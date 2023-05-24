Рамон Кальдерон: «Если бы Месси решил перейти в «Реал», его бы приняли с распростертыми объятиями. Он может еще 2 года играть на самом высоком уровне»
Бывший президент «Реала» считает, что в клубе с радостью приняли бы Лионеля Месси.
Рамон Кальдерон ответил на вопрос о том, попытался бы он подписать аргентинского футболиста этим летом, если бы занимал руководящую должность.
«Конечно, он все еще профессиональный игрок. Он может еще два года играть на самом высоком уровне.
Он такой игрок, что вы всегда должны стараться, чтобы он был рядом. Великие игроки идут туда, куда хотят. Если бы Месси решил перейти в мадридский «Реал», я уверен, что все приняли бы его с распростертыми объятиями», – сказал Кальдерон в интервью Radio Villa Trinidad.
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