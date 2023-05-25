Директор «Локо» о Дзюбе: «Теперь наши общие цели – вернуть клуб на лидирующие позиции»

Cпортивный директор «Локомотива» прокомментировал продление контракта с Артемом Дзюбой.

Ранее клуб объявил о подписании нового соглашения с нападающим до лета 2024 года.

«Зимой, когда мы приглашали Артема в команду, сразу договорились с ним и с его представителем, что в случае выполнения поставленных задач «Локомотив» будет приоритетным выбором для продолжения карьеры.

Поэтому в рамках изначальных договоренностей мы начали вести переговоры о новом контракте. Они прошли быстро и при полном взаимопонимании с обеих сторон. Теперь наши общие цели – вернуть футбольный клуб «Локомотив» на лидирующие позиции», – сказал Дмитрий Ульянов.

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