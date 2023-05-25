Неизвестные проникли в дом Джастина Клюйверта и избили его девушку. Они украли ценные вещи на 200 000 евро
Неизвестные ограбили дом Джастина Клюйверта.
Инцидент произошел вчера вечером. Несколько человек в капюшонах проникли в дом полузащитника «Валенсии», избили его девушку и украли драгоценности и часы на общую сумму около 200 тысяч евро.
Ограбление произошло, когда девушка Клюйверта возвращалась с прогулки с собакой. Нападавшие избили ее, чтобы она сказала им, где находятся ценные вещи. По данным полиции, нападение продолжалось не более пяти минут.
Спутница Джастина получила незначительные травмы, но находилась в шоковом состоянии. Игрока дома не было – он находился на Мальорке, где готовился к матчу с одноименной командой.
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Я сбился со счета.
О чем это говорит?
О том, что уровень преступности зашкаливает в этой стране и импотенции правоохранительных органов.
Я тоже могу сказать, что вот на Алексея Шведа напали в Москве и избили. И что с этого?