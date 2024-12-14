Грэм Сунесс: «МЮ» – настоящая PR-катастрофа. Каждый понедельник руководство устраивает мозговой штурм на тему «Кого еще можно расстроить на этой неделе», а улучшений на поле нет»
Грэм Сунесс раскритиковал действия руководства «Манчестер Юнайтед».
«МЮ» – это настоящая PR-катастрофа. Можно поклясться, что каждый понедельник руководство устраивает мозговой штурм на тему «Кого еще можно расстроить на этой неделе».
Они увольняют спортдиректора, которого всего несколько месяцев назад Джим Рэтклифф называл «одним из лучших в мире», урезают рождественские премии сотрудникам, и в то же время мы не видим почти никакого улучшения в самом важном – в том, что происходит в течение 90 минут в день матча. Это ужасно», – отметил бывший тренер «Ливерпуля».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
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