Шакил О′Нил обратился к Лионелю Месси.

Четырехкратный чемпион оставил короткое сообщение для форварда « » после матча между «Бостон Селтикс» и «Майами Хит» (116:99).

«Я хочу сказать тебе, что я люблю тебя. Я люблю тебя, брат, ты лучший», – сказал О’Нил.

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