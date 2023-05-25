Первый тренер Соболева о бане на 4 игры: «Несправедливо. Понятно, что Саня ошибся. В нем сыграло дворовое»

Теги Спартак премьер-лига Россия дисквалификации Александр Соболев Футбол

Первый тренер Александра Соболева недоволен 4-матчевой дисквалификацией форварда.

Игрок «Спартака» наказан за оскорбительный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши.

«Отстранение на четыре матча — это несправедливо. Слишком много. Парню надо играть! А Роша – что, нормально вел себя? Не провоцировал? Он точно так же виноват. Если отстранили Соболева, то и его тоже должны были.

Понятно, что Саня ошибся. Ну, сорвался. В нем сыграло дворовое. Но он нормальный парень! У него сейчас просто такое время. Все на взводе, не он один.

В «Спартаке» непростой период. Абаскаль после каждого матча убегает в подтрибунку вообще. Атмосфера накалена. Нельзя всю вину на Соболева перекладывать. Мы еще не знаем, что происходило без камер. Саша завелся не просто так.

В любом случае, думаю, с возрастом эта вспыльчивость пройдет. Соболев еще всем все докажет! Сейчас надо оставить его в покое. Во времена всех этих критиков, кто говорит о Саше, было гораздо проще, потому что записей не было просто. Но все вели себя точно так же», — сказал Александр Горбунов.

Соболев забанен на 4 матча, красная Роши отменена: КДК изучил жесты дерби со всех ракурсов

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72 комментария

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maks44
Во дворе Соболев мог бы и в пятак получить.
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Катя СПб
"У него сейчас просто такое время"
Логично. Оскорбила кого-то на улице, нахулиганила - так у меня сейчас просто такое время, понимать должны. Можно, наверное. по этой причине и в морду заехать, а то и по этим самым.... ногой дать, ну время у меня сейчас такое
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Кеша
А он и есть дворовый. Плохо вы его воспитали, как истинного спортсмена. Видимо, это вы сделали из него дельфина и вообще того кто он есть. Нормальный тренер за такие вещи руки бы отрубал, конечно, не в прямом смысле. Но на лавку посадил бы на месяц.
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1960лоцман
Какой там ошибся, все сделано сознательно , во дворе он за это точно в "пятак" получил.
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Shuller18
Как-будто раньше он себя нормально вел. Во дворе бы ему по щам сыграли за такое
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Owen_the_Simple
Ответ Myach
Ну он так-то не дрищ, ответил бы.
Ну а его бы, разумеется, дрищ бил? Если бы он во дворе демонстрировал людям свой пинус, а потом ещё и бил тех, кому показывал, то с ним бы потом никто в футбол не играл.
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ɔculpa
Ответ ЖУЛИК
Комментарий удален модератором
Слово в слово, что подумал и я.
И наверняка ещё многие.
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Alexey Kravets
Во дворе он мог бы и в табло получить
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Gustav Forsberg
ждем комментарии семьи Соболева:
"Наш мальчик не такой, он никогда бы такого не сделал"
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Dmitry Orlov
Ответ Кеша
А он и есть дворовый. Плохо вы его воспитали, как истинного спортсмена. Видимо, это вы сделали из него дельфина и вообще того кто он есть. Нормальный тренер за такие вещи руки бы отрубал, конечно, не в прямом смысле. Но на лавку посадил бы на месяц.
Только вот в Крыльях Соболев таким не был.
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Owen_the_Simple
>с возрастом эта вспыльчивость пройдет

Первый тренер в курсе, что "Сане" уже 26 лет? Или он имеет в виду, что к 40 Соболев может перестать демонстрировать окружающим половые органы?
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KOTOV71
Ответ Доктор Верховцев
Клуб расформировать, на стадионе открыть рынок!
" мясные ряды"
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grom55
Вырастил быдло и недоволен.
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Циник Петербургский
Дельфин со своим "дворовым" менталитетом "ошибается" практически в каждой игре. И желтых и красных карточек ему недодали уже без счета. А всё благодаря обещанию сняться с чемпионата и прочим истерикам одного жульнического допингового шапито.
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Данил Кублицкий
Так пускай и играет во дворе !!! Быдлу не место на поле в рпл!!!
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Доктор Верховцев
Ответ Myach
Ну он так-то не дрищ, ответил бы.
Длинные шпалы во дворе обычно ссыкливые. И тощие, да.
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Доктор Верховцев
Саня не ошибся, у Сани явные проблемы с психикой.
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ЗЕНИТ65
Гнать из футбола дельфина вместе с тренером.
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Доктор Верховцев
Ответ ЗЕНИТ65
Гнать из футбола дельфина вместе с тренером.
Клуб расформировать, на стадионе открыть рынок!
+5
-2
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притвиц
Я понимаю, если бы это было бы первое нарушение на поле у Соболева , у него же множество таких нарушений и ведет он себя вызывающе, 4 матча это очень мягкое наказание , тут по совокупности содеянного можно было и десяток матчей влупить.
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Алексей Петров
Дзюба по сравнению с этим -эталон поведения!!!!
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Доктор Верховцев
Ответ Alex Chernov
Ну так ты же здесь, правда? Значит ведёшься, была б это ветка о победе Спартака над Наполи - ни одного северного, к гадалке не ходи 😁
Тусовка! Шутки, кайф, яшперица.
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antiginer
Если бы этому «сане « ответил по дворовому Роша,то на поле мы его больше не увидели.Да и во дворе этот «саня» не бывал,иначе знал,что за такие поступки бывает
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Доктор Верховцев
Ответ Alex Chernov
Другое пипл не хавает, объективно 🙃
Другое Спартак пока что не производит.
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Kuznets 09
Во дворе у него сломан не только нос был за такой жест)))
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