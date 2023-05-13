Рэшфорд вряд ли сыграет с «Вулвс», Варан вернулся в строй после травмы
Маркус Рэшфорд вряд ли сыграет сегодня с «Вулверхэмптоном» в матче АПЛ.
Об этом заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.
«Участие Рэшфорда находится под вопросом. У него проблема с ногой, травма, так что выйдет ли он на поле – большой вопрос. Более чем сомнительно.
Мы довольны, что Варан вернулся в строй. Он обладает опытом, умением побеждать, и он будет направлять нас», – сказал тен Хаг.
Защитник пропустил 7 игр из-за травмы, полученной 13 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с «Севильей» (2:2).
Рэшфорд – лучший бомбардир «МЮ» в сезоне АПЛ, на его счету 16 голов в 33 играх.
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