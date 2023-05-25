Гаджиев о том, что «Динамо» из Махачкалы не получило лицензию для стыков из-за Fan ID: «Хотим в РПЛ. Но мы можем зря заплатить нескольких десятков миллионов рублей»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Гаджи Муслимович Гаджиев Fan ID Динамо Махачкала Футбол

Гаджи Гаджиев объяснил, почему «Динамо» Махачкала не получило лицензию для стыков и РПЛ.

Клуб получил лицензию РФС-2, позволяющую в следующем сезоне играть в Первой лиге. «Динамо» также подавало заявку на получение лицензии РФС-1, но отказалось от борьбы за нее из-за требования по Fan ID.

– Я уже комментировал эту тему для ряда СМИ, но скажу снова, если остаются вопросы. Мы тоже хотим играть в Премьер-лиге, как и наши конкуренты. Но помимо нашего желания нужно еще получить лицензию первой категории.

Вопрос перехода команд из Первой лиги в Премьер-лигу, вопрос лицензирования клубов обсуждался в прошлом году на совместном совещании руководителей РПЛ, ФНЛ, Минспорта, РФС. На том совещании как раз говорилось, что этот переход может стать проблемой из-за обязательности Fan ID в Премьер-лиге. 

Если говорить конкретно о нашей ситуации в этом сезоне, то, допустим, мы получаем право играть в стыковых матчах, что совсем не гарантировано. Выйдем ли мы в Премьер-лигу по результатам стыковых матчей – тоже неизвестно. При этом нас не допустят до стыковых матчей, если мы не заплатим за эту дорогостоящую систему идентификации болельщиков.

Предположим, мы заключаем договор на установку этой системы, но в итоге не проходим в РПЛ. Получается так, что деньги заплачены зря. У нас нет нескольких десятков миллионов рублей, которые мы в данной конкретной ситуации должны были бы фактически выбросить.

Мне кажется, что в этой ситуации правильнее хотя бы часть этих средств направить на подготовку резерва. Мы, в частности, планируем выступление молодежной команды «Динамо» во второй лиге уже в предстоящем сезоне. Кроме того, нам нужно создать более качественные условия для нашей школы, в которой сейчас тренируются 200 мальчишек.

– Получается, «Динамо» даже в случае попадания в зону стыковых матчей не будет к ним допущено. При таком положении вещей остается ли у команды мотивация провести оставшиеся игры на максимуме своих возможностей? 

– Вопросов по мотивации нет вообще! У нас коллектив сформировался два года назад. И у меня нет совершенно никаких оснований беспокоиться о мотивации.

Мы можем выиграть матч, можем проиграть, но уступать никому не будем. Можно назвать одну-две игры, в которых соперник, вероятно, имел реальное превосходство над нами. В остальных матчах, включая встречи с лидерами Первой лиги, «Динамо» выглядело достойным оппонентом, – сказал президент клуба.

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5 комментариев

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Алик 67
Какой то беспредел творится в российском футболе.
+4
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Евгений Кузнецов
если так, то это реально бред и жесть от бюрократов в РФС!

Дюков, проснись - ты же обещал развивать наш футбол, а не только Зениту помогать чемпионства штамповать

хотя, как сказал классик (тоже из Питера): "ваши ожидания - ..."
+4
0
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Рафик Маркес
Тут еще и момент с болельщиками. На Динамо ходят, но ходят потому что вход свободный. Для большинства любителей футбола Дагестана команда номер один по прежнему Анжи. Если введут фан-уйди на Динамо вообще никто ходить не будет, даже в РПЛ. Получится что деньги на систему потрачены, а стадик пустой. Местные не будут этот айди оформлять
+3
0
+3
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Ярик01
Система идентификации болельщика должна ставиться за счет федерального бюджета, а не клуба, раз нынешним властям государства это нужно.
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На 2 этапе
FanID стал сильнее, он эволюционировал в ClubID!
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