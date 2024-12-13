  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У Де Хеа 83% сэйвов – больше всех в топ-7 лиг. Трубин – в тройке, Булка – 7-й, Облак делит 8-е место
23

У Де Хеа 83% сэйвов – больше всех в топ-7 лиг. Трубин – в тройке, Булка – 7-й, Облак делит 8-е место

Давид Де Хеа возглавил список самых надежных вратарей.

Голкипер «Фиорентины» отражает 83% ударов в этом сезоне – по этому показателю он номер один в семи сильнейших лигах Европы.

В десятку лучших входят:

1. Давид Де Хеа («Фиорентина») – 83% сэйвов.

2-3. Диогу Кошта («Порту») – 82%.

2-3. Анатолий ТрубинБенфика») – 82%.

4-5. Аугусто Баталья («Райо Вальекано») – 80%.

4-5. Франко Исраэль («Спортинг») – 80%.

6. Филипп Кен («Монако») – 79%.

7. Марчин Булка («Ницца») – 78%.

8-10. Моритц Николас («Боруссия» Менхенгладбах) – 77%.

8-10. Петер Гулачи («Лейпциг») – 77%.

8-10. Ян Облак («Атлетико») – 77%.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: CIES
logoДавид Де Хеа
logoФиорентина
logoбундеслига Германия
logoДиогу Кошта
logoсерия А Италия
рейтинги
logoАтлетико
logoПетер Гулачи
logoРБ Лейпциг
logoФранко Исраэль
logoНицца
logoМарчин Булка
logoАнатолий Трубин
logoвысшая лига Португалия
logoБоруссия Менхенгладбах
logoФилипп Кен
logoПорту
logoЯн Облак
logoлига 1 Франция
logoРайо Вальекано
logoМоритц Николас
logoСпортинг
logoАугусто Баталья
logoЛа Лига
logoБенфика
logoМонако
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У Де Хеа первый ассист в клубной карьере – Кину в матче с «Вероной». Единственная голевая до этого была в товарищеском матче с Аргентиной в 2018-м
610 ноября, 21:54
Фердинанд поздравил Де Хеа с 34-летием: «Как хорошее вино». Испанец опубликовал эмодзи сердца и старика в ответ
27 ноября, 17:35
«Фиорентина» выиграла 7 матчей подряд. У Де Хеа 4 сухих игры кряду на выезде в Серии А – это 3-й случай в истории клуба
123 ноября, 16:29
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Грэм Сунесс: «МЮ» – настоящая PR-катастрофа. Каждый понедельник руководство устраивает мозговой штурм на тему «Кого еще можно расстроить на этой неделе?» А улучшений на поле нет»
27 минут назад
О′Ши про Роналду: «Венгер и «Арсенал» хотели его и считали, что почти договорились. Но в матче со «Спортингом» «МЮ» увидел, на что Криштиану способен. Он был нужен нам»
223 минуты назад
Морьентес о «Реале»: «Я видел «критические» ситуации в декабре, которые заканчивались чемпионством и победой в ЛЧ. Фанаты могут не переживать»
248 минут назад
Черчесов про Адиева, задетого словами про «бесхозную» сборную Казахстана : «Он помладше, а я постарше, спокойно на это реагирую. Я сказал про календарь: когда его составляли, команда была бесхозной, видимо»
7сегодня, 20:20
Девушка, обвинившая Мбаппе в изнасиловании, на допросе признала, что они поцеловались с Килианом, но сказала «нет», когда речь зашла о сексе
42сегодня, 19:58
Грэм Сунесс: «Смотрел ЛЧ и уже через 15 минут переключился на Чемпионшип. В новом формате не хватает остроты, матчей слишком много, и команды не стараются, потому что шанс еще будет»
43сегодня, 19:35
«Балтика» подпишет Зеедорфа. Племянник Кларенса Квентин перейдет из софийской «Славии»
34сегодня, 19:23
Год семьи в НБА: два поколения сыграли в одной команде
сегодня, 19:00Спецпроект
Месси появится в Fortnite. Футболист получит 4 скина и кирку в виде «Золотого мяча»
2сегодня, 18:40Игры
Мбаппе, Винисиус, Карвахаль, Алаба и Милитао – в заявке «Реала» на Межконтинентальный кубок
22сегодня, 18:39
Ко всем новостям
Последние новости
Ерохин в роли Деда Мороза дарил новогодние подарки за правильные ответы о «Зените». Он прибыл на санях, запряженных лошадьми
4 минуты назад
Черчесов о возможном совмещении работы в сборной Казахстана и клубе: «У меня не получается думать, когда есть «если». Я не люблю это слово. Лучше концентрироваться на одной работе»
23 минуты назад
Борис Игнатьев: «Дзюба – вожак в «Акроне», но одним из лучших форвардов РПЛ его назвать нельзя. Как его можно сравнить с тем же Угальде?»
135 минут назад
«Не учил цифры в школе?» Игроки «Челси» посмеялись над Вейгой, показавшим жестами 21 вместо 12 после гола «Астане»
235 минут назадФото
Лукман из «Аталанты» выбрал Роналду, а не Месси: «Криштиану мой GOAT»
849 минут назад
Бруну о результатах «Ман Сити» перед дерби: «Нужно думать о себе. «МЮ» тоже не на своем уровне»
4сегодня, 20:15
Лемина лишен капитанской повязки за стычку с Боуэном и конфликт с партнерами после игры «Вулвс» с «Вест Хэмом»
1сегодня, 20:11
Чемпионат Испании. «Вальядолид» против «Валенсии», «Реал» сыграет с «Райо Вальекано» в субботу, «Барса» примет «Леганес» в воскресенье
4сегодня, 20:00Live
Чемпионат Франции. «Тулуза» принимает «Сент-Этьен», «Монако» Головина и «ПСЖ» Сафонова проведут матчи в выходные
1сегодня, 19:45Live
Чемпионат Италии. «Эмполи» против «Торино», «Юве», «Наполи» и «Аталанта» проведут матчи в субботу
7сегодня, 19:45Live
Рекомендуем