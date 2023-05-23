Дзюба сыграет с «Динамо», скорее всего. Форвард вернулся в общую группу «Локомотива»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия травмы Здоровье Футбол

Артем Дзюба может восстановиться к матчу с «Динамо».

Форвард «Локомотива» получил травму во время матча с «Сочи» 8 мая и пропустил игры против «Крыльев Советов» и «Факела».

По информации Metaratings, Дзюба вернулся в общую группу «Локомотива» и, скорее всего, сможет принять участие в матче против «Динамо» в воскресенье.

В текущем сезоне Дзюба провел за «Локомотив» 9 матчей в Мир РПЛ, забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи. Его подробная статистика доступна здесь.

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14 комментариев

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Павел Колесников
Если у Локо вся троица выйдет, берегись, Динамо
+10
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+10
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Roman
Ответ Павел Колесников
Если у Локо вся троица выйдет, берегись, Динамо
Какая троица? У Локо их две, можно сказать. Дзюба, Глушенков и Пиняев, а также Миранчук, Жемалетдинов и Изидор)
+6
0
+6
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Сергей Жарковский
Артём, а не замахнуться ли на дубль!👍
+3
0
+3
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Кирилл.С-Пб
Ответ Павел Колесников
Если у Локо вся троица выйдет, берегись, Динамо
Дзюба-Слуцкий-Дорохов?
+6
-3
+3
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Evgeny Trifonov
Всё таки нашёл время поиграть, между походами по ютубшоу.
+1
-1
0
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argentina10
ну, как бы, если выйдут, как с Торпедо пешком попижонить, то лучше и не выходить вообще, согласиться с техническими 0 - 3, хоть позора не будет видно....но все равно будет..
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валя_стакан
Сазонов вроде то же востановился, так что найдем на Дзюбу такого же дуболома. Вот полузащита у них опасна, но и у нас она хороша, кого хотели слили, теперь бегать начнем.
Будет интереснейший матч. Без импортных физручков.
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goleodor
Интересно, есть ли у Дзюбы претензии к обществу Динамо?
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Mitya26
А Педриньо где?
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Павел Колесников
Ответ Roman
Какая троица? У Локо их две, можно сказать. Дзюба, Глушенков и Пиняев, а также Миранчук, Жемалетдинов и Изидор)
Первая)
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Роман Балён
Ответ Roman
Какая троица? У Локо их две, можно сказать. Дзюба, Глушенков и Пиняев, а также Миранчук, Жемалетдинов и Изидор)
Ну очевидно, что бояться нужно не троицу лавочников) Новички плотно усадили лидеров прошлого…
0
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Roman
Ответ Роман Балён
Ну очевидно, что бояться нужно не троицу лавочников) Новички плотно усадили лидеров прошлого…
Изидор забивал в четырех матчах подряд, выходя на замену. Миранчук с Факелом зарешал. Так что в атаке Локо нужно бояться любого, кроме Ваньки Игнатьева, конечно же)
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