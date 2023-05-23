Дзюба сыграет с «Динамо», скорее всего. Форвард вернулся в общую группу «Локомотива»

Артем Дзюба может восстановиться к матчу с «Динамо».

Форвард «Локомотива» получил травму во время матча с «Сочи» 8 мая и пропустил игры против «Крыльев Советов» и «Факела».

По информации Metaratings, Дзюба вернулся в общую группу «Локомотива» и, скорее всего, сможет принять участие в матче против «Динамо» в воскресенье.

В текущем сезоне Дзюба провел за «Локомотив» 9 матчей в Мир РПЛ, забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи. Его подробная статистика доступна здесь.

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