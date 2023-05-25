Шакил О′Нил – Месси: «Я люблю тебя, брат, ты лучший»
Шакил О′Нил обратился к Лионелю Месси.
Четырехкратный чемпион НБА оставил короткое сообщение для форварда «ПСЖ» после матча между «Бостон Селтикс» и «Майами Хит» (116:99).
«Я хочу сказать тебе, что я люблю тебя. Я люблю тебя, брат, ты лучший», – сказал О’Нил.
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Правда сказал он много больше, чем опубливал спортс.
Конкретно Шакил восхитился величайшей карьерой Лео и тем, как 18 декабря 2022 года Месси наконец выиграл величайший трофей в истории спорта.
Всё время их путаю.
Вот один бездарь из аль насры навсегда потерял шансы на абсолютное величие и уже никогда не будет восприниматься на уровне Месси, Пеле и Марадоны.
Как гласит цитата ФИФА в их фильме о футболе " Написано звездами" - Если вы хотите участвовать в дебатах о величайшем, у вас должен быть Кубок Мира.