«Реал», «Барса», «МЮ», «Ливерпуль» и «Интер» интересуются Паваром. «Бавария» хочет сохранить защитника

Теги Бавария Интер Манчестер Юнайтед Ливерпуль бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Бенжамен Павар Футбол

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар может продолжить карьеру в другом клубе.

По информации Kicker, в вопросе о будущем 27-летнего футболиста нет определенности.

Его контракт рассчитан до 2024 года, и «Бавария» хочет сохранить игрока. Если стороны не договорятся о продлении контракта, то этим летом у мюнхенцев будет последний шанс получить деньги за трансфер. 

Интерес к Павару проявляют несколько клубов: «Интер» сделал предложение еще зимой, «Барселона» тоже следит за защитником. Недавно первые запросы относительно перехода Бенжамена сделали «Реал» и «Манчестер Юнайтед». «Ливерпуль» тоже обращался к игроку. 

Сейчас Павар сосредоточен на последнем матче Бундеслиги. Он примет решение о своем будущем по окончании сезона. 

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22 комментария

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Fona
Ответ Maxh23
По ходу Баварию разбирают, Кимих - в Челси, Павар неизвестно куда ...
А Киммих в курсе, что он в Челси?)
+42
-1
+41
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Чёрный тюльпан
Ответ Maxh23
По ходу Баварию разбирают, Кимих - в Челси, Павар неизвестно куда ...
Киммих в Челси? Уже май месяц к концу подходит, чтобы так шутить.
+17
0
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Great ManUtd
В МЮ. Качественные защитники очень нужны команде.
+4
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Михаил Зобнин
Я сначала прочитал, повара ищут
+2
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Ivchev
Ответ Great ManUtd
В МЮ. Качественные защитники очень нужны команде.
Да, но защита в это ТО вряд ли приоритет.
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che kaif
Павару Давно пора на повышение
+5
-5
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Давид Agabekyan
Павара направо и Трента на постаянку с центр. Эх, мечты
+3
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Maggio 13
Он не хочет ПЗ играть, хочет ЦЗ играть
+1
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Aggrrist
В Ливерпуль, а Трента в полузащиту ближе к Салаху.
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AminO2
Хави хочет скупить всех свободных защитников Европы. Ведь на очереди новый рекорд по сухим матчам, который предстоит бить.
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<~Inter~>
Ответ fellx
Реалу ПЗ нужен как воздух. Французы всегда хорошо адаптировались в королевском клубе. Неплохой готовый вариант
Так он вроде хочет играть в центре
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Ksandvankneshas
Ответ Давид Agabekyan
Павара направо и Трента на постаянку с центр. Эх, мечты
Где-то читал, что он бухтит в Баварии из-за того что хочет цз играть а не пз
+2
-2
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