Хавбек «Балтики» Казаев: «Играл в «Таганроге» за 15 тысяч, когда родился сын. Питался и жил на базе, жена – у моих родителей в Питере, умудрялся ей что-то высылать»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Балтика Динамо Санкт-Петербург Вторая лига Таганрог Ян Казаев девушки и спорт Матч ТВ деньги Футбол

Полузащитник «Балтики» Ян Казаев рассказал о жизни в период выступлений во Второй лиге.

– Когда родился сын, года в 23-24, играл в «Таганроге» с зарплатой 15 тысяч рублей, затем перешел в петербургское «Динамо». И щелкнуло в сознании: теперь отвечаю не только за себя, надо заботиться о семье, если сейчас не включусь на полную, пойду искать другую работу, нефутбольную.

– Зачем заниматься профессиональным футболом за 15 тысяч рублей?

– Ради веры в то, что пробьюсь. Жена поддерживала, хотя денег не было даже в «Динамо», где зарплату выдавали с большими задержками. Позже дело пошло на поправку, карьера стабилизировалась.

– Жена не спортсменка?

– Нет, инженер. Как и я, кстати. Логист по авиаперевозкам. Познакомились в авиационном вузе в Петербурге, хотя жена родом с Камчатки. Теперь живет в Калининграде – такая у нашей семьи география.

– И как женатому человеку жилось на 15 тысяч?

– Питался на клубной базе, обитал там же, беременная жена жила у моих родителей в Санкт‑Петербурге. Умудрялся высылать ей что‑то, хотя жена сама получала «декретные» как бортпроводница, – сказал Казаев.

Не могу поверить, что «Балтика» в РПЛ. В 90-е этот клуб открыл для меня футбол – я даже играл в форме Даева

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ненахов
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Содержать семью на 15 тысяч это риск.
Жить на 15 это риск для жизни
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Удар Кержакова
Зарплата 15 тыс. Премиальные за победы, участия в матчах, забитые мячи и др. 85 тыс.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ненахов
Ответ Тиджани Бабангида
Такие карьерные истории достаточно часты и в российском и в европейском профессиональном футболе. Это заставляет пробиваться вверх - трудом и мастерством
Согласен , люди из бедных семей чаще становятся отличными спортсменами , ведь им нужно думать о семье
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Содержать семью на 15 тысяч это риск.
в Таганроге и сейчас средняя зарплата не сильно больше 15, до 20 наверно. А Казаев говорит о том, что было 8-9 лет назад. А это инфляция и более менее наличие рабочих мест до наплыва переселенцев из днр, лнр.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Orlov
Ответ Тиджани Бабангида
Такие карьерные истории достаточно часты и в российском и в европейском профессиональном футболе. Это заставляет пробиваться вверх - трудом и мастерством
Просто истории тех, кто также в Таганроге играл за 15 тысяч, но никуда не пробился, стал разнорабочим - нам не расскажут, такое читать неинтересно. Хотя таких наверняка гораздо больше.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nick Bakhtin
Ян Казаев лет 8 назад поигрывал на Xbox 360 в сетевые турниры по FIFA. В то время я с ним познакомился на одном из таких турниров. Никаких понтов - нормальный общительный парень, было о чем поболтать. До сих пор в друзьях во ВКонтакте, хотя уже лет 6 как не общались :)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тиджани Бабангида
Такие карьерные истории достаточно часты и в российском и в европейском профессиональном футболе. Это заставляет пробиваться вверх - трудом и мастерством
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Содержать семью на 15 тысяч это риск.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T622222
В следующем сезоне увидит жирных Котов, у которых по 10 млн долл уже на счету, водитель, и никакого желания играть в футбол
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caniball
Да блин, ну какие 15 тысяч?! Для чего этот обман?! В каком году он играл?!
У меня товарищ попал в 21 год в 2010 году в первую команду Липецкого Металлурга. Так у него з/п была 30 тысяч в месяц, но это самая маленькая з/п в команде была, его из дубля взяли - дыры латать. Самые большие были по 150-200 тысяч.
Но! За каждую победу - все кто был на поле получают по 30 тысяч. За ничью на выезде - 20 тысяч. За гол - 30 тысяч. За голевую передачу - 20 тысяч.
И так было плюс-минус во всех командах второй лиги.
За выполнение задачи в конце года, а задача была 5ое или 6ое место в зоне Центр - 2ой лиге - еще 50% от суммы всех полученных премиальных. И в итоге у самого среднего футболиста набегало под 200 тысяч в месяц.
А в Липецке до сих пор в 2023 году, чтобы устроиться юристом или инженером хотя бы на 50-60 тысяч в месяц - нужны связи.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Идеальный шторм
Зачем заводить ребёнка, если зарплата 15 тысяч?😳
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
в Таганроге и сейчас средняя зарплата не сильно больше 15, до 20 наверно. А Казаев говорит о том, что было 8-9 лет назад. А это инфляция и более менее наличие рабочих мест до наплыва переселенцев из днр, лнр.
Есть вариант покруче. Отправится на Карибы, подружиться с Черной Бородой, опозорить Лауреано Торреса и Роджерса, убить предателя Ассасина, подружится с Адевале, разбогатеть и жизнь удалась 😎
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caniball
Ответ Удар Кержакова
Зарплата 15 тыс. Премиальные за победы, участия в матчах, забитые мячи и др. 85 тыс.
Да больше там. Я вон подробно расписал про 2010 год и Липецкий Металлург.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Макс Кидалов
Ответ Caniball
Да блин, ну какие 15 тысяч?! Для чего этот обман?! В каком году он играл?! У меня товарищ попал в 21 год в 2010 году в первую команду Липецкого Металлурга. Так у него з/п была 30 тысяч в месяц, но это самая маленькая з/п в команде была, его из дубля взяли - дыры латать. Самые большие были по 150-200 тысяч. Но! За каждую победу - все кто был на поле получают по 30 тысяч. За ничью на выезде - 20 тысяч. За гол - 30 тысяч. За голевую передачу - 20 тысяч. И так было плюс-минус во всех командах второй лиги. За выполнение задачи в конце года, а задача была 5ое или 6ое место в зоне Центр - 2ой лиге - еще 50% от суммы всех полученных премиальных. И в итоге у самого среднего футболиста набегало под 200 тысяч в месяц. А в Липецке до сих пор в 2023 году, чтобы устроиться юристом или инженером хотя бы на 50-60 тысяч в месяц - нужны связи.
Почему у всех товарищисоседидрузья футболисты какие то , но не ты сам? С соседями, товарищами, друзьями можно столько историй выдумать и рассказать. Поэтому то что ты пишешь про какого то товарища , это бред и твоя выдуманная история
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий