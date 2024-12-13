«Не учил цифры в школе?» Игроки «Челси» посмеялись над Вейгой, показавшим жестами 21 вместо 12 после гола «Астане»
Ренату Вейга попал в неловкую ситуацию после гола в ворота «Астаны».
Полузащитник «Челси» забил третий мяч своей команды в игре Лиги конференций, проходившей в Казахстане и завершившейся со счетом 3:1. После этого правой рукой он продемонстрировал жест V, а на левой поднял вверх указательный палец.
После матча 21-летний португалец выложил фото этого момента и написал: «Холодно, не так ли? 🥶💙 12!»
Партнеры Вейги с юмором отреагировали на публикацию.
«Не учил цифры в школе?» – прокомментировал Жоау Феликс.
«Посвящаешь мне? 2+1 😍», – написал Марк Кукурелья.
«Это 21 🥲», – отметил Ромео Лавия.
Юссеф Шермити из «Эвертона» тоже указал Вейге, что тот перепутал цифры: «21, не так ли?»
Изображение: instagram.com/p/DDfNi19tEFd
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Ренату Вейги
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