят "слова не мальчика, а мужа" - в твоём случае хочется написать обратное))
Ты уже сам всё аргументировал этой фразой, какой-то подростковый юношеский максимализм 14-летнего паренька, насмотревшегося фильмов про крутых хацкеров или матрицы))
К слову - типичный сектант гномосекты, судя по аргументации ответа))
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Emkafa
Ответ Алексей Антонов
А с чего ноунейм мне будет указывать что делать? Мбапе некрасивый негрилла. Вот и всё
это ты уродливый ху...ла!
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Domian
Ты фанат лузера пяти ЧМ, я твой спитч даже не читал, наврят ли я там что то увижу кроме комплексов к Лео.
" я твой спитч даже не читал"
Собственно, о чем и речь. Фанатики месси в упор не смотрят на факты, это реальное сектанство и вера.
вы уже скорее всего даже цифр и происходящего на поле не замечаете, ваше сознание включается только в момент очередной закидку в стиле "лови мяч и разберись дальше сам"
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Parce
Сначала посмотри сколько Месси ассистировал на Мбапешку и подумай еще раз. И кстати где Мбаппе который обещал показать яйца против Баварии был?
И? Какая разница кто ассистирует? Ты думаешь, без Месси Мбаппе забивал меньше?
Я уж точно думаю лучше тебя, и даже написал в своем комменте, что ни один командный аспект с приходом пешехода лучше не стал. Толку от его ассистов, если забивать больше не стали? Просто раньше ассистировала вся команда, а теперь это в основном роль Месси. Но игра лучше не стала. Голов больше не стало. Результативность стала ХУЖЕ. Ты понимаешь?

Победа Месси на ЧМ, где уровень игры ниже, а он играет в сильной сборной никак не оправдывает его наличие в клубе, с целями взять ЛЧ, где играть придётся против поставленной игры и топ-клубов, где все эти трюки "де поль отбегает за себя и за сашку" уже не прокатывают.

Мбаппе слился, я ничего не говорю. Но, если оценивать их личный уровень - Мбаппе выбивал Месси с Барсой из ЛЧ 2 года назад, выбивали Аргов с Месси с ЧМ18, и чуть не забрал чашку в финале, где довёл всё до серии пенальти.

