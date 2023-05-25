Первый тренер Соболева о бане на 4 игры: «Несправедливо. Понятно, что Саня ошибся. В нем сыграло дворовое»

Первый тренер Александра Соболева недоволен 4-матчевой дисквалификацией форварда.

Игрок « » наказан за оскорбительный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши.

«Отстранение на четыре матча — это несправедливо. Слишком много. Парню надо играть! А Роша – что, нормально вел себя? Не провоцировал? Он точно так же виноват. Если отстранили Соболева, то и его тоже должны были.

Понятно, что ошибся. Ну, сорвался. В нем сыграло дворовое. Но он нормальный парень! У него сейчас просто такое время. Все на взводе, не он один.

В «Спартаке» непростой период. Абаскаль после каждого матча убегает в подтрибунку вообще. Атмосфера накалена. Нельзя всю вину на Соболева перекладывать. Мы еще не знаем, что происходило без камер. Саша завелся не просто так.

В любом случае, думаю, с возрастом эта вспыльчивость пройдет. Соболев еще всем все докажет! Сейчас надо оставить его в покое. Во времена всех этих критиков, кто говорит о Саше, было гораздо проще, потому что записей не было просто. Но все вели себя точно так же», — сказал Александр Горбунов.

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