Джон О′Ши: «Роналду постоянно становился лучше. Почти все в «МЮ» выполняли небольшие дополнительные упражнения, но Криштиану начал так работать с первого дня»

Джон О′Ши описал отношение Криштиану Роналду к тренировкам.

«Почти все в первой команде выполняли небольшие дополнительные упражнения, но Роналду начал так работать с первого дня.

Однажды он приехал на предсезонку, и было видно, что он выполнял много силовых упражнений, работал с большим весом и так далее. Высота его прыжка, его действия в воздухе стали намного лучше, он уделял внимание профилактике травм, укреплял голеностопы с помощью гимнастических жгутов. Он постоянно становился лучше», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед ».