«Реал», «Барса», «МЮ», «Ливерпуль» и «Интер» интересуются Паваром. «Бавария» хочет сохранить защитника

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар может продолжить карьеру в другом клубе.

По информации Kicker, в вопросе о будущем 27-летнего футболиста нет определенности.

Его контракт рассчитан до 2024 года, и « » хочет сохранить игрока. Если стороны не договорятся о продлении контракта, то этим летом у мюнхенцев будет последний шанс получить деньги за трансфер.

Интерес к Павару проявляют несколько клубов: « » сделал предложение еще зимой, « » тоже следит за защитником. Недавно первые запросы относительно перехода Бенжамена сделали «Реал» и « ». « » тоже обращался к игроку.

Сейчас Павар сосредоточен на последнем матче Бундеслиги. Он примет решение о своем будущем по окончании сезона.

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