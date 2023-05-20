Рэшфорд может пропустить 2-й матч подряд – с «Борнмутом» из-за болезни
Маркус Рэшфорд может не сыграть сегодня с «Борнмутом» в матче АПЛ.
Об этом сообщил главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.
«Рэши хорошо тренировался всю неделю, но сегодня [в пятницу] он сообщил, что заболел.
Посмотрим, как он будет восстанавливаться. Завтра будет видно», – сказал тен Хаг.
Ранее из-за травмы ноги форвард пропустил предыдущий матч «МЮ» – с «Вулверхэмптоном» (2:0) в АПЛ.
Рэшфорд – лучший бомбардир «МЮ» в сезоне Премьер-лиги, на его счету 16 голов в 33 играх.
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