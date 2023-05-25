Неизвестные проникли в дом Джастина Клюйверта и избили его девушку. Они украли ценные вещи на 200 000 евро

Теги Валенсия Ла Лига происшествия Джастин Клюйверт деньги Футбол

Неизвестные ограбили дом Джастина Клюйверта.

Инцидент произошел вчера вечером. Несколько человек в капюшонах проникли в дом полузащитника «Валенсии», избили его девушку и украли драгоценности и часы на общую сумму около 200 тысяч евро. 

Ограбление произошло, когда девушка Клюйверта возвращалась с прогулки с собакой. Нападавшие избили ее, чтобы она сказала им, где находятся ценные вещи. По данным полиции, нападение продолжалось не более пяти минут. 

Спутница Джастина получила незначительные травмы, но находилась в шоковом состоянии. Игрока дома не было – он находился на Мальорке, где готовился к матчу с одноименной командой.

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64 комментария

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Очки Дани Алвеса
Ответ Nico Boi
ох уж эта цивилизованная Европа, не то что дикий Восток
Зачем ты это высрал? Гниды есть везде, ситуация трагичная, семье Клюйверта сил и терпения. Обязательно в каждую дырку нужно свою якобы политическую колкость сунуть…
+130
-33
+97
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Саша Пушкин
Ответ David Aprasidze
Для чего держать собаку если она непригодна для подобных случаев
В точку! Что-то не припомню подобные случаи с игроками ЦСКА, когда команду возглавлял известный тренер.
+51
-6
+45
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ Nico Boi
ох уж эта цивилизованная Европа, не то что дикий Восток
Да, сто процентов коренные европейцы. Швейцарцы, или люксембуржцы :)
+54
-14
+40
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Vatikan
Надеюсь, быстро найдут этих подонков, осмелившихся бить девушку
+35
-10
+25
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Nico Boi
ох уж эта цивилизованная Европа, не то что дикий Восток
+81
-61
+20
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Bestcapper
Вспомнилось как в Италии на Гамшека было ограбление, забрали деньги, драгоценности и памятные часы. Он обратился к фанатам, через мафиозные кланы часы ему вернули. Но здесь Испания, никто никого не найдет...
+15
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erdni
Ответ Очки Дани Алвеса
Зачем ты это высрал? Гниды есть везде, ситуация трагичная, семье Клюйверта сил и терпения. Обязательно в каждую дырку нужно свою якобы политическую колкость сунуть…
А какой это по счету случай ограбления футболистов в Испании??
Я сбился со счета.
О чем это говорит?
О том, что уровень преступности зашкаливает в этой стране и импотенции правоохранительных органов.
+10
-3
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Say Hello to the Robots
Ответ Bestcapper
Вспомнилось как в Италии на Гамшека было ограбление, забрали деньги, драгоценности и памятные часы. Он обратился к фанатам, через мафиозные кланы часы ему вернули. Но здесь Испания, никто никого не найдет...
В Неаполе своя атмосфера)
+7
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Yury Fedoseev
Ответ Michael Kazmin
Находился на Мальорке (остров) или в Пальма-де-Мальорке (город), но никак не "в «Мальорке», где готовился к матчу с одноименной командой".
Есть Пальма - де - Майорка, если уж вы умничаете
+10
-4
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Фут.Боль
Ответ David Aprasidze
Для чего держать собаку если она непригодна для подобных случаев
Там собака,наверное,которая кошки испугается.
+5
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gukmamop
Ответ Очки Дани Алвеса
Зачем ты это высрал? Гниды есть везде, ситуация трагичная, семье Клюйверта сил и терпения. Обязательно в каждую дырку нужно свою якобы политическую колкость сунуть…
кажется, у вас БОМБАНУЛО
+14
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Theodor Herzl
Собака хотела наброситься на грабителей, но не смогла вылезти из дамской сумочки
+4
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Isshin88
Питер Лим? Решил отбить потраченные деньги?
+3
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GeorgeCostensa
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Да, сто процентов коренные европейцы. Швейцарцы, или люксембуржцы :)
Нет, скорее всего граждане Лихтенштейна или Монако.
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Никита Путивцев
100 процентов выходцы из Африки!
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Фут.Боль
Ответ Ann Tretiakova
Дружище ! посмотри как живет одноэтажна америка ! Там у людей даже заборов нет ! Люди оставляют дверь открытым когда уходят из дома ! У людей другой менталитет! Они могут нанять себе охрану ! Но это не вписывается их представления о жизни) Никому не по кайфу видеть вокруг себе телохранителей ..и прочью ерунду ! Это у нас ,в постсовке , считается круто если тебе охраняют ))) повышает твой статус ...
Причем тут совок? Футболистов грабят чуть ли не каждый день, это элементарно забота о безопасности своего дома и родных. Могли и покалечить,изнасиловать,убить.
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Maturmalai
Ответ Attack Sir
С каждой подобной новостью всё больше убеждаюсь в том, что большинство футболистов либо витают в облаках, либо попросту слишком легкомысленны. Они все поголовно зарабатывают миллионы евро в год, неужели так сложно нанять нормальную охрану, установить охранные системы по периметру места проживания?
Охранная система была, по ее вызову быстро приехала полиция, но бандиты действовали быстрее. Наверное поэтому они особо не миндальничали, когда узнавали у девушек где ценности.
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David Aprasidze
Ответ Ann Tretiakova
Комментарий удален модератором
Вы собачники самая шумная секта после веганов, превратили животное в дитя и любовника.
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александр модов
Опять Брат Погба постарался?)
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Вадим Авлохов
это всё сделали настоящие европейские бандиты, они хорошо воспитаны поэтомупрактически никто не пострадал ).
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M i G G i M
Ответ Рокко Сиффредди
тарасов с чехами?
широков с хорватами
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Syog1010
Ответ AlexZhano__
Я вообще удивляюсь, что Италия так сильно далеко от нас шагнула, превосходя нас в уровне коррупции и связей шишек с мафией.
Просто одно дело когда у них просто какие-то там связи на местах, по каким то делам, другое дело – когда это всё сливается воедино)
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evgshk
Ответ erdni
А какой это по счету случай ограбления футболистов в Испании?? Я сбился со счета. О чем это говорит? О том, что уровень преступности зашкаливает в этой стране и импотенции правоохранительных органов.
Судить по уровню преступности нужно не по громкому заголовку. Для этого есть открытые источники, которые можно найти например по запросу: “Crime index by country”. Тогда это будет более предметное апеллирование.

Я тоже могу сказать, что вот на Алексея Шведа напали в Москве и избили. И что с этого?
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Ansu Fati
Ответ Michael Kazmin
Находился на Мальорке (остров) или в Пальма-де-Мальорке (город), но никак не "в «Мальорке», где готовился к матчу с одноименной командой".
Здравствуйте, Марья Андреевна!
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Michael Kazmin
Находился на Мальорке (остров) или в Пальма-де-Мальорке (город), но никак не "в «Мальорке», где готовился к матчу с одноименной командой".
+8
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