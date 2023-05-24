Месси – Альбе: «Ты был настоящим единомышленником на поле. Желаю, чтобы новый этап приносил тебе много успехов и радостей»

Лионель Месси обратился к Жорди Альбе после его ухода из «Барселоны».

Сегодня стало известно, что 34-летний защитник и каталонский клуб расторгли контракт, действовавший до 2024 года.

«Ты был больше, чем просто партнером по команде, настоящим единомышленником на поле... И как приятно иметь возможность наслаждаться тем, как хорошо мы ладим друг с другом лично.

Ты уже знаешь, что я всегда желаю тебе всего наилучшего, а также твоей семье, желаю, чтобы новый этап продолжал приносить тебе много успехов и радостей.

Спасибо тебе за все, . Крепко обнимаю», – написал бывший форвард «Барселоны», выступающий за « ».

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