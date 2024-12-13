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  • Борис Игнатьев: «Дзюба – вожак в «Акроне», но одним из лучших форвардов РПЛ его назвать нельзя. Как его можно сравнить с тем же Угальде?»
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Борис Игнатьев: «Дзюба – вожак в «Акроне», но одним из лучших форвардов РПЛ его назвать нельзя. Как его можно сравнить с тем же Угальде?»

Борис Игнатьев оценил игру Артема Дзюбы в «Акроне».

«Видно, что в «Акроне» Дзюба действует в роли вожака. Со всей своей харизмой и отношением к себе. Все в команде всматриваются в его поведение и отношение к делу. Но я не берусь сказать, что он как-то круто изменил футбольную действительность в «Акроне». Пока Дзюба все-таки адаптируется и ищет себя в новом клубе.

Но при этом пользу тольяттинцам Артем приносит существенную. Есть же люди, которые своим поведением в раздевалке вносят серьезные изменения в плане отношения. Это очень важно и влияет на качество игры. Однако я не согласен с мнением, что такой мотивированный Дзюба – один из лучших форвардов лиги. Как такое вообще может быть? Как его можно сравнить с тем же Угальде? В нашем чемпионате много игроков на позиции Дзюбы, которые гораздо лучше него. Тут даже нет никаких сомнений.

Понятное дело, что он очень мотивирован, хочет всем себя показать, поставить какие-то рекорды, оставить внушительный след после своей карьеры. Дзюба старается, это видно. Он хочет напомнить своим почитателям, каким он был раньше. Простым игроком Дзюба никогда не будет. Но называть его лучшим или даже одним из лучших нападающих лиги на сегодняшний день никак нельзя», – сказал бывший главный тренер сборной России.

В этом сезоне Дзюба провел 11 матчей за «Акрон» во всех турнира, забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи.

Опубликовано: Sports
Источник: Legalbet
logoАртем Дзюба
logoМанфред Угальде
logoпремьер-лига Россия
Борис Игнатьев
logoАкрон
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