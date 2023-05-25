Защитник «Валенсии» Диакаби не участвовал в акции Ла Лиги против расизма. В 2021-м лига не нашла доказательств, что его оскорбили
Защитник «Валенсии» Муктар Диакаби не стал участвовать в антирасистской акции.
После оскорблений в адрес вингера «Реала» Винисиуса Жуниора со стороны фанатов «Валенсии» Ла Лига и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) организовали акцию против расизма.
Перед каждым матчем 36-го тура чемпионата Испании футболисты и судьи показывают баннер с надписью «расисты, прочь из футбола».
Диакаби стал первым игроком, отказавшимся от участия в этой акции. Он не стал позировать для общего фото, а разминался за спинами остальных игроков «Валенсии» и «Мальорки».
Вероятно, гвинеец таким образом выразил недовольство непоследовательностью Ла Лиги. В 2021 году он утверждал, что подвергся расистским оскорблениям со стороны игрока «Кадиса» Хуана Калы. Лига заявила, что доказательств этих оскорблений не было.
Фото: кадр из трансляции DAZN
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