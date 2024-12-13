Девушка, обвинившая Мбаппе в изнасиловании, на допросе признала, что они поцеловались с Килианом, но сказала «нет», когда речь зашла о сексе

Появились показания девушки, обвинившей Килиана Мбаппе в изнасиловании.

В октябре капитан сборной Франции отдыхал в Стокгольме во время матча национальной команды с Израилем (4:1) в Лиге наций . Француз был замечен в ресторане, а позже в ночном клубе.

В ночном клубе были отобраны шесть девушек, которых пригласили в номер Мбаппе в отеле, где вечеринка продолжилась.

Девушке, обвинившей Мбаппе, около 20 лет. На допросе она сказала, что играла музыка, она танцевала с Мбаппе, и они поцеловались. Через несколько минут девушка пошла в туалет, а затем оказалась наедине с Мбаппе в ванной. Она подробно рассказала полиции о произошедшем.

На допросе она заявила, что четко сказала «нет», когда речь зашла о сексе. По словам девушки, все продолжалось несколько минут, после чего Мбаппе вышел из комнаты.

Также девушка объяснила на допросе, почему подала заявление спустя два дня. «Я просто подумала, что это было так отвратительно, то есть я чувствовала себя отвратительно, и все было просто отвратительно. Потом я просто не смогла сдержаться, начала плакать, и мне нужно было выговориться, так что моя подруга, вероятно, знает большую часть этой истории».

Напомним, Мбаппе называл все обвинения «фэйком». Сегодня прокуратура Швеции объявила, что дело закрыто в связи с отсутствием доказательств.