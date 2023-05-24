Рамон Кальдерон: «Если бы Месси решил перейти в «Реал», его бы приняли с распростертыми объятиями. Он может еще 2 года играть на самом высоком уровне»

Теги ПСЖ Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Рамон Кальдерон Футбол

Бывший президент «Реала» считает, что в клубе с радостью приняли бы Лионеля Месси.

Рамон Кальдерон ответил на вопрос о том, попытался бы он подписать аргентинского футболиста этим летом, если бы занимал руководящую должность. 

«Конечно, он все еще профессиональный игрок. Он может еще два года играть на самом высоком уровне. 

Он такой игрок, что вы всегда должны стараться, чтобы он был рядом. Великие игроки идут туда, куда хотят. Если бы Месси решил перейти в мадридский «Реал», я уверен, что все приняли бы его с распростертыми объятиями», – сказал Кальдерон в интервью Radio Villa Trinidad.

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37 комментариев

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Муканов Арманбек
Если Месси перейдёт в Реал то:
1.В обеих столицах взлетят продажи обуви
2.Луиш Фигу наконец-то сможет ходить по Барселоне
3.Над Каталонией вспыхнет такое зарево что будет видно из космоса
+50
-8
+42
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Муканов Арманбек
Ответ blaugrano
Арманбек, проснись...
Дай поспать,у меня вторая смена
+24
-1
+23
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blaugrano
Ответ Муканов Арманбек
Если Месси перейдёт в Реал то: 1.В обеих столицах взлетят продажи обуви 2.Луиш Фигу наконец-то сможет ходить по Барселоне 3.Над Каталонией вспыхнет такое зарево что будет видно из космоса
Арманбек, проснись...
+19
-6
+13
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Caterina
Набросил так набросил...
+4
0
+4
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Зоуи Дешанель
Ответ Муканов Арманбек
Если Месси перейдёт в Реал то: 1.В обеих столицах взлетят продажи обуви 2.Луиш Фигу наконец-то сможет ходить по Барселоне 3.Над Каталонией вспыхнет такое зарево что будет видно из космоса
4. В Казахстане начнется гражданская война
+3
0
+3
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AminO2
Месси – не сумасшедший.
+4
-2
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Алексей Тарасюк
Не перейдет в Реал он. Деньги ему не нужны. А слава и так есть.
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mqh9pzrxgf
Да не, его завалят за такое думаю
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Любезный Коссутий
Ответ А. Мостовой
Месси играл в главном клубе Испании, смысл идти на понижение в четвертый мадридский (после Атлетико, дубля Атлетико и Райо Вальекано)?
как минимум - за ЛЧ
+7
-7
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Maksat Hasanow
Ответ Вася И
😂😂😂😂мыслите прямо как мостовой
А может это он сам?
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David Becker
Ответ Любезный Коссутий
как минимум - за ЛЧ
Если он будет сидеть на лавке, то шансы выиграть ЛЧ будут.
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Caterina
Ответ Евгений Лифшиц
Забавно, что вот месси свободный агент, а спроса на него что-то не видно. Даже родная барса играет в какие-то игры. Просто интересное наблюдение за якобы лучшим игроком мира сейчас. Кстати, примерно так было и 2 года назад, когда кроме ПСЖ никого не нашлось. Хотя, если серьезно, все понимают, что нынешний Месси - это серьезная проблема для клуба в который он переходит. Это очень хорошо заметно в ПСЖ, думаю и в других клубах будет так же. Увы, время не щадит никого
А вы откуда знаете насчёт спроса? Может знаете и насчёт предложения?
+2
-2
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s_kapa
Ответ Евгений Лифшиц
Забавно, что вот месси свободный агент, а спроса на него что-то не видно. Даже родная барса играет в какие-то игры. Просто интересное наблюдение за якобы лучшим игроком мира сейчас. Кстати, примерно так было и 2 года назад, когда кроме ПСЖ никого не нашлось. Хотя, если серьезно, все понимают, что нынешний Месси - это серьезная проблема для клуба в который он переходит. Это очень хорошо заметно в ПСЖ, думаю и в других клубах будет так же. Увы, время не щадит никого
Забавно, что твой очевидный камент минусуют. Видимо, надо было пояснить, что Месси играет всегда в своей специфической манере и под него нужно выстраивать всю игру в атаке и априори отказаться от высокого прессинга. В лучшие годы это окупалось его магией, сейчас - это гарантированный геморрой для гт и очень неочевидный профит
+1
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Фёдор Кузнецов
Ответ Number_2
В контратаках = в автобус, уже сезона 2-3 в ЛЧ это уныние. При чем, это умудряются называть королевской игрой и характером))
Сезон 21/22:5 голов Челси, 3 ПСЖ, 6 Сити, сезон 22/23:6 голов Ливерпулю, 4 Челси, где тут автобус?
+2
-2
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Алибек Багаутдинов
Ответ Фёдор Кузнецов
Реалу и в игровом плане не нужен Месси, Реал играет на контратаках, Месси в такой игре не нужен
Месси на контратаках как раз таки очень опасен.
+1
-1
0
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