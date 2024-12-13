Морьентес о «Реале»: «Я видел «критические» ситуации в декабре, которые заканчивались чемпионством и победой в ЛЧ. Фанаты могут не переживать»
Фернандо Морьентес отреагировал на критику в отношении выступлений «Реала».
«Я видел «критические» ситуации в декабре, которые заканчивались победой в чемпионате и Лиге чемпионов. Настоящие критические ситуации случаются в апреле.
На днях я слышал, как Анчелотти сказал, что в это время года самое важное – продолжать бороться за все трофеи. И в случае с Лигой чемпионов это тоже верно. Ее формат изменился, и сейчас можно начинать набирать форму.
Сейчас нужно просто оценивать футболистов, и потом уже будет видно, чем все закончится. Но болельщики «Реала» могут не переживать», – отметил экс-форвард мадридского клуба на мероприятии LaLiga EA Sports X FC 25 RUSH.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Mundo Deportivo
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем