«ПСЖ» рассматривает кандидатуру Энрике на пост главного тренера

Луис Энрике может возглавить «ПСЖ».

По данным Le Parisien, парижский клуб рассматривает кандидатуру испанца на пост главного тренера.

В «ПСЖ» считают 53-летнего специалиста хорошим вариантом, учитывая его опыт работы в «Барселоне» и сборной Испании.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» могут возглавить Жозе Моуринью или Тиаго Мотта.

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