У Де Хеа 83% сэйвов – больше всех в топ-7 лиг. Трубин – в тройке, Булка – 7-й, Облак делит 8-е место
Давид Де Хеа возглавил список самых надежных вратарей.
Голкипер «Фиорентины» отражает 83% ударов в этом сезоне – по этому показателю он номер один в семи сильнейших лигах Европы.
В десятку лучших входят:
1. Давид Де Хеа («Фиорентина») – 83% сэйвов.
2-3. Диогу Кошта («Порту») – 82%.
2-3. Анатолий Трубин («Бенфика») – 82%.
4-5. Аугусто Баталья («Райо Вальекано») – 80%.
4-5. Франко Исраэль («Спортинг») – 80%.
6. Филипп Кен («Монако») – 79%.
7. Марчин Булка («Ницца») – 78%.
8-10. Моритц Николас («Боруссия» Менхенгладбах) – 77%.
8-10. Петер Гулачи («Лейпциг») – 77%.
8-10. Ян Облак («Атлетико») – 77%.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: CIES
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