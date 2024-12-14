Ерохин в роли Деда Мороза дарил новогодние подарки за правильные ответы о «Зените». Он прибыл на санях, запряженных лошадьми
Хавбек «Зенита» Александр Ерохин выступил в роли Деда Мороза.
Футболист появился на одной из улиц Санкт-Петербурга и подарил подарки к Новому году за правильные ответы на вопросы о «Зените».
Ерохин в костюме Деда Мороза прибыл на больших санях, запряженных лошадьми, с Невского проспекта к месту, где недалеко от арки Главного штаба в пятницу открыли новогоднюю ель, напоминающую логотип «Зенита».
Ерохин почеканил мячом, а потом поздравил болельщиков с наступающими праздниками.
«В роли Деда Мороза было непросто, ощущение было необычным, очень волнующим, и весь путь сюда был необычным. У меня на елке висит футбольная символика, потому что футбол нас окружает в жизни, сын у меня занимается футболом», – сказал Ерохин.
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