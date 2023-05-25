Шакил О′Нил – Месси: «Я люблю тебя, брат, ты лучший»

Теги ПСЖ Шакил О′Нил Лионель Месси лига 1 Франция НБА Футбол

Шакил О′Нил обратился к Лионелю Месси.

Четырехкратный чемпион НБА оставил короткое сообщение для форварда «ПСЖ» после матча между «Бостон Селтикс» и «Майами Хит» (116:99). 

«Я хочу сказать тебе, что я люблю тебя. Я люблю тебя, брат, ты лучший», – сказал О’Нил. 

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42 комментария

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Papa Paolo
Что происходит?
+53
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Oleg
Ответ Papa Paolo
Что происходит?
Шакил признался в спортивном обожании к Месси.
Правда сказал он много больше, чем опубливал спортс.
Конкретно Шакил восхитился величайшей карьерой Лео и тем, как 18 декабря 2022 года Месси наконец выиграл величайший трофей в истории спорта.
+46
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ZZRM
Месси главный претендент на MVP финальной серии
+22
-4
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Идущий к реке
Ответ Papa Paolo
Что происходит?
Любовь
+11
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Oleg
Ответ VERBLYUD
Комментарий удален модератором
Да у ромки психика приказала долго жить после 18.12.2022.
+14
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pele_kan
это 2 самых непохожих брата на свете)
+9
0
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Артур Филоненко
Ответ pele_kan
это 2 самых непохожих брата на свете)
Шварценеггер с Де Вито вообще близнецами были и ничего.)
+9
-2
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Berendey V
Близнецы-братья.
Всё время их путаю.
+5
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vova123456
Ответ David Aprasidze
Ага, Шак прям смотрит все матчи Месси, где он не вспотев за весь матч, время от времени бьет пенальти. Просто люди покупаются на медийный имидж низкорослого "простяка" Месси, который там что то выйграл.
Ого, ты сам признал что "даже не спотев" Лео побил множество рекордов и имеет больше всех в истории голов и голевых в Европе.
+7
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Максим Белолипцев
"Не брат ты мне, ..."
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-2
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Barry
Месси решил начать карьеру в НБА.
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Игорь Климов
Ответ VERBLYUD
Комментарий удален модератором
Он теперь - Ромашка)
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Леван Мкртчян
Ответ Papa Paolo
Что происходит?
Бекхэм попросил. Заманивают Лео в Интер Майами)
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gPk
Ответ David Aprasidze
Джи всю карьеру тащил за собой команду, пока на стату Месси играли все звездные одноклубники
Так я и говорю что ты прав...Дотащил Ливерпуль до чашки АПЛ!!!!
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AminO2
Его можно понять. Месси круто зарешал в четвертой четверти.
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Azamat Jumanazarov
Ответ Роман
Если только в роли мяча.
ахаха. смешно. хотя многие не оценили
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Azamat Jumanazarov
Ответ Oleg
Шакил признался в спортивном обожании к Месси. Правда сказал он много больше, чем опубливал спортс. Конкретно Шакил восхитился величайшей карьерой Лео и тем, как 18 декабря 2022 года Месси наконец выиграл величайший трофей в истории спорта.
может в истории футбола?
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T622222
I love you too bro
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gPk
Ответ David Aprasidze
Ага, Шак прям смотрит все матчи Месси, где он не вспотев за весь матч, время от времени бьет пенальти. Просто люди покупаются на медийный имидж низкорослого "простяка" Месси, который там что то выйграл.
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Футбол, хоккей итд
Месси: Шакил, это тебя Бэкс попросил написать?)
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НРИ
Здесь должна быть картинка хомяка и банана
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VERBLYUD
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Oleg
Ответ David Aprasidze
Финал смотрят все, даже домохозяйки
Потому что это турнир номер 1 в истории спорта.
Вот один бездарь из аль насры навсегда потерял шансы на абсолютное величие и уже никогда не будет восприниматься на уровне Месси, Пеле и Марадоны.
Как гласит цитата ФИФА в их фильме о футболе " Написано звездами" - Если вы хотите участвовать в дебатах о величайшем, у вас должен быть Кубок Мира.
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benjamin92
Ответ Oleg
А есть в спорте сопоставимый по значимости и аудитории в 5 миллиардов турнир?)))
у чемпионата Саудовской Аравии больше аудитория
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Azamat Jumanazarov
Ответ Oleg
А есть в спорте сопоставимый по значимости и аудитории в 5 миллиардов турнир?)))
5млрд? откуда такие цифры?
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