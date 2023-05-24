Месси – Альбе: «Ты был настоящим единомышленником на поле. Желаю, чтобы новый этап приносил тебе много успехов и радостей»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Жорди Альба Футбол

Лионель Месси обратился к Жорди Альбе после его ухода из «Барселоны».

Сегодня стало известно, что 34-летний защитник и каталонский клуб расторгли контракт, действовавший до 2024 года. 

«Ты был больше, чем просто партнером по команде, настоящим единомышленником на поле... И как приятно иметь возможность наслаждаться тем, как хорошо мы ладим друг с другом лично.

Ты уже знаешь, что я всегда желаю тебе всего наилучшего, а также твоей семье, желаю, чтобы новый этап продолжал приносить тебе много успехов и радостей.

Спасибо тебе за все, Жорди. Крепко обнимаю», – написал бывший форвард «Барселоны», выступающий за «ПСЖ». 

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34 комментария

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Дмитрий Гудков
Последние минуты с Реалом 2:2
Альбу запускают по флангу
Он выкатывает в центр штрафной
Месси в касание укладывает в угол
Снимает футболку и показывает трибунам
Легендарный момент
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SaH4r.
их взаимопонимание было фантастическим
+47
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Кирилл
То, как Месси чувствовал что Альба открывается - это было невероятно.
Сколько голов той Барселоны было забито после такой комбинации, эх )
+27
0
+27
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кто-то
Лучший игрок в истории поздравил лучшего лз
+23
-6
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Budabuda
лучший левый латераль в истории Испании!
+14
-4
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Barsa! bolshe chem klub
Альба - Месси понимали друг друга с полувзгляда
+8
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Ansu Fati
Ответ Дмитрий Гудков
Последние минуты с Реалом 2:2 Альбу запускают по флангу Он выкатывает в центр штрафной Месси в касание укладывает в угол Снимает футболку и показывает трибунам Легендарный момент
Мне запомнился другой момент. 1/8 ЛЧ. Милан обыгрывает Барселону на Сан Сиро 2:0. Ответный матч. Камп Ноу. Счет 3:0 в пользу Барселоны, правило гостевого гола еще никто не отменял. Милан проводит одну опасную атаку за другой. На 90’+2 Альба как Ферари убегает в контратаку по флангу и забивает 4ый. Камп Ноу скачет от эйфории)
Пойду пересмотрю обзор этого матча
+8
-1
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Абдул Абакаев
Ответ Дмитрий Караваев
лучшего лз какого сезона ?
лучший ЛЗ клуба и сборной как минимум
+7
-1
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Джамал Арипов
Они как братья , как в футболе так и за полем.
+7
-1
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Алексей Петров
Марсело , теперь Альба, а в едь они были лучшими...
+4
0
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Игорь Климов
Ассисты от Альбы на Месси с последующим голом - это было эпично!
+7
-3
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инок
Альба заслужил самых теплых слов о себе от Месси. Сколько филигранных пасов получал Лео от Жорди. Они чувствовали и понимали друг друга, хорошее время было для Барсы. Жаль, что оно закончилось...
+4
0
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Flavius
25 апреля: трёхчасовой ужин Месси с Бускетсом и Альбой
10 мая: Бускетс уходит из Барсы
24 мая: Альба уходит из Барсы
+4
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Абдул Абакаев
Ответ ZamoRano
Комментарий удален пользователем
который был полузашитником
+3
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Alexander Katschalow
Ответ Caterina
Действительно... Что бы это значило?🤔
Три очень хороших друга встретились да посидели
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Абдул Абакаев
Ответ Дмитрий Караваев
лучший Лз клуба и сборной как минимум в каком сезоне то ? ))
в целом
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Ваня Кабанов
Ответ ZamoRano
Комментарий удален пользователем
Хенто почти не играл на позиции лз. Он больше игр вингером провёл или просто закрывал весь фланг.
+1
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Caterina
Ответ Alexander Katschalow
Три очень хороших друга встретились да посидели
Может и правда, и не надо усложнять.
+1
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Кастро
Ответ Барсик Юрана
Главное не закончить в верблюжатнике
Ну там пенсия хорошая, есть там один португалец он может подтвердит
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Arkadios Avgitidis
Альбатросу,- Здравия, Удачи и Спасибо за всё! а всё, -было Прекрасным!
+1
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falkao2013
Эххх...Время остановись! Вернуть бы всё назад,чтобы ещё раз насладиться той Барселоной.
+2
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London.is.blue
Хозяева мадридского кабинета.
+3
-2
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ZamoRano
Ответ Абдул Абакаев
лучший ЛЗ клуба и сборной как минимум
Комментарий удален пользователем
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Ермек Айдосулы
Мне одному кажется что после того как Месси съездил в Барселону и поужинал там в ресторане именно с Бускетсом и Албой которые начали говорить что уйдут из Барсы этим летом? Я знал что Аль-Хиляль хотят подписать Месси, Бускетса и Альбу. Мое предположение в том что возможно что в том ужине они обсуждали о совместном переходе в Аль-Хиляль.
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Caterina
Мне кажется, Лео и в сборной искал Альбу пасом. И находил Акунью)
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