«ПСЖ» рассматривает кандидатуру Энрике на пост главного тренера

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Луис Энрике Футбол

Луис Энрике может возглавить «ПСЖ».

По данным Le Parisien, парижский клуб рассматривает кандидатуру испанца на пост главного тренера.

В «ПСЖ» считают 53-летнего специалиста хорошим вариантом, учитывая его опыт работы в «Барселоне» и сборной Испании.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» могут возглавить Жозе Моуринью или Тиаго Мотта. 

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24 комментария

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igls54
А можно всех посмотреть?
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Tun
Для Энрике придется Суареса докупить, иначе шарманка не заведется
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Футбол_это_жизнь
Эта тренерская чехарда в ПСЖ никогда не закончится. Как же грамотно ведут себя арабы в Сити отдав весь проект Пепу и Чики, которые строят системный клуб, с академией, футбольным брендом при этом позиционируя себя как лучший клуб мира и доказывая это в больших матчах. А псж как типичные дорвавшиеся до денег скупают все что блестит, а толку 0.
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VERBLYUD
Ответ OldRedWhite
Вот удивительно вроде бы шейхи и здесь и в МСити … А какая разная политика , стратегия и тактика !
В Ман Сити умные шейхи)
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Tun
Ответ OldRedWhite
Вот удивительно вроде бы шейхи и здесь и в МСити … А какая разная политика , стратегия и тактика !
какая? руинить рынок и я могу с лярдами)
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OldRedWhite
Ответ igls54
А можно всех посмотреть?
Остальные сейчас заняты !
Подождете часок ?
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Инженер Управляющий
Ответ OldRedWhite
Вот удивительно вроде бы шейхи и здесь и в МСити … А какая разная политика , стратегия и тактика !
МС в АПЛ находятся, там заработок выше, а ПСЖ просто бабло швыряют в пустоту без отдачи
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Maxh23
А как же Моур ?
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Станислав Л
Ответ Tun
Для Энрике придется Суареса докупить, иначе шарманка не заведется
так вроде и Месси уходит, и Неймар
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OldRedWhite
Ответ VERBLYUD
В Ман Сити умные шейхи)
Понял !
В МС шейхи наняли умных !
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Кино Музыка
Со звездами он как раз любит работать. Может быть толк.
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окечуква
У ПСЖ нет главного - системы и стратегии. А без этого толку не будет никакого.
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Blaumerc
по сути, Энрике до сих пор кот в мешке, не смотря на требл с Барсой. те результаты выдающиеся, но столько времени прошло, но после этого Энрике не тренировал топ клуб, а в сборной не сложилось, хотя отдельные матчи в исполнении сборной были неплохими, и полуфинал Евро вроде бы результат неплохой.
Но если все-таки назначат в ПСЖ, с большыми ресурсами, можно будет делать выводы о нем как топ тренере, или же как о выстрелившим раз в год палке, имея в обойме великое трио МСН.
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tampa-bay
Будет как с Эмери, мягкий он кажется
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U
Такой провалище будет.
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Алексей Тарасюк
Разве не лучше для спеца Энрике взять условный Брайтон?. С ограниченным бюджетом. И вывести его в топ-4 чемпионата. Интереснее, мне кажется
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rusichi
Рано или поздно ПСЖ найдет своего тренера.
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Алексей Тарасюк
ПСЖ что с тренером, что без, будет одинаково играть.
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