«Очень уважаю Месси – он лучший игрок в истории. Неймар тоже очень силен. Но сегодня Мбаппе – лучший в мире, без него команда совсем не та». Тренер «Марселя» Тудор о «ПСЖ»
Игор Тудор считает Килиана Мбаппе сильнейшим игроком мира.
«Если они [«ПСЖ»] хотят победить, они побеждают. Кроме того, у них есть Мбаппе.
Я испытываю огромное уважение к Месси, который, на мой взгляд, является лучшим игроком в истории футбола, Неймар тоже очень силен, но сегодня Мбаппе – лучший в мире, и без него команда совсем не та.
Кроме того, когда его там не было, мы обыграли их [в Кубке Франции]. Затем с ним в составе и с другой мотивацией они победили нас», – сказал главный тренер «Марселя».
Про факты можешь ничего не писать, ты далек от фактов по простой причине, у тебя устойчивый комплекс к Месси.
Ты уже сам всё аргументировал этой фразой, какой-то подростковый юношеский максимализм 14-летнего паренька, насмотревшегося фильмов про крутых хацкеров или матрицы))
К слову - типичный сектант гномосекты, судя по аргументации ответа))
Собственно, о чем и речь. Фанатики месси в упор не смотрят на факты, это реальное сектанство и вера.
вы уже скорее всего даже цифр и происходящего на поле не замечаете, ваше сознание включается только в момент очередной закидку в стиле "лови мяч и разберись дальше сам"
Я уж точно думаю лучше тебя, и даже написал в своем комменте, что ни один командный аспект с приходом пешехода лучше не стал. Толку от его ассистов, если забивать больше не стали? Просто раньше ассистировала вся команда, а теперь это в основном роль Месси. Но игра лучше не стала. Голов больше не стало. Результативность стала ХУЖЕ. Ты понимаешь?
Победа Месси на ЧМ, где уровень игры ниже, а он играет в сильной сборной никак не оправдывает его наличие в клубе, с целями взять ЛЧ, где играть придётся против поставленной игры и топ-клубов, где все эти трюки "де поль отбегает за себя и за сашку" уже не прокатывают.
Мбаппе слился, я ничего не говорю. Но, если оценивать их личный уровень - Мбаппе выбивал Месси с Барсой из ЛЧ 2 года назад, выбивали Аргов с Месси с ЧМ18, и чуть не забрал чашку в финале, где довёл всё до серии пенальти.
Любой, кто регулярно смотрит матчи хотя бы ЛЧ в последние года 3 уже итак прекрасно знает, что Мбаппе НА ДАННЫЙ момент полезнее и опаснее Месси.
Всё остальное - от сектантов.
Ну ок, восхваляйте Месси за пентатрики ассистов против Клермонов, или на ком он там еще набивает их в фермер-лиге. Но не надо писать, что он всё еще топ против топ клубов. Он уже давно ничего не может на клубном топ-уровне.
"Просто бегунок" уже взял ЧМ, попал в финал на еще одном ЧМ, где чуть не выбил соло аргентину, выбивал твоего гнома из ЛЧ против Барсы сделав хеттрик, бьет все рекорды за клуб и сборную в 24 года.
Как раз таки с приходом Месси ПСЖ и поплыл против серьезных соперников, которые умеют перекрывать пространство и прессинговать. В чём профит держать его в команде, если за 2 сезона в плейофф ЛЧ у него 0+0, против вернхней половины Лиги 1 всего 8 очков по Г+П ?
Сейчас все опции - через Месси. Если его прессингуют, или нет пространства в чужой штрафной, чтобы вырезать передачу - всё, приплыли.
По сути, отрезаешь Мбаппе от Месси, и ПСЖ остается в 9-10 (эти игроки без мяча вообще ничего не делают), Месси становится бесполезен - прессинга нет, в зоне, где он размещается еще и атаки начинаются часто опасные, за которыми он просто смотрит.
Но у фанаток "гениальные" закидушки на партнёров уже перекрывают всего его минусы, которые на данный момент явно перевешивают плюсы
Или тот же Наполи или Бенфика радикально отличаются системой и подходом от Марокко?)
Нет.
Что в клубах, что в сборных есть свои фавориты с дрим-тим по составу, как Франция, Бразилия и тд.
Составу Франции сам Пеп позавидует)))
А есть крепкие середнячки, способные скромным составом и идеальной организацией составить проблемы любому.
Все +- одинаково, с одной лишь разницей - ЧМ это вершина спорта.
По факту, с приходом Месси в ПСЖ НИЧЕГО - ни один компонент игры НЕ стал лучше.
Забитых мячей - МЕНЬШЕ, пропущенных - БОЛЬШЕ.
Вылеты из кубков и ЛЧ на 1/8 стадии при таком составе это полный позор. Не надо писать тут про Баварию, ПСЖ сами виноваты, что вышли из группы со 2го места, выпустив Бенфику, прости Господи, с 1го.
На спорце запредельный уровень сектанства, они уже в примтивных закидушках против соперников из Лиги, где ни одной команды не осталось в еврокубках, видят признак гениальности. Это полный аут, если еще учесть, что у месси всего (!) 8 очков по Г+П против верхней половины таблицы этой лиги.
Но сейчас набегут секнтанты и начнут рассказывать о том, какой месси молодец, а мбаппе ничего не добился к своему возрасту. Хотя любому адекватному челу очевидно, что именно мбаппе главная ударная мощь псж. Да, у него тоже бывают неудачные дни, но если он в ударе - псж не остановить. Это уже все замечают - и тренер баварии, и марселя и пр. Но сектанты видят только одно.