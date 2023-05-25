Защитник «Валенсии» Диакаби не участвовал в акции Ла Лиги против расизма. В 2021-м лига не нашла доказательств, что его оскорбили

Теги Валенсия Мальорка Ла Лига Федерация футбола Испании Муктар Диакаби дискриминация Футбол

Защитник «Валенсии» Муктар Диакаби не стал участвовать в антирасистской акции.

После оскорблений в адрес вингера «Реала» Винисиуса Жуниора со стороны фанатов «Валенсии» Ла Лига и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) организовали акцию против расизма.

Перед каждым матчем 36-го тура чемпионата Испании футболисты и судьи показывают баннер с надписью «расисты, прочь из футбола».

Диакаби стал первым игроком, отказавшимся от участия в этой акции. Он не стал позировать для общего фото, а разминался за спинами остальных игроков «Валенсии» и «Мальорки».

Вероятно, гвинеец таким образом выразил недовольство непоследовательностью Ла Лиги. В 2021 году он утверждал, что подвергся расистским оскорблениям со стороны игрока «Кадиса» Хуана Калы. Лига заявила, что доказательств этих оскорблений не было.

Фото: кадр из трансляции DAZN

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15 комментариев

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Бычара не краснодарский
А прикиньте если б белый не участвовал?
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blaugrano
Это не акция - это клоунада. Имитируют борьбу и несогласие; пытаются ловить воздух руками.
У Калигулы было больше шансов одолеть Нейптуна/Посейдона, нежели у этих лицемеров справиться с расизмом.
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Пирс Морган
Ответ blaugrano
Это не акция - это клоунада. Имитируют борьбу и несогласие; пытаются ловить воздух руками. У Калигулы было больше шансов одолеть Нейптуна/Посейдона, нежели у этих лицемеров справиться с расизмом.
Калигула заставлял армию кидать копья в воду, а здесь можно будет кидать копья в белых
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Мэр Рио обвинит негра в расизме по отношению к неграм?
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utsh44psmr
Ответ Бычара не краснодарский
А прикиньте если б белый не участвовал?
Тогда этому белому надо быть геeм и он автоматом получил бы иммунитет
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blaugrano
Ответ Пирс Морган
Калигула заставлял армию кидать копья в воду, а здесь можно будет кидать копья в белых
И в конце концов объявить победу!

Ах да, и снять 10 очков с Барселоны.
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Пирс Морган
Ответ blaugrano
И в конце концов объявить победу! Ах да, и снять 10 очков с Барселоны.
Само собой
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Spaten
Ловите расиста!
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Иван Лапин
Скоро негры будут спорить, кто из них чернее
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Джон Мщузавсех
Понятно, что это показуха.
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filippa
Ответ utsh44psmr
Тогда этому белому надо быть геeм и он автоматом получил бы иммунитет
в попу такой имунитет !
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filippa
Ответ blaugrano
И в конце концов объявить победу! Ах да, и снять 10 очков с Барселоны.
и спартак в пердив!
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Booligan
Ответ Иван Лапин
Скоро негры будут спорить, кто из них чернее
Ващет это было всю их эволюцию. У них кишечник на несколько метров короче, мало приспособлен к растительной пище. Одни племена ели другие,. чтобы выжить, нужно было быстро бегать спринт до ближайшего леса.
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