Хавбек «Балтики» Казаев: «Играл в «Таганроге» за 15 тысяч, когда родился сын. Питался и жил на базе, жена – у моих родителей в Питере, умудрялся ей что-то высылать»
Полузащитник «Балтики» Ян Казаев рассказал о жизни в период выступлений во Второй лиге.
– Когда родился сын, года в 23-24, играл в «Таганроге» с зарплатой 15 тысяч рублей, затем перешел в петербургское «Динамо». И щелкнуло в сознании: теперь отвечаю не только за себя, надо заботиться о семье, если сейчас не включусь на полную, пойду искать другую работу, нефутбольную.
– Зачем заниматься профессиональным футболом за 15 тысяч рублей?
– Ради веры в то, что пробьюсь. Жена поддерживала, хотя денег не было даже в «Динамо», где зарплату выдавали с большими задержками. Позже дело пошло на поправку, карьера стабилизировалась.
– Жена не спортсменка?
– Нет, инженер. Как и я, кстати. Логист по авиаперевозкам. Познакомились в авиационном вузе в Петербурге, хотя жена родом с Камчатки. Теперь живет в Калининграде – такая у нашей семьи география.
– И как женатому человеку жилось на 15 тысяч?
– Питался на клубной базе, обитал там же, беременная жена жила у моих родителей в Санкт‑Петербурге. Умудрялся высылать ей что‑то, хотя жена сама получала «декретные» как бортпроводница, – сказал Казаев.
Не могу поверить, что «Балтика» в РПЛ. В 90-е этот клуб открыл для меня футбол – я даже играл в форме Даева
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У меня товарищ попал в 21 год в 2010 году в первую команду Липецкого Металлурга. Так у него з/п была 30 тысяч в месяц, но это самая маленькая з/п в команде была, его из дубля взяли - дыры латать. Самые большие были по 150-200 тысяч.
Но! За каждую победу - все кто был на поле получают по 30 тысяч. За ничью на выезде - 20 тысяч. За гол - 30 тысяч. За голевую передачу - 20 тысяч.
И так было плюс-минус во всех командах второй лиги.
За выполнение задачи в конце года, а задача была 5ое или 6ое место в зоне Центр - 2ой лиге - еще 50% от суммы всех полученных премиальных. И в итоге у самого среднего футболиста набегало под 200 тысяч в месяц.
А в Липецке до сих пор в 2023 году, чтобы устроиться юристом или инженером хотя бы на 50-60 тысяч в месяц - нужны связи.