«Ювентус» не продлит контракт с Ди Марией. Стратегия клуба изменилась (Goal)

Анхель Ди Мария покинет «Ювентус».

Контракт аргентинского полузащитника с клубом рассчитан до конца текущего сезона. Стороны вели переговоры о продлении соглашения.

Однако, как сообщает Goal, трансферная стратегия туринцев изменилась. « » решил отказаться от продолжения сотрудничества с .

Ди Мария перешел в «Юве» летом 2022 года. Он провел 24 матча в рамках Серии А, отметившись 4 голами и 4 ассистами. Подробную статистику 35-летнего футболиста можно найти здесь.

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