Аллегри о завершении контрактов Ди Марии и Рабьо: «Не знаем, попадет ли «Ювентус» в Лигу чемпионов. Это решающий фактор»
Массимилиано Аллегри высказался о ситуации с контрактами Анхеля Ди Марии и Адриена Рабьо.
У футболистов в июне истекают сроки договоров с «Ювентусом».
«Я не знаю, что будет в следующем сезоне. Мы подумаем об этом, когда этот сезон завершится.
Мы еще не знаем, попадем ли в Лигу чемпионов, а это является решающим фактором для их будущего.
Нужно сосредоточиться на том, что мы должны сделать в течение следующих 32 дней. После этого мы оценим ситуацию наилучшим образом», – сказал главный тренер туринцев Аллегри.
Анхель Ди Мария забил 4 гола и сделал 4 результативных передачи в 20 матчах сезона Серии А.
Адриен Рабьо записал на свой счет 8 голов и 3 передачи в 27 играх чемпионата.
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"Я был бы рад, если бы выиграл все, но это невозможно. Иначе приходится возвращаться к вчерашней речи Янниса. У нас есть свои цели.
Мне нравится Яннис, в конце года кто-то выигрывает чемпионат, кто-то — выигрывает Кубок Италии, кто-то — выигрывает Лигу чемпионов, кто-то — выигрывает Лигу Европы. Все остальные, кто не выиграл, неудачно провели сезон? Не знаю, я спокоен, мне весело." Аллегри
Если Ювентус имея самый дорогой и высокооплачиваемый состав, самого высокооплачиваемого тренера, снова с первых туров не участвует в борьбе за Скудетто, вылетел из ЛЧ на стадии группового турнира, рискует не попасть в ЛЧ на следующий сезон, не факт что выиграет ЛЕ, и за два года так и не наладил стабильную игру - можно ли это считать провалом?
Вот так и Милан Берлускони тянул до последнего с увольнением Аллегри, не считая провалом ухудшающиеся игру и результаты команды, не понимая, что тем самым лишает клуб привлекательности со стороны собственных игроков и тех, кто ранее рассматривал Милан как лучший выбор для своей карьеры.
Футбол двинулся вперёд, а Аллегри остался на месте