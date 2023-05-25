Клубы Первой лиги проведут дома первые стыковые матчи за право сыграть в РПЛ

Теги премьер-лига Россия РФС Первая лига Футбол

РФС провел жеребьевку переходных игр команд Мир РПЛ и ФНЛ сезона-2022/23.

По ее результатам клубы из Мелбет Первой лиги проведут первые матчи дома, ответные – в гостях.

«Результаты жеребьевки применяются в отношении любого клуба Мир РПЛ и ФНЛ, который получит право участвовать в стыковых матчах. Матчи запланированы на 6 и 9 июня, точные даты будут определены позднее.

Жеребьевка состояла из двух этапов. В первую корзину были помещены два шара с наименованием лиг, к которым принадлежат команды – РПЛ и ФНЛ. Во вторую корзину поместили два шара, в одном было указано «хозяин», во втором – «гость». 

На первом этапе был выбран шар из первой корзины. В ходе этого этапа определялось для представителя какой лиги будет проводиться второй этап жеребьевки. На втором этапе из второй корзины был выбран шар, определивший, где команда проведет первую игру – дома или на выезде», – говорится в сообщении РФС. 

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5 комментариев

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Павел Колесников
А кто уже точно получил лицензию и может участвовать в стыках?
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Caniball
Так там кроме Енисея никто не получил право учавствовать.
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Артур Ганненко
Ответ Ебздрогыч
С учетом того, что домашнее поле в ответной игре - это явное преимущество, логичнее его было бы отдать командам первой лиги, у которых возможностей и денег итак намного меньше
Нет, так никогда не делается. Логичнее было бы чтобы 3-я команда первой лиги играла дома вторую игру против 14-й из рпл, а 4-я наоборот в гостях ответку против 13-й. Так по идее делается, кто выше по итогам чемпионата, тот и получает преимущество
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Caniball
Ответ Павел Колесников
А кто уже точно получил лицензию и может участвовать в стыках?
Енисей.
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