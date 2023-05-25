Дзюба о продлении контракта с «Локо»: «У меня прекрасные взаимоотношения с тренерами, хороший коннект с командой. Надеюсь, что еще пошумим»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Футбол

Артем Дзюба высказался о продлении контракта с «Локомотивом».

Форвард подписал соглашение до 2024 года с опцией продления на один сезон.

Артем, поздравляем, ты продлил контракт с «Локомотивом». Твои первые эмоции – это то, чего ты хотел в последние недели, месяцы?

– Спасибо большое. Наверное, громко сказано, что я прямо хотел, я спокойно делал свою работу. Я знал, что переговоры шли успешно, поэтому это был вопрос времени.

В любом случае я очень рад, что остаюсь здесь, потому что мне здесь очень нравится, у меня прекрасные взаимоотношения с главным тренером, вообще с тренерским штабом. Ну и с командой, самое главное, хороший коннект, поэтому я рад еще здесь поиграть вместе с ребятами и надеюсь, что еще пошумим, – сказал Дзюба.

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7 комментариев

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Евгений Лифшиц
красавец, что сказать. забивает всегда и везде, до сих пор не могу понять почему его так долго не подписывали. полагаю как-то связано с уровнем руководства в рпл
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Добрый Ретроград
Надеюсь, ещё подшумим
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Павел Колесников
Шумите! Чем больше конкуренции, тем лучше
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