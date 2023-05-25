«Ювентус» не продлит контракт с Ди Марией. Стратегия клуба изменилась (Goal)

Теги Ювентус серия А Италия возможные трансферы Анхель Ди Мария Футбол

Анхель Ди Мария покинет «Ювентус».

Контракт аргентинского полузащитника с клубом рассчитан до конца текущего сезона. Стороны вели переговоры о продлении соглашения.

Однако, как сообщает Goal, трансферная стратегия туринцев изменилась. «Ювентус» решил отказаться от продолжения сотрудничества с Анхелем.

Ди Мария перешел в «Юве» летом 2022 года. Он провел 24 матча в рамках Серии А, отметившись 4 голами и 4 ассистами. Подробную статистику 35-летнего футболиста можно найти здесь.

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65 комментариев

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Antonio Conte
Не подписали того, кто больше всех в сезоне пытался сыграть нестандартно, обострить
+84
-4
+80
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Aleks Del Piero
Аллегри наше все
+65
-3
+62
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Ебздрогыч
Приходит домой муж в дровину пьяный:
- Жена, бегом тазик мне! Ща блевать буду!!!
Жена принесла таз, он стоит над ним, покачивается и не блюет...
Жена:
- Ну?!?!
Муж:
- Стратегия изменилась... Я обосрался...

Ну вот точно про Ювентус
+70
-10
+60
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Игровой Канал Артёма
Так а в чём проблема его на другой позиции просто использовать? Он же в ПСЖ и там и сям играл неплохо
+40
-1
+39
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Marco Polo
Ответ Кастро
Прям стратег от Бога
стратег не дай Бог
+20
0
+20
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градус ненависти
Всё логично, Анхель со своим желанием своим желанием обострить игру, сыграть нестандартно, добиться результата подкладывает бомбу под фирменный футбол Аллегри
+19
-1
+18
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NartApsua
А нефиг голы забивать, передачи раздавать и вообще в атаку ходить!
+20
-3
+17
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Nico Boi
Ответ Isa Babaev
Какая разница на какой позиции его использовать, ему 35 уже
он в 35 лучший в составе имхл
+23
-6
+17
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Подкат Пенальтьевич
Ответ Алексей Тарасюк
Это какая именно стратегия клуба изменилась? Теперь только воспитанников из своей академии будут привлекать?
Только защитники и опорники
+16
0
+16
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Кастро
Ответ Aleks Del Piero
Аллегри наше все
Прям стратег от Бога
+11
0
+11
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Ramiz Tamazanov
Ответ Antonio Conte
Не подписали того, кто больше всех в сезоне пытался сыграть нестандартно, обострить
нестандартно он провел матчей 5 в сезоне, в послендем мачтче с Севильей много брака и обводок ради обводок. Должен был забивать в убойном моменте.

Аллегри аут.
+13
-5
+8
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Isa Babaev
Ответ Игровой Канал Артёма
Так а в чём проблема его на другой позиции просто использовать? Он же в ПСЖ и там и сям играл неплохо
Какая разница на какой позиции его использовать, ему 35 уже
+13
-6
+7
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А.Э.РАСИМ
Ди Марии пора в Бока Хуниорс.
Он часто травмировался, а так футболист волшебный.
Всего добился Анхель, это был тернистый путь, но талант помог ему.
В Аргентине Ди Мария очень популярен, его считают футболистом номер 2 эпохи, но ведь выше него сам Месси.
Я очень люблю аргентинский футбол, всегда восхищался их умением не только красочно играть,, но и при этом очень рационально использовать талант, технику.
В игре Марадоны было всё, но ращве его гол в ворота Англии не было самым простым решением момента? В одном случае взял мяч, и краичайщем путем доставил его в ворота, не думаю, что в его мыслях было подарить бессмертный шедевр.
Человек взял мяч, и в эскорте самых дорогих зашитников того времени, плюс великий для Англии Тьерри Бутчер, и самый лучший пока вратарь Англии, из увиденных мной, Шилтон.
В принципе, и второй гол тоде было решением.
Ди Мария для меня стоит на том же уровне, на каком обосновались Марио Кемпес, Габриэль Батистута, Даниэль Пасарелла, Оскар Руджерри.
Наверное, все же великий капитан Пасарелла, единственный в мире двукратный чемпион мира-аргентинец, чуть выше.
Ди Мария идет сразу, с названными.
Редондо я не добавил по ряду причин.
+9
-3
+6
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che kaif
Лямов на 50 может в Саудовскую залететь))
+5
0
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Golden Valley
Прощай легенда!
+3
0
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Tun
Ответ NartApsua
А нефиг голы забивать, передачи раздавать и вообще в атаку ходить!
Поэтому он и не забивал, и не раздавал в концовке
+3
0
+3
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Подкат Пенальтьевич
Слишком креативный для Аллегри
+3
-1
+2
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U
Плох в отборе, часто убегает со своей половины поля и возится с мячом. Надо на его позицию защитника понадежнее.
+2
0
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Алексей Тарасюк
Это какая именно стратегия клуба изменилась? Теперь только воспитанников из своей академии будут привлекать?
+2
0
+2
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Analjinn
Видимо высказывания жены повлияли всё-таки, раз переговоры о контракте велись.
+2
0
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Grishgeorgov
Стратегия клуба изменилась, новая цель: оставить физрука и скатиться в пердив
+1
0
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Виталий Желтоусов
Добро пожаловать в Саудовскую Аравию))))
+2
-1
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Islam Gasanov
Жаль сильный игрок,видимо решили омоложение состава сделать, так то разумно если Юве без Лч останется, но было бы идеально если бы ещё нового тренера поставили вместо Аллегри
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Alex_msk
Как можно изменить стратегию, не уволив Аллегри?)
+1
0
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Сергей Мошкович
какая там стратегия. бардак бесконечный
+1
0
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