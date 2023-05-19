Энрике и Слот – главные кандидаты на пост тренера «Тоттенхэма»

Теги высшая лига Нидерланды Фейеноорд премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Дэниэл Леви Луис Энрике Арне Слот Футбол

Луис Энрике и Арне Слот – главные кандидаты на пост тренера «Тоттенхэма».

Как пишет The Telegraph, эти два специалиста являются фаворитами на вакантный пост главного тренера лондонцев.

Контакты с Энрике уже были, а Слот не может свободно общаться с другими клубами, так как он связан контрактом с «Фейеноордом».

Отмечается, что клуб, который под руководством 44-летнего специалиста стал чемпионом Нидерландов, