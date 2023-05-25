«Реал», «Барса», «МЮ», «Ливерпуль» и «Интер» интересуются Паваром. «Бавария» хочет сохранить защитника
Защитник «Баварии» Бенжамен Павар может продолжить карьеру в другом клубе.
По информации Kicker, в вопросе о будущем 27-летнего футболиста нет определенности.
Его контракт рассчитан до 2024 года, и «Бавария» хочет сохранить игрока. Если стороны не договорятся о продлении контракта, то этим летом у мюнхенцев будет последний шанс получить деньги за трансфер.
Интерес к Павару проявляют несколько клубов: «Интер» сделал предложение еще зимой, «Барселона» тоже следит за защитником. Недавно первые запросы относительно перехода Бенжамена сделали «Реал» и «Манчестер Юнайтед». «Ливерпуль» тоже обращался к игроку.
Сейчас Павар сосредоточен на последнем матче Бундеслиги. Он примет решение о своем будущем по окончании сезона.
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