Первый тренер Соболева о бане на 4 игры: «Несправедливо. Понятно, что Саня ошибся. В нем сыграло дворовое»
Первый тренер Александра Соболева недоволен 4-матчевой дисквалификацией форварда.
Игрок «Спартака» наказан за оскорбительный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши.
«Отстранение на четыре матча — это несправедливо. Слишком много. Парню надо играть! А Роша – что, нормально вел себя? Не провоцировал? Он точно так же виноват. Если отстранили Соболева, то и его тоже должны были.
Понятно, что Саня ошибся. Ну, сорвался. В нем сыграло дворовое. Но он нормальный парень! У него сейчас просто такое время. Все на взводе, не он один.
В «Спартаке» непростой период. Абаскаль после каждого матча убегает в подтрибунку вообще. Атмосфера накалена. Нельзя всю вину на Соболева перекладывать. Мы еще не знаем, что происходило без камер. Саша завелся не просто так.
В любом случае, думаю, с возрастом эта вспыльчивость пройдет. Соболев еще всем все докажет! Сейчас надо оставить его в покое. Во времена всех этих критиков, кто говорит о Саше, было гораздо проще, потому что записей не было просто. Но все вели себя точно так же», — сказал Александр Горбунов.
Соболев забанен на 4 матча, красная Роши отменена: КДК изучил жесты дерби со всех ракурсов
Логично. Оскорбила кого-то на улице, нахулиганила - так у меня сейчас просто такое время, понимать должны. Можно, наверное. по этой причине и в морду заехать, а то и по этим самым.... ногой дать, ну время у меня сейчас такое
И наверняка ещё многие.
"Наш мальчик не такой, он никогда бы такого не сделал"
Первый тренер в курсе, что "Сане" уже 26 лет? Или он имеет в виду, что к 40 Соболев может перестать демонстрировать окружающим половые органы?