Рэшфорд вряд ли сыграет с «Вулвс», Варан вернулся в строй после травмы

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия травмы Вулверхэмптон Рафаэль Варан Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Футбол

Маркус Рэшфорд вряд ли сыграет сегодня с «Вулверхэмптоном» в матче АПЛ.

Об этом заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

«Участие Рэшфорда находится под вопросом. У него проблема с ногой, травма, так что выйдет ли он на поле – большой вопрос. Более чем сомнительно.

Мы довольны, что Варан вернулся в строй. Он обладает опытом, умением побеждать, и он будет направлять нас», – сказал тен Хаг.

Защитник пропустил 7 игр из-за травмы, полученной 13 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с «Севильей» (2:2).

Рэшфорд – лучший бомбардир «МЮ» в сезоне АПЛ, на его счету 16 голов в 33 играх.

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9 комментариев

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Никита Самарин
Без Рэша конечно будет тяжеловато, но у себя дома в любом случае должны побеждать.
+3
0
+3
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Вадим Слуцкий
Значит, вся надежда на голландский фонарный столб.
+2
0
+2
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Макс С
Гарначо есть, Санчо, Марси так что есть кому побегать, в последних матчах Рэш по фанарям
0
0
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Дмитрий Батраев
ничью сватают и Ливерпуль догонит
0
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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ Вадим Слуцкий
Значит, вся надежда на голландский фонарный столб.
😂😂😂убил
0
0
0
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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ Макс С
Гарначо есть, Санчо, Марси так что есть кому побегать, в последних матчах Рэш по фанарям
А посему гарначо не выпускают в последних играх его не было
0
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