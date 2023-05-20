Рэшфорд может пропустить 2-й матч подряд – с «Борнмутом» из-за болезни

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия травмы Борнмут Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Футбол

Маркус Рэшфорд может не сыграть сегодня с «Борнмутом» в матче АПЛ.

Об этом сообщил главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

«Рэши хорошо тренировался всю неделю, но сегодня [в пятницу] он сообщил, что заболел.

Посмотрим, как он будет восстанавливаться. Завтра будет видно», – сказал тен Хаг.

Ранее из-за травмы ноги форвард пропустил предыдущий матч «МЮ» – с «Вулверхэмптоном» (2:0) в АПЛ.

Рэшфорд – лучший бомбардир «МЮ» в сезоне Премьер-лиги, на его счету 16 голов в 33 играх.

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16 комментариев

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Ronny92
Ответ vladimirzavodovskiii@gmail.com
Плохо, что заболел. Матч очень важный, победа очень нужна.
Главное, что Гарначо уже в обойме. Не надо смотреть на 90 минут потуг Санчо, так что шансы есть
+9
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№7
Ответ Gatsby !!!
У антони все хорошо. Но есть одно большое минус. Не знает когда пасавать и бить по воротам.
Не привык к интенсивности АПЛ. Самоотдача то есть, а в следующем сезоне мне кажется должен прибавить.
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hargie
Ответ Ashan Sorokin
Лучший сезон Рэшфорда 16 голов ,худший сезон Роналду 18 голов
Да откуда же вы беретесь с такими аргументами, за полгода забывается весь «вклад» Роналду в командную игру МЮ? Во-1, у Рашфорда лучший сезон 17+9 (а не текущие 16+5), во-2, он мало бьет пенальти, в-3, играет на фланге, а не в центре и не является тактической целью всех обостряющих передач в команде. Ну и самое главное: в его результативные сезоны команда забивает много, его голы дополняют успех команды, а не сводят все к личному успеху португальца. Наконец, худший сезон Роналду - это 22/23: 1+0 за 10 матчей и многочисленные рекорды по нереализованным «big chance».
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Gatsby !!!
У антони все хорошо. Но есть одно большое минус. Не знает когда пасавать и бить по воротам.
+9
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Плохо, что заболел. Матч очень важный, победа очень нужна.
+3
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Гегенпрессинг Рангника
Нужно Борнмут побеждать, а то можно без лч остаться
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Steppenwolf
Бруно, по сравнению с остальными, просто железный человек какой-то, кроме того, создаётся впечатление, что он просто играть хочет сильнее других.
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Ответ Ronny92
Главное, что Гарначо уже в обойме. Не надо смотреть на 90 минут потуг Санчо, так что шансы есть
Шансы то конечно есть, победа МЮ очень нужна
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поколение пепси
как вовремя
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Steppenwolf
Ответ Gatsby !!!
У антони все хорошо. Но есть одно большое минус. Не знает когда пасавать и бить по воротам.
Да, там с принятием правильных решений беда, но это исправляется со временем.
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Чёрный тюльпан
Ответ Gatsby !!!
У антони все хорошо. Но есть одно большое минус. Не знает когда пасавать и бить по воротам.
Всё хорошо? Антони ни обвести не может, ни убежать. Он на моей памяти только деревяху Берна из Ньюкасла возил на своём фланге, но тот ему всё равно не давал пройти дальше, фоля на бразильце, да в недавнем матче первый раз под передачу на ход убежал, но всё равно запорол момент. Правая нога у него на уровне правой у Фреда, если не хуже. Получаем одноногого игрока, который не может ни обыграть, ни убежать от соперника. Так при этом не умеет в передачи, футбольный интеллект весьма на посредственном уровне, а ещё довольно прямолинейный в атаке - смещение с фланга в центр под удар. Да за таких игроков 40 млн. жалко отдавать, а тут 94 нарисовали, ещё и 200 тыс. сразу зарплату выдали. Молодец тен Хаг, ничего не скажешь! За своих горой, вон ещё и Мартинесу повышение выбивает при долгосрочном контракте.
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