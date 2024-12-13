О′Ши про Роналду: «Венгер и «Арсенал» хотели его и считали, что почти договорились. Но в матче со «Спортингом» «МЮ» увидел, на что Криштиану способен. Он был нужен нам»

Джон О′Ши рассказал, что «Арсенал» пытался купить Криштиану Роналду.

«Арсен Венгер и «Арсенал » проявляли большой интерес к нему, они действительно считали, что почти договорились.

Но после того, как мы увидели его выступление [в товарищеской игре «Спортинга » против «МЮ»], стало ясно, что мы очень быстро заключим сделку.

Еще за два-три года до того, как он ушел [из «МЮ»], было понятно, что он будет очень стабилен. Он показывал такой уровень стабильности, который мало у кого увидишь, и делить с ним поле столько лет было великолепно.

Ту игру [со «Спортингом»] я запомню навсегда. Это был единственный раз, когда футболисты были рады, что не играли. Не из-за Роналду, а из-за джетлага после возвращения из Америки. Но мы увидели, на что способен Роналду , и после этого стало очевидно, что он нам нужен.

Поверьте, я всегда расцениваю как комплимент то, что он хорошо сыграл против меня, а тренер подумал: «Он здорово смотрелся против Джона, надо сразу его забирать». Тренер, должно быть, счел мою игру хорошей», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед ».