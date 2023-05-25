Семак о чемпионствах «Зенита»: «Первый год говорили, что повезло. Потом – что был Дзюба, теперь – что без бразильцев команда не та»
Сергей Семак прокомментировал отношение фанатов соперников к чемпионствам «Зенита».
В сезоне-2022/23 петербуржский клуб стал чемпионом России в пятый раз подряд.
«Первый год говорили, что команде повезло. Потом говорили, что там был Дзюба, потом про передачи Ракицкого на Азмуна, теперь – что без бразильцев команда не та.
Каждый год о чем‑то говорят, это есть и было», – сказал главный тренер «Зенита» в эфире передачи «Все на матч!» на канале «Матч ТВ».
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Зенит объективно сильнейший клуб РФ в 21 веке.
в инфраструктуру инвестиции еще лет 30 наверное не понадобятся, только покупай игроков, да плати им зп. я думаю если вынести за скобки Малкома, траты Зенита много кто может себе позволить - то же Динамо покупало за 20 миллионов Филиппа и Джуджака, но это не особо им помогало)
я реально не пойму какой должен по вашему быть сценарий событий, что бы с Зенитом что то случилось? )) стадион Крестовский превратится в летающую тарелку и улетит на Луну? )) во втором по уровню экономического развития регионе России резко разлюбят свою команду? (это помимо того, что если не Газпром, то возможно найдется и другая организация федерального уровня, которая захочет стать владельцем Зенита).
я бы тут заметил, что точно также можно рассуждать, что если например в России захотят реформировать систему управления страной и убрать текущую систему гиперцентрализации, когда практически все ресурсы - финансовые, политические и административные сконцентрированы в одном городе. и посмотреть что случится с московскими клубами, хе-хе))
по цене-качеству в 21-ом веке ЦСКА получше будет.