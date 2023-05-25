Антони получил травму голеностопа в матче с «Челси». Вингер «МЮ» покидал поле на носилках и плакал
Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони получил травму в матче против «Челси».
Бразилец вышел на игру в стартовом составе и получил повреждение голеностопа в первом тайме – после подката защитника лондонцев Трево Чалобы.
Антони потребовалась замена, вместо него на 29-й минуте вышел Маркус Рэшфорд. Бразилец покидал поле на носилках и плакал.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Челси» (2:0, перерыв).
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