Любой, кто регулярно смотрит матчи хотя бы ЛЧ в последние года 3 уже итак прекрасно знает, что Мбаппе НА ДАННЫЙ момент полезнее и опаснее Месси.
Всё остальное - от сектантов.
Ну ок, восхваляйте Месси за пентатрики ассистов против Клермонов, или на ком он там еще набивает их в фермер-лиге. Но не надо писать, что он всё еще топ против топ клубов. Он уже давно ничего не может на клубном топ-уровне.
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Domian
Ответ KING_OF_RUSSIA
Так это Галтье так встроил Месси в командную игру, что вся игра идёт через него около штрафной соперника. Посмотри прошлый сезон - ПСЖ играл смело, Месси часто вообще без мяча был, потому что им еще не внушили куколд_режим под названием "отдай пасс месси". Сейчас все опции - через Месси. Если его прессингуют, или нет пространства в чужой штрафной, чтобы вырезать передачу - всё, приплыли. По сути, отрезаешь Мбаппе от Месси, и ПСЖ остается в 9-10 (эти игроки без мяча вообще ничего не делают), Месси становится бесполезен - прессинга нет, в зоне, где он размещается еще и атаки начинаются часто опасные, за которыми он просто смотрит. Но у фанаток "гениальные" закидушки на партнёров уже перекрывают всего его минусы, которые на данный момент явно перевешивают плюсы
Ты фанат лузера пяти ЧМ, я твой спитч даже не читал, наврят ли я там что то увижу кроме комплексов к Лео.
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Алексей Антонов
Ответ KING_OF_RUSSIA
Про тебя можно сказать - наследие крепостного права? "Просто бегунок" уже взял ЧМ, попал в финал на еще одном ЧМ, где чуть не выбил соло аргентину, выбивал твоего гнома из ЛЧ против Барсы сделав хеттрик, бьет все рекорды за клуб и сборную в 24 года.
Я вне системы. Любой. Это вы лишь марионетки
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Алексей Антонов
Ответ Emkafa
ты сначала разберись, Антонов ты или Боунс, а потом поток своих больных мыслей публикуй.
А с чего ноунейм мне будет указывать что делать? Мбапе некрасивый негрилла. Вот и всё
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Быстров_Иуда
Месси это футбольный ноль на данный момент.
Но его фанатки считают иначе. Ты видел какие закидушки он делает против Клермонов?
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Number_2
Бежать и бить - все что молодежь, которую пытаются притянуть к Месси и Роналду, умеет! Месси и Неймар в плане финтов и паса - круче Мбаппе. п.с. Фанам новых звёзд не поздоровится, глоры Месси и Роналду 100% объединятся после завершения ими карьеры!))
Месси не финтит, а нафига Мбаппе финты? Когда он в ударе, остановить его очень сложно.
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Алексей Антонов
Мбапе просто бегунок. Какая история? Какой француз? Наследие колониального режима...
Про тебя можно сказать - наследие крепостного права?
"Просто бегунок" уже взял ЧМ, попал в финал на еще одном ЧМ, где чуть не выбил соло аргентину, выбивал твоего гнома из ЛЧ против Барсы сделав хеттрик, бьет все рекорды за клуб и сборную в 24 года.
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Игорь Климов
Мбаппе лучший завершитель атак, а Месси лучший созидатель в мире.
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Артём Р .
Но и Мбаппе на поле не умеет всё. Его главный козырь- скорость. А обработать мяч, сделать мягкую филигранную передачу, это не про него. Поэтому и он и Холанд одинаковые по стилю игроки. Им по духу ближе Роналду. Но а то,что умеет делать на поле Месси, это космос! ...Не умаляя конечно их достоинств.
Те, кто пишут, что Мбаппе не умеет делать хорошие передачи - явно смотрят футбол по нарезкам в ютубе. Иначе писать такой бред - это наглая ложь.
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KING_OF_RUSSIA
Ответ <~Inter~>
Стиль игры нынешнего Парижа построен вокруг сильных качеств Мбаппе. Думаю в удобном стиле Неймар с Месси согнуть давать результат как минимум не хуже без Мбаппе в составе
Логично, что подстраиваться будут под самого сильного игрока атаки. Или ты думаешь, тренеры мазохисты, и самостоятельно портят себе игру, выстраивая её не так, как лучше?
Как раз таки с приходом Месси ПСЖ и поплыл против серьезных соперников, которые умеют перекрывать пространство и прессинговать. В чём профит держать его в команде, если за 2 сезона в плейофф ЛЧ у него 0+0, против вернхней половины Лиги 1 всего 8 очков по Г+П ?
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Emkafa
Ответ Алексей Антонов
Мбапе просто бегунок. Какая история? Какой француз? Наследие колониального режима...
ты сначала разберись, Антонов ты или Боунс, а потом поток своих больных мыслей публикуй.
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Parce
Ответ KING_OF_RUSSIA
Сейчас набегут сектанты, и начнут опять восхвалять пешепланетянина. По факту, с приходом Месси в ПСЖ НИЧЕГО - ни один компонент игры НЕ стал лучше. Забитых мячей - МЕНЬШЕ, пропущенных - БОЛЬШЕ. Вылеты из кубков и ЛЧ на 1/8 стадии при таком составе это полный позор. Не надо писать тут про Баварию, ПСЖ сами виноваты, что вышли из группы со 2го места, выпустив Бенфику, прости Господи, с 1го. На спорце запредельный уровень сектанства, они уже в примтивных закидушках против соперников из Лиги, где ни одной команды не осталось в еврокубках, видят признак гениальности. Это полный аут, если еще учесть, что у месси всего (!) 8 очков по Г+П против верхней половины таблицы этой лиги. Но сейчас набегут секнтанты и начнут рассказывать о том, какой месси молодец, а мбаппе ничего не добился к своему возрасту. Хотя любому адекватному челу очевидно, что именно мбаппе главная ударная мощь псж. Да, у него тоже бывают неудачные дни, но если он в ударе - псж не остановить. Это уже все замечают - и тренер баварии, и марселя и пр. Но сектанты видят только одно.
Сначала посмотри сколько Месси ассистировал на Мбапешку и подумай еще раз. И кстати где Мбаппе который обещал показать яйца против Баварии был?
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Emkafa
Ответ Артём Р .
Но и Мбаппе на поле не умеет всё. Его главный козырь- скорость. А обработать мяч, сделать мягкую филигранную передачу, это не про него. Поэтому и он и Холанд одинаковые по стилю игроки. Им по духу ближе Роналду. Но а то,что умеет делать на поле Месси, это космос!
Дружище, не знаю чем ты смотришь футбол и как воспринимаешь увиденное?! Но, твое восприятие - не имеет ничего общего с действительностью.
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Domian
Руководству ПСЖ надо посмотреть на то, как играет Аргентина и Франция и тренерскому штабу сделать выводы. Месси в сборной не опускается в опорку что бы взять мяч в ноги, это для него делает прекрасная полузащита. Мбаппе в сборной не отрезан от мяча , до него мяч доставляет опять же полузащита. В ПСЖ такое ощущение что Солер, Руис и Витинья ( начнем с того что это набор игроков не для ЛЧ) не знают как это делать, поэтому доставкой мяча для Мбаппе занимается Месси, а если Месси прикрыли, то Мбаппе на сухом пойке.
Так это Галтье так встроил Месси в командную игру, что вся игра идёт через него около штрафной соперника. Посмотри прошлый сезон - ПСЖ играл смело, Месси часто вообще без мяча был, потому что им еще не внушили куколд_режим под названием "отдай пасс месси".
Сейчас все опции - через Месси. Если его прессингуют, или нет пространства в чужой штрафной, чтобы вырезать передачу - всё, приплыли.
По сути, отрезаешь Мбаппе от Месси, и ПСЖ остается в 9-10 (эти игроки без мяча вообще ничего не делают), Месси становится бесполезен - прессинга нет, в зоне, где он размещается еще и атаки начинаются часто опасные, за которыми он просто смотрит.
Но у фанаток "гениальные" закидушки на партнёров уже перекрывают всего его минусы, которые на данный момент явно перевешивают плюсы
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Domian
Ответ KING_OF_RUSSIA
Клоунам, которые сравнивают качество и сложность футбола на уровне сборных и топ-клубов пора перестать оставлять комментарии
А в сборных что ли играют не те игроки, которые в клубах по 100 миллионов стоят?)))
Или тот же Наполи или Бенфика радикально отличаются системой и подходом от Марокко?)
Нет.
Что в клубах, что в сборных есть свои фавориты с дрим-тим по составу, как Франция, Бразилия и тд.
Составу Франции сам Пеп позавидует)))
А есть крепкие середнячки, способные скромным составом и идеальной организацией составить проблемы любому.
Все +- одинаково, с одной лишь разницей - ЧМ это вершина спорта.
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predMBAPPE
Видели мы лучшего в мире, профукал 3 раза 1на1 и обослали Месси, причём это не единый случай, Бавария в ЛЧ закрыла Месси и Мбуппи испарился, в первом матче пару забегов и несколько максимально кривых пасов и он снова Бог и обсилают Аргентинца, кому не лень полистайте ленту, в победах ПСЖ Мбуппи царь, в поражениях Аргентинец гамно. Не говорю чтобы возвышали Месси но выигрывает и проигрывает команда в целом и неважно кто был лучшим и худшим
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KING_OF_RUSSIA
Сейчас набегут сектанты, и начнут опять восхвалять пешепланетянина.
По факту, с приходом Месси в ПСЖ НИЧЕГО - ни один компонент игры НЕ стал лучше.
Забитых мячей - МЕНЬШЕ, пропущенных - БОЛЬШЕ.
Вылеты из кубков и ЛЧ на 1/8 стадии при таком составе это полный позор. Не надо писать тут про Баварию, ПСЖ сами виноваты, что вышли из группы со 2го места, выпустив Бенфику, прости Господи, с 1го.

