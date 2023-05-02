Аллегри о завершении контрактов Ди Марии и Рабьо: «Не знаем, попадет ли «Ювентус» в Лигу чемпионов. Это решающий фактор»

Теги Ювентус серия А Италия Анхель Ди Мария Массимилиано Аллегри Адриен Рабьо Футбол

Массимилиано Аллегри высказался о ситуации с контрактами Анхеля Ди Марии и Адриена Рабьо.

У футболистов в июне истекают сроки договоров с «Ювентусом».

«Я не знаю, что будет в следующем сезоне. Мы подумаем об этом, когда этот сезон завершится. 

Мы еще не знаем, попадем ли в Лигу чемпионов, а это является решающим фактором для их будущего.

Нужно сосредоточиться на том, что мы должны сделать в течение следующих 32 дней. После этого мы оценим ситуацию наилучшим образом», – сказал главный тренер туринцев Аллегри.

Анхель Ди Мария забил 4 гола и сделал 4 результативных передачи в 20 матчах сезона Серии А.

Адриен Рабьо записал на свой счет 8 голов и 3 передачи в 27 играх чемпионата.

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9 комментариев

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Заяцволк
Фу, какие же эти двое мелочные. Вон в Челси 296 человек подписали 7-летние контракты несмотря на то, что их клубец не попадёт даже в Лигу Конференций
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Dzmitry Lavysh
даже если очки снова не снимут, то Чеферин упрется, чтобы не попали
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d.xoxlov
Ну неплохой такой содержательный ответ от человека, замещающего должность спортдира.
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vel
Майкл Джордан за 15 сезонов стал чемпионом 6 раз. Остальные 9 были провальными? Да или нет? © Яннис Адетокумбо

"Я был бы рад, если бы выиграл все, но это невозможно. Иначе приходится возвращаться к вчерашней речи Янниса. У нас есть свои цели.
Мне нравится Яннис, в конце года кто-то выигрывает чемпионат, кто-то — выигрывает Кубок Италии, кто-то — выигрывает Лигу чемпионов, кто-то — выигрывает Лигу Европы. Все остальные, кто не выиграл, неудачно провели сезон? Не знаю, я спокоен, мне весело." Аллегри

Если Ювентус имея самый дорогой и высокооплачиваемый состав, самого высокооплачиваемого тренера, снова с первых туров не участвует в борьбе за Скудетто, вылетел из ЛЧ на стадии группового турнира, рискует не попасть в ЛЧ на следующий сезон, не факт что выиграет ЛЕ, и за два года так и не наладил стабильную игру - можно ли это считать провалом?

Вот так и Милан Берлускони тянул до последнего с увольнением Аллегри, не считая провалом ухудшающиеся игру и результаты команды, не понимая, что тем самым лишает клуб привлекательности со стороны собственных игроков и тех, кто ранее рассматривал Милан как лучший выбор для своей карьеры.
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mqh9pzrxgf
Ответ Dzmitry Lavysh
даже если очки снова не снимут, то Чеферин упрется, чтобы не попали
Да с аллегри там ловить нечего в любом случае
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Взвешенный вомбат Китая
Ответ Дмитрий Шмелев
2 финал лч.. Ечли что совпадение, не думаю?
6 год пошел с последнего финала.

Футбол двинулся вперёд, а Аллегри остался на месте
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Дмитрий Шмелев
Ну по ди марии понятно более менее а вот рабьо такое себе терять, стал основным хоть и язык не поворачивается
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Дмитрий Шмелев
Ответ mqh9pzrxgf
Да с аллегри там ловить нечего в любом случае
2 финал лч.. Ечли что совпадение, не думаю?
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Amico7
Ответ Дмитрий Шмелев
2 финал лч.. Ечли что совпадение, не думаю?
Так давай лучше Липпи он лигу выигрывал. Держать за былые заслуги - бред. 2 года а у команды игра не поставлена. Тут или аллегри аут или продолжаем проигрывать монце и иже подобным.
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