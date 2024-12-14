Джон О′Ши: «Роналду постоянно становился лучше. Почти все в «МЮ» выполняли небольшие дополнительные упражнения, но Криштиану начал так работать с первого дня»
Джон О′Ши описал отношение Криштиану Роналду к тренировкам.
«Почти все в первой команде выполняли небольшие дополнительные упражнения, но Роналду начал так работать с первого дня.
Однажды он приехал на предсезонку, и было видно, что он выполнял много силовых упражнений, работал с большим весом и так далее. Высота его прыжка, его действия в воздухе стали намного лучше, он уделял внимание профилактике травм, укреплял голеностопы с помощью гимнастических жгутов. Он постоянно становился лучше», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
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