«Очень уважаю Месси – он лучший игрок в истории. Неймар тоже очень силен. Но сегодня Мбаппе – лучший в мире, без него команда совсем не та». Тренер «Марселя» Тудор о «ПСЖ»

считает сильнейшим игроком мира.

«Если они [« »] хотят победить, они побеждают. Кроме того, у них есть Мбаппе.

Я испытываю огромное уважение к , который, на мой взгляд, является лучшим игроком в истории футбола, тоже очень силен, но сегодня Мбаппе – лучший в мире, и без него команда совсем не та.

Кроме того, когда его там не было, мы обыграли их [в Кубке Франции]. Затем с ним в составе и с другой мотивацией они победили нас», – сказал главный тренер «Марселя».