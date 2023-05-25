Семак о чемпионствах «Зенита»: «Первый год говорили, что повезло. Потом – что был Дзюба, теперь – что без бразильцев команда не та»

Теги Зенит Артем Дзюба Сергей Семак премьер-лига Россия Ярослав Ракицкий Сердар Азмун Футбол

Сергей Семак прокомментировал отношение фанатов соперников к чемпионствам «Зенита».

В сезоне-2022/23 петербуржский клуб стал чемпионом России в пятый раз подряд. 

«Первый год говорили, что команде повезло. Потом говорили, что там был Дзюба, потом про передачи Ракицкого на Азмуна, теперь – что без бразильцев команда не та.

Каждый год о чем‑то говорят, это есть и было», – сказал главный тренер «Зенита» в эфире передачи «Все на матч!» на канале «Матч ТВ». 

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18 комментариев

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Dimario
собаки лают, а караван идёт.
Зенит объективно сильнейший клуб РФ в 21 веке.
+25
-10
+15
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Дмитрий9779
Разгреб после предыдущих тренеров состав и используя тех кто есть становился чемпионом.Далее состав собирал точечно,для побед в РПЛ этого достаточно.
+13
-3
+10
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Jurgen Klinsmann
вапше в футболе часто так: «побеждают игроки, проигрывает тренер».
+9
-2
+7
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Фут.Боль
Ответ La Crosse Bobcats
я искренне не могу понять, что именно ждут люди, говорящие про уход Газпрома из Зенита? )) даже если Газпром перестанет быть владельцем Зенита, что кстати вполне возможно рано или поздно случится, дальше то что? )) у Зенита есть новый стадион на 60+ тыс. (тут на одном стадионе при нормальном маркетинге можно нормально денег поднимать, безотносительно другого), Зенит является единственным и любимом клубом во втором по богатству регионе России и если общественно-экономическая формация не изменится с капиталистической на какую то другую (а вот к этому предпосылок вообще никаких нету). в инфраструктуру инвестиции еще лет 30 наверное не понадобятся, только покупай игроков, да плати им зп. я думаю если вынести за скобки Малкома, траты Зенита много кто может себе позволить - то же Динамо покупало за 20 миллионов Филиппа и Джуджака, но это не особо им помогало) я реально не пойму какой должен по вашему быть сценарий событий, что бы с Зенитом что то случилось? )) стадион Крестовский превратится в летающую тарелку и улетит на Луну? )) во втором по уровню экономического развития регионе России резко разлюбят свою команду? (это помимо того, что если не Газпром, то возможно найдется и другая организация федерального уровня, которая захочет стать владельцем Зенита). я бы тут заметил, что точно также можно рассуждать, что если например в России захотят реформировать систему управления страной и убрать текущую систему гиперцентрализации, когда практически все ресурсы - финансовые, политические и административные сконцентрированы в одном городе. и посмотреть что случится с московскими клубами, хе-хе))
За один матч в лёгкую 150млн поднимают и это ещё с Фан Айди.Там лютые маркетологи.Тут на маркетинг молиться надо, а не на Газпром. Если разбегутся маркетологи и менеджмент по Сити и Реалам, то все, хана! Никакой Газпром не спасет.
+4
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deimon7.7
Повезло, что был Дзюба, поэтому Ракицкий делал передачи на Азмуна, ну и без бразильцев команда не та)
+4
-2
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La Crosse Bobcats
я искренне не могу понять, что именно ждут люди, говорящие про уход Газпрома из Зенита? )) даже если Газпром перестанет быть владельцем Зенита, что кстати вполне возможно рано или поздно случится, дальше то что? )) у Зенита есть новый стадион на 60+ тыс. (тут на одном стадионе при нормальном маркетинге можно нормально денег поднимать, безотносительно другого), Зенит является единственным и любимом клубом во втором по богатству регионе России и если общественно-экономическая формация не изменится с капиталистической на какую то другую (а вот к этому предпосылок вообще никаких нету).
в инфраструктуру инвестиции еще лет 30 наверное не понадобятся, только покупай игроков, да плати им зп. я думаю если вынести за скобки Малкома, траты Зенита много кто может себе позволить - то же Динамо покупало за 20 миллионов Филиппа и Джуджака, но это не особо им помогало)
я реально не пойму какой должен по вашему быть сценарий событий, что бы с Зенитом что то случилось? )) стадион Крестовский превратится в летающую тарелку и улетит на Луну? )) во втором по уровню экономического развития регионе России резко разлюбят свою команду? (это помимо того, что если не Газпром, то возможно найдется и другая организация федерального уровня, которая захочет стать владельцем Зенита).

я бы тут заметил, что точно также можно рассуждать, что если например в России захотят реформировать систему управления страной и убрать текущую систему гиперцентрализации, когда практически все ресурсы - финансовые, политические и административные сконцентрированы в одном городе. и посмотреть что случится с московскими клубами, хе-хе))
+12
-10
+2
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Vito74
Ответ Ебздрогыч
Ну вот когда Газпром вентиль подзакроет, трубу сузит - тогда обсудим результаты гегемона
В следующем году коллективу физкультурников из южной столицы нефтяную трубу подрасширят. Вот и посмотрим на ваши успехи.
+5
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Был бы повод. Причину мы всегда для всех найдём!))
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vulturecrow
Ответ Dimario
собаки лают, а караван идёт. Зенит объективно сильнейший клуб РФ в 21 веке.
на данный момент, Зенит - лидер, и не только засчёт денег. отличный для РПЛ тренер, хорошие трансферы, грамотное руководство, довольные игроки.
по цене-качеству в 21-ом веке ЦСКА получше будет.
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Spartak Forever
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Ответ Дмитрий9779
Разгреб после предыдущих тренеров состав и используя тех кто есть становился чемпионом.Далее состав собирал точечно,для побед в РПЛ этого достаточно.
И в лиге чемпионов зажигал с этим составом
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