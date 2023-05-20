Рэшфорд может пропустить 2-й матч подряд – с «Борнмутом» из-за болезни

может не сыграть сегодня с « » в матче АПЛ.

Об этом сообщил главный тренер « » тен Хаг.

«Рэши хорошо тренировался всю неделю, но сегодня [в пятницу] он сообщил, что заболел.

Посмотрим, как он будет восстанавливаться. Завтра будет видно», – сказал тен Хаг.

Ранее из-за травмы ноги форвард пропустил предыдущий матч «МЮ» – с «Вулверхэмптоном» (2:0) в .

Рэшфорд – лучший бомбардир «МЮ» в сезоне Премьер-лиги, на его счету 16 голов в 33 играх.