«ПСЖ» рассматривает кандидатуру Энрике на пост главного тренера
Луис Энрике может возглавить «ПСЖ».
По данным Le Parisien, парижский клуб рассматривает кандидатуру испанца на пост главного тренера.
В «ПСЖ» считают 53-летнего специалиста хорошим вариантом, учитывая его опыт работы в «Барселоне» и сборной Испании.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» могут возглавить Жозе Моуринью или Тиаго Мотта.
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Подождете часок ?
В МС шейхи наняли умных !
Но если все-таки назначат в ПСЖ, с большыми ресурсами, можно будет делать выводы о нем как топ тренере, или же как о выстрелившим раз в год палке, имея в обойме великое трио МСН.