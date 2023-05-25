Дзюба о продлении контракта с «Локо»: «У меня прекрасные взаимоотношения с тренерами, хороший коннект с командой. Надеюсь, что еще пошумим»

Артем Дзюба высказался о продлении контракта с «Локомотивом».

Форвард подписал соглашение до 2024 года с опцией продления на один сезон.

– , поздравляем, ты продлил контракт с « ». Твои первые эмоции – это то, чего ты хотел в последние недели, месяцы?

– Спасибо большое. Наверное, громко сказано, что я прямо хотел, я спокойно делал свою работу. Я знал, что переговоры шли успешно, поэтому это был вопрос времени.

В любом случае я очень рад, что остаюсь здесь, потому что мне здесь очень нравится, у меня прекрасные взаимоотношения с главным тренером, вообще с тренерским штабом. Ну и с командой, самое главное, хороший коннект, поэтому я рад еще здесь поиграть вместе с ребятами и надеюсь, что еще пошумим, – сказал Дзюба.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте