«Ювентус» не продлит контракт с Ди Марией. Стратегия клуба изменилась (Goal)
Анхель Ди Мария покинет «Ювентус».
Контракт аргентинского полузащитника с клубом рассчитан до конца текущего сезона. Стороны вели переговоры о продлении соглашения.
Однако, как сообщает Goal, трансферная стратегия туринцев изменилась. «Ювентус» решил отказаться от продолжения сотрудничества с Анхелем.
Ди Мария перешел в «Юве» летом 2022 года. Он провел 24 матча в рамках Серии А, отметившись 4 голами и 4 ассистами. Подробную статистику 35-летнего футболиста можно найти здесь.
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- Жена, бегом тазик мне! Ща блевать буду!!!
Жена принесла таз, он стоит над ним, покачивается и не блюет...
Жена:
- Ну?!?!
Муж:
- Стратегия изменилась... Я обосрался...
Ну вот точно про Ювентус
Аллегри аут.
Он часто травмировался, а так футболист волшебный.
Всего добился Анхель, это был тернистый путь, но талант помог ему.
В Аргентине Ди Мария очень популярен, его считают футболистом номер 2 эпохи, но ведь выше него сам Месси.
Я очень люблю аргентинский футбол, всегда восхищался их умением не только красочно играть,, но и при этом очень рационально использовать талант, технику.
В игре Марадоны было всё, но ращве его гол в ворота Англии не было самым простым решением момента? В одном случае взял мяч, и краичайщем путем доставил его в ворота, не думаю, что в его мыслях было подарить бессмертный шедевр.
Человек взял мяч, и в эскорте самых дорогих зашитников того времени, плюс великий для Англии Тьерри Бутчер, и самый лучший пока вратарь Англии, из увиденных мной, Шилтон.
В принципе, и второй гол тоде было решением.
Ди Мария для меня стоит на том же уровне, на каком обосновались Марио Кемпес, Габриэль Батистута, Даниэль Пасарелла, Оскар Руджерри.
Наверное, все же великий капитан Пасарелла, единственный в мире двукратный чемпион мира-аргентинец, чуть выше.
Ди Мария идет сразу, с названными.
Редондо я не добавил по ряду причин.