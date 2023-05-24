Месси – Альбе: «Ты был настоящим единомышленником на поле. Желаю, чтобы новый этап приносил тебе много успехов и радостей»
Лионель Месси обратился к Жорди Альбе после его ухода из «Барселоны».
Сегодня стало известно, что 34-летний защитник и каталонский клуб расторгли контракт, действовавший до 2024 года.
«Ты был больше, чем просто партнером по команде, настоящим единомышленником на поле... И как приятно иметь возможность наслаждаться тем, как хорошо мы ладим друг с другом лично.
Ты уже знаешь, что я всегда желаю тебе всего наилучшего, а также твоей семье, желаю, чтобы новый этап продолжал приносить тебе много успехов и радостей.
Спасибо тебе за все, Жорди. Крепко обнимаю», – написал бывший форвард «Барселоны», выступающий за «ПСЖ».
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Альбу запускают по флангу
Он выкатывает в центр штрафной
Месси в касание укладывает в угол
Снимает футболку и показывает трибунам
Легендарный момент
Сколько голов той Барселоны было забито после такой комбинации, эх )
Пойду пересмотрю обзор этого матча
10 мая: Бускетс уходит из Барсы
24 мая: Альба уходит из Барсы