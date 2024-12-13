Морьентес о «Реале»: «Я видел «критические» ситуации в декабре, которые заканчивались чемпионством и победой в ЛЧ. Фанаты могут не переживать»

Фернандо Морьентес отреагировал на критику в отношении выступлений «Реала».

«Я видел «критические» ситуации в декабре, которые заканчивались победой в чемпионате и Лиге чемпионов . Настоящие критические ситуации случаются в апреле.

На днях я слышал, как Анчелотти сказал, что в это время года самое важное – продолжать бороться за все трофеи. И в случае с Лигой чемпионов это тоже верно. Ее формат изменился, и сейчас можно начинать набирать форму.

Сейчас нужно просто оценивать футболистов, и потом уже будет видно, чем все закончится. Но болельщики «Реала » могут не переживать», – отметил экс-форвард мадридского клуба на мероприятии LaLiga EA Sports X FC 25 RUSH.