Рэшфорд вряд ли сыграет с «Вулвс», Варан вернулся в строй после травмы

вряд ли сыграет сегодня с « » в матче АПЛ.

Об этом заявил главный тренер « » тен Хаг.

«Участие Рэшфорда находится под вопросом. У него проблема с ногой, травма, так что выйдет ли он на поле – большой вопрос. Более чем сомнительно.

Мы довольны, что Варан вернулся в строй. Он обладает опытом, умением побеждать, и он будет направлять нас», – сказал тен Хаг.

Защитник пропустил 7 игр из-за травмы, полученной 13 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с «Севильей» (2:2).

Рэшфорд – лучший бомбардир «МЮ» в сезоне , на его счету 16 голов в 33 играх.