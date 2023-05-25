Сергей Семак прокомментировал отношение фанатов соперников к чемпионствам «Зенита».

В сезоне-2022/23 петербуржский клуб стал чемпионом России в пятый раз подряд.

«Первый год говорили, что команде повезло. Потом говорили, что там был , потом про передачи Ракицкого на , теперь – что без бразильцев команда не та.

Каждый год о чем‑то говорят, это есть и было», – сказал главный тренер « » в эфире передачи «Все на матч!» на канале «Матч ТВ».

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