«Не учил цифры в школе?» Игроки «Челси» посмеялись над Вейгой, показавшим жестами 21 вместо 12 после гола «Астане»

Ренату Вейга попал в неловкую ситуацию после гола в ворота «Астаны».

Полузащитник «Челси » забил третий мяч своей команды в игре Лиги конференций, проходившей в Казахстане и завершившейся со счетом 3:1. После этого правой рукой он продемонстрировал жест V, а на левой поднял вверх указательный палец.

После матча 21-летний португалец выложил фото этого момента и написал: «Холодно, не так ли? 🥶💙 12!»

Партнеры Вейги с юмором отреагировали на публикацию.

«Не учил цифры в школе?» – прокомментировал Жоау Феликс .

«Посвящаешь мне? 2+1 😍», – написал Марк Кукурелья .

«Это 21 🥲», – отметил Ромео Лавия .

Юссеф Шермити из «Эвертона » тоже указал Вейге, что тот перепутал цифры: «21, не так ли?»

Изображение: instagram.com/p/DDfNi19tEFd