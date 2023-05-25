Директор «Локо» о Дзюбе: «Теперь наши общие цели – вернуть клуб на лидирующие позиции»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Дмитрий Ульянов Футбол

Cпортивный директор «Локомотива» прокомментировал продление контракта с Артемом Дзюбой.

Ранее клуб объявил о подписании нового соглашения с нападающим до лета 2024 года.

«Зимой, когда мы приглашали Артема в команду, сразу договорились с ним и с его представителем, что в случае выполнения поставленных задач «Локомотив» будет приоритетным выбором для продолжения карьеры.

Поэтому в рамках изначальных договоренностей мы начали вести переговоры о новом контракте. Они прошли быстро и при полном взаимопонимании с обеих сторон. Теперь наши общие цели – вернуть футбольный клуб «Локомотив» на лидирующие позиции», – сказал Дмитрий Ульянов. 

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6 комментариев

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igls54
Владимир Ульянов(Ленин) младшему брату Диме: "Мы пойдем другим путем"
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LifeSpartak
Так говорит как будто бы удалось Месси подписать за бесплатно и хлеб с маслом,который будет тянуть всю команду к финалу ЛЧ.))
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Сергей Жарковский
Наполеоновские планы Локомотива...
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Spartak Forever
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Лохи
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Spartakus1984
А когда Локо был на лидирующих позициях,этот гегемон легендарный?))
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