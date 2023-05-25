Антони получил травму голеностопа в матче с «Челси». Вингер «МЮ» покидал поле на носилках и плакал

Теги Манчестер Юнайтед Челси травмы Маркус Рэшфорд Трево Чалоба Антони Футбол

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони получил травму в матче против «Челси».

Бразилец вышел на игру в стартовом составе и получил повреждение голеностопа в первом тайме – после подката защитника лондонцев Трево Чалобы

Антони потребовалась замена, вместо него на 29-й минуте вышел Маркус Рэшфорд. Бразилец покидал поле на носилках и плакал. 

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Челси» (2:0, перерыв). 

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19 комментариев

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Люблю Марго Робби
Ответ Ман Сити
Крашенный бразил, значит плачет, хотя чего реветь, конец сезона и травма обычное растяжение
Ты что здесь забыл дырявый?
+37
-4
+33
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инок
Здоровья Антони! Надеюсь, что травма несерьёзная...
+21
0
+21
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Александр Калашников
Ответ инок
Здоровья Антони! Надеюсь, что травма несерьёзная...
первый предварительный диагноз -растяжение мышцы голеностопа. выбил примерно на 4-6 недел
+15
0
+15
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WelcomeBackPURE
Буду ценичен, главное в ЛЧ попасть, он себя еще покажет
+13
-4
+9
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Zlatan Ibra
Привет ВАРу и главному судейке
+11
-3
+8
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инок
Ответ Александр Калашников
первый предварительный диагноз -растяжение мышцы голеностопа. выбил примерно на 4-6 недел
Спасибо за пояснение.)
+2
0
+2
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Александр Калашников
Ответ Серхио Гарсио
Разрешите узнать , вы врач ?
Та нет,, только что манчестерскые врачи сообщили
+2
0
+2
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Skorpiorush921
к предсезонке должен восстановиться
+1
0
+1
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Алексей Тарасюк
Ответ Александр Калашников
первый предварительный диагноз -растяжение мышцы голеностопа. выбил примерно на 4-6 недел
Плохо
+1
0
+1
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Ботя
покидал поле на носилках и плакал...
наверно понял, что не сможет сыграть в финале кубка
0
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Его Величество Златан
что за мода пошла, как травма, так плачут....
0
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CoTTo
жаль спинера
0
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Direct free kick
Срочно продлить контракт
0
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Максим Щербаков
Ответ Александр Калашников
первый предварительный диагноз -растяжение мышцы голеностопа. выбил примерно на 4-6 недел
Судя по острой боли -это разрыв связок. Но если ограничится мышцами, то - супер
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