Хавбек «Балтики» Казаев: «Играл в «Таганроге» за 15 тысяч, когда родился сын. Питался и жил на базе, жена – у моих родителей в Питере, умудрялся ей что-то высылать»

Полузащитник «Балтики» Ян Казаев рассказал о жизни в период выступлений во Второй лиге.

– Когда родился сын, года в 23-24, играл в «Таганроге» с зарплатой 15 тысяч рублей, затем перешел в петербургское «Динамо». И щелкнуло в сознании: теперь отвечаю не только за себя, надо заботиться о семье, если сейчас не включусь на полную, пойду искать другую работу, нефутбольную.

– Зачем заниматься профессиональным футболом за 15 тысяч рублей?

– Ради веры в то, что пробьюсь. Жена поддерживала, хотя денег не было даже в «Динамо», где зарплату выдавали с большими задержками. Позже дело пошло на поправку, карьера стабилизировалась.

– Жена не спортсменка?

– Нет, инженер. Как и я, кстати. Логист по авиаперевозкам. Познакомились в авиационном вузе в Петербурге, хотя жена родом с Камчатки. Теперь живет в Калининграде – такая у нашей семьи география.

– И как женатому человеку жилось на 15 тысяч?

– Питался на клубной базе, обитал там же, беременная жена жила у моих родителей в Санкт‑Петербурге. Умудрялся высылать ей что‑то, хотя жена сама получала «декретные» как бортпроводница, – сказал Казаев.

Не могу поверить, что «Балтика» в РПЛ. В 90-е этот клуб открыл для меня футбол – я даже играл в форме Даева

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