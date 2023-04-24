Маркеджани об отмене гола Ди Марии «Наполи»: «Итальянская интерпретация. В еврокубках это не наказуемо – например, подкат Леау под Лосано»

Лука Маркеджани подвел итоги матча «Ювентуса» и «Наполи» в Серии А.

В 31-м туре Серии А « » обыграл «Ювентус (1:0) благодаря голу Джакомо Распадори в компенсированное время.

«Наполи» владел инициативой, но «Ювентус» имел шансы и меньше рисковал – в нужный момент им не хватило решительности. Это две команды, очень разные по стилю игры, это было заметно.

Влахович на скамейке запасных? Милик делал то, чего не хватает Влаховичу, но, возможно, другой игрок в атаке мог бы дать «Ювентусу» что-то еще», – сказал бывший вратарь сборной Италии.

На 82-й минуте главный арбитр матча Микаэль Фаббри отменил гол полузащитника « » , так как в начале голевой атаки Аркадиуш Милик в подкате попал в ногу хавбеку «Наполи» Станиславу Лоботке, а затем уже – в мяч. По мнению Маркеджани, в еврокубках этот эпизод был бы интерпретирован иначе.

«Налицо итальянская интерпретация – в Европе это не наказуемо, как, например, подкат под Лосано [в Лиге чемпионов]. На мой взгляд, этот фол могли бы освистать, но этого не случилось, поскольку он этого не делал. Это легче понять в реальном времени, чем при просмотре видеоповтора», – сказал в эфире Sky Sport.

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