Неизвестные ограбили дом Джастина Клюйверта.

Инцидент произошел вчера вечером. Несколько человек в капюшонах проникли в дом полузащитника «Валенсии», избили его девушку и украли драгоценности и часы на общую сумму около 200 тысяч евро.

Ограбление произошло, когда девушка Клюйверта возвращалась с прогулки с собакой. Нападавшие избили ее, чтобы она сказала им, где находятся ценные вещи. По данным полиции, нападение продолжалось не более пяти минут.

Спутница Джастина получила незначительные травмы, но находилась в шоковом состоянии. Игрока дома не было – он находился на Мальорке, где готовился к матчу с одноименной командой.

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