Аллегри о завершении контрактов Ди Марии и Рабьо: «Не знаем, попадет ли «Ювентус» в Лигу чемпионов. Это решающий фактор»

Массимилиано Аллегри высказался о ситуации с контрактами Анхеля Ди Марии и Адриена Рабьо.

У футболистов в июне истекают сроки договоров с « ».

«Я не знаю, что будет в следующем сезоне. Мы подумаем об этом, когда этот сезон завершится.

Мы еще не знаем, попадем ли в Лигу чемпионов, а это является решающим фактором для их будущего.

Нужно сосредоточиться на том, что мы должны сделать в течение следующих 32 дней. После этого мы оценим ситуацию наилучшим образом», – сказал главный тренер туринцев .

забил 4 гола и сделал 4 результативных передачи в 20 матчах сезона Серии А.

записал на свой счет 8 голов и 3 передачи в 27 играх чемпионата.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд