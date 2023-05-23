«Дзюба – ангел по сравнению с Соболевым. Его не зря дельфином прозвали: падает, кричит, ведет себя как быдло. Просто дурак». Экс-президент «Зенита» Туфрин о форвардах

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Леонид Туфрин Александр Соболев контент Футбол

Леонид Туфрин сравнил человеческие качества Артема Дзюбы и Александра Соболева.

Бывший президент «Зенита» высказался о скандалах с интимным видео Дзюбы и нецензурным жестом Соболева

Дзюба по сравнению с Соболевым – это ангел. Потому что у Дзюбы – это личное, кто-то выложил видео в интернет, сам Артем этого не хотел. Дзюба, тем не менее, медийный, далеко не глупый. А Соболев – просто дурак.

Вот эта вседозволенность, которая существует для него в «Спартаке», она и привела его к этому поступку. Его же не зря дельфином прозвали: постоянно падает, кричит, ведет себя как быдло. Люди смотрят по телевизору, люди смотрят на стадионе – дети, женщины. Ну это кошмар, оскорбление не только соперника из ЦСКА, но и всех, кто смотрит футбол. Я думаю, Соболев заслуживает самого строгого наказания.

– Можете себе представить, что такое сделает игрок «Зенита»? Это зависит вообще от того, в какой игрок команде, в какой атмосфере, какой там тренер?

– Конечно, зависит. Я почему и говорю, что вся все недозволенность, что создана для него в «Спартаке», она и проявилась. Сам по себе Соболев – недалекий человек, мягко говоря. Бывает, кто-то кого-то ударил на поле, снес, полезут ребята потолкаться. Но чтобы такое вытворить, я думаю, никто из игроков РПЛ на такое просто не способен. Это крайняя форма хамства. Я такого никогда не видел, – сказал Туфрин.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

69 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Teodrakis
Соболев предупреждал, что разностороннее Дзюбы.
+57
-5
+52
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
crazy_elky
Ответ Сергей Жарковский
Почему то молчит Зарема, весь этот скандал выглядит незаконченным без комментариев данной особы?!
Так она после матча написала что надо с фоткой соболева держащим себя за одно место мерч выпускать. Видимо ей там прилично моча в голову ударила
+22
-3
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
На поле действительно никто не вёл себе настолько мерзотно как Соболев
Забавно как секта пытаясь оправдать это было , приводят примеры плохого поведения ИЗ ЖИЗНИ других футболистов
Но что имеет больше отношения к футболу повеление на поле или за его пределами ? Вопрос риторический
+31
-19
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksey Yashin
Это тот самый ангел, который обещал найти Миранчука после матча?
Тот самый ангел, который прыгал на Облякова, который на 2 головы меньше?
+32
-21
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл.С-Пб
Соболев - просто идиот. Родовая травма у паренька
+22
-12
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimon-sm71
Как мне вся эта история напоминает, историю Велитона и Акинфеева.Все почему-то нашли себе жертву и готовы сожрать с потрохами. Я не оправдываю Соболева,тот ещё чудила,но строить из себя ангелов,я думаю не стоит,а уж Дзюбу приводить в пример, тот ещё случай.
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
breezy
Да что тут говорить, поступок отвратительный, причем не один раз. Дискву матчей на 10 с испытательным еще на 10 - было бы в самый раз.
+15
-10
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лёха Артемьев
Ответ Teodrakis
Соболев предупреждал, что разностороннее Дзюбы.
ну хз, на видео мы видели разные стороны Дзюбы, а Соболев преподнес только один ракурс
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Teodrakis
Ответ Лёха Артемьев
ну хз, на видео мы видели разные стороны Дзюбы, а Соболев преподнес только один ракурс
Если Соболев снимет ещё и видео, там Панин поперхнется
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тайосич
Все зенитовцы, не важно бывшие или нынешние, недалёкого ума.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДудьСдулся
Ответ sanek_rabona
Кого ещё не спросили? Все уже давно разжевали и осудили, желтушный спортс все не унимается.
он не желтушный, а также как и МатчТв, подгазпромовский.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Isshin88
Тут применима так называемая Аксиома Эскобара…
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caustic
ну это теперь надолго! ждем интервью с уборщицей с базы зенита, водителя клубного автобуса, повара и далее по списку.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екн Лор
Ответ Aleksey Yashin
Это тот самый ангел, который обещал найти Миранчука после матча? Тот самый ангел, который прыгал на Облякова, который на 2 головы меньше?
Ну так нашёл же потом, в сборной)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Архитектор Мендисабаль
Ответ Юрий Кечко
Комментарий удален модератором
Это историческое фото называется "посвящение Юрана в спартаковцы"
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алехин
Соболева не оправдываю, но это разве не про Дзюбу: падает, кричит, ведет себя как быдло. Похоже скоро письмо в КДК напишут, как на Велика, осталось третьего найти.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spail
Полилась субстанция из культурной столицы
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sanek_rabona
Кого ещё не спросили? Все уже давно разжевали и осудили, желтушный спортс все не унимается.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валера, уходи!!!
каким боком эти селяне к дерби вообще?
+9
-7
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caustic
Ответ dimon-sm71
Как мне вся эта история напоминает, историю Велитона и Акинфеева.Все почему-то нашли себе жертву и готовы сожрать с потрохами. Я не оправдываю Соболева,тот ещё чудила,но строить из себя ангелов,я думаю не стоит,а уж Дзюбу приводить в пример, тот ещё случай.
конечно напоминает. стервятники же только и ждут, чтобы какой-нибудь игрок Спартака сделал что-нибудь не то, чтобы слететься и строить из себя святош.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДудьСдулся
Кто такой Туфрин?
Кого ещё из пыльного мешка вытащат, чтобы обосновать многоматчевую дисквалификацию Соболева.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кузбасс
На камеру Азмуна Дзюба жучил, видимо, от избытка ума.

Ну а так - сложно выбирать. И тот, и другой интеллектом особо не одарены.
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartak ist besser
Газовый фюрер дал отмашку на травлю Соболева и тут началось. Кто ещё не высказался с осуждением? Мотив понятен. Хотят влепить дискву большую, чем положена по регламенту. Значит опасаются и боятся, что не удивительно.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nikolai 75
зачем их сравнивать? они оба "ум,честь,совесть" нашего лимита.в данном случае победителя нет
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wiley Fox
Это что за глупый еврей

Напомню, что любитель лубриканта прыгал на того же Соболева в Питере, а позже быдлил с жжикией, как и с игроками других команд

Впрочем, что ожидать от этого зенитовцевн, которые и Глеба Грозовского считают святым, а Газпром своего юриста выдеил для отмазывания педофила в суде
+8
-7
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий