Маркеджани об отмене гола Ди Марии «Наполи»: «Итальянская интерпретация. В еврокубках это не наказуемо – например, подкат Леау под Лосано»

Теги Ювентус серия А Италия Лига чемпионов УЕФА судьи Наполи Анхель Ди Мария видеоповторы Лука Маркеджани Ирвинг Лосано Рафаэл Леау Футбол

Лука Маркеджани подвел итоги матча «Ювентуса» и «Наполи» в Серии А.

В 31-м туре Серии А «Наполи» обыграл «Ювентус (1:0) благодаря голу Джакомо Распадори в компенсированное время.

«Наполи» владел инициативой, но «Ювентус» имел шансы и меньше рисковал – в нужный момент им не хватило решительности. Это две команды, очень разные по стилю игры, это было заметно.

Влахович на скамейке запасных? Милик делал то, чего не хватает Влаховичу, но, возможно, другой игрок в атаке мог бы дать «Ювентусу» что-то еще», – сказал бывший вратарь сборной Италии.

На 82-й минуте главный арбитр матча Микаэль Фаббри отменил гол полузащитника «Ювентуса» Анхеля Ди Марии, так как в начале голевой атаки Аркадиуш Милик в подкате попал в ногу хавбеку «Наполи» Станиславу Лоботке, а затем уже – в мяч. По мнению Маркеджани, в еврокубках этот эпизод был бы интерпретирован иначе.

«Налицо итальянская интерпретация – в Европе это не наказуемо, как, например, подкат Леау под Лосано [в Лиге чемпионов]. На мой взгляд, этот фол могли бы освистать, но этого не случилось, поскольку он этого не делал. Это легче понять в реальном времени, чем при просмотре видеоповтора», – сказал Маркеджани в эфире Sky Sport.

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12 комментариев

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Я всех их сделал
Если есть хотя бы малейшая возможность не засчитать гол Юве - судьи это сделают, третий сезон команду просто убивают незасчитанными мячами, непоставленными пенальти в ворота соперников и сомнительными пенальти уже в ворота Юве, видимо серия из 9 скудетто столько боли причинила руководству серии А да ещё и вкупе с Суперлигой, что поставлена задача топить всеми способами, начиная с отбора очков по выдуманным причинам и заканчивая отменой дисквалификаций Моуринью и Лукаку, чтоб только те могли против Юве сыграть. И кто-то ещё на полном серьёзе продолжает писать, что Ювентус главная мафия Италии и всех скупает, хотя уже даже те, кто туринцев недолюбливает, видят что как раз им больше всех и достаётся от судей и федерации, где сидят люди, даже не скрывающие своих симпатий к интеру и наполи и своего хейтерства в отношении Юве, в той же АПЛ невозможно такую открытую ангажированность иметь, а в насквозь прогнившей серии А это в порядке вещей.
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Nekrasen
Как я понял он сказал что в одном матче отмотают время во времена динозавров, а в другом не отмотают. Важно ли это что именно Ювентус забил?-пожалуй да. Давление на судей огромное, и они хотят получить высокие "оценки", чтобы потом допустим судить финал Кубка Италии. Но у меня интересный вопрос. Допустим жк уже была бы у Милика, то итог какой? Отменять забитый мяч спустя 30сек и удалять Милика после просмотра вара?))) Наполи не при чем, но отношение к Ювентусу в Италии просто смехотворное. Забыли видимо кто чемпионат на плаву последних 10 лет в Европе держал.
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Kristoffer Rygg
Болел за Наполи, но гол чистый
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AlexRyzen
В этом сезоне конкретно душат ..
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Kristoffer Rygg
Ответ Bereke Pshembayev
какой именно гол?) после подката Леао или вчерашний гол Распадори
Гол, который Ди Мария забил и который отменили
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d.xoxlov
Вот именно что: двадцать раз прокрутив видео, можно найти тот ракурс и ту скорость, где фол будет очевиден или его не будет вообще. В зависимости от желания смотрящего. По факту касание и в этом эпизоде, и в эпизоде с Куадрадо было, но ни там, ни там оно не было фолом.
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ubAA
Леао должен был получить красную и в ворота Милана назначен пенальти, кстати этот момент с подкатом Леао выставили на официальной странице Лиги Чемпионов, так там был такой шквал негативных комментариев в стиле «Леао подонок, который должен был получить красную» в итоге этот пост админы снесли, но реакция публики бесценна !
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Bereke Pshembayev
Ответ Kristoffer Rygg
Болел за Наполи, но гол чистый
какой именно гол?) после подката Леао или вчерашний гол Распадори
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Fulyan
Ничего не понял. В итоге он согласен с фолом или нет?
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Granero-24
Комментарий удален пользователем
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d.xoxlov
Ответ Granero-24
Комментарий удален пользователем
Касание, но футбол контактная игра, так-то.
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