На спорце запредельный уровень сектанства, они уже в примтивных закидушках против соперников из Лиги, где ни одной команды не осталось в еврокубках, видят признак гениальности. Это полный аут, если еще учесть, что у месси всего (!) 8 очков по Г+П против верхней половины таблицы этой лиги.

Но сейчас набегут секнтанты и начнут рассказывать о том, какой месси молодец, а мбаппе ничего не добился к своему возрасту. Хотя любому адекватному челу очевидно, что именно мбаппе главная ударная мощь псж. Да, у него тоже бывают неудачные дни, но если он в ударе - псж не остановить. Это уже все замечают - и тренер баварии, и марселя и пр. Но сектанты видят только одно.
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Domian
Руководству ПСЖ надо посмотреть на то, как играет Аргентина и Франция и тренерскому штабу сделать выводы. Месси в сборной не опускается в опорку что бы взять мяч в ноги, это для него делает прекрасная полузащита. Мбаппе в сборной не отрезан от мяча , до него мяч доставляет опять же полузащита. В ПСЖ такое ощущение что Солер, Руис и Витинья ( начнем с того что это набор игроков не для ЛЧ) не знают как это делать, поэтому доставкой мяча для Мбаппе занимается Месси, а если Месси прикрыли, то Мбаппе на сухом пойке.
Клоунам, которые сравнивают качество и сложность футбола на уровне сборных и топ-клубов пора перестать оставлять комментарии
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Domian
Ответ Lionel Andres Messi 10
Конкурировать с топ-клубами, когда у тебя в составе 2 и более неприкасаемых, исключено. В таких условиях добиться баланса нереально, это утопия. Я уже писал, но повторюсь: в тот интенсивный футбол, что ставит сборная Аргентины, невозможно стабильно играть на протяжении +-50 матчей. Это сулит непрекращающуюся череду травм.
Не утопия, под Месси и Мбаппе нужны работяги, при схеме 352 можно вполне найти баланс, только в середине у тебя не мягкотелый Витинья и ленивый Вератти должны бегать, а псы вроде Энцо, Де Поля, Маккалистера, Тчуамени а в обороне Конате а не привоз Маркиньос.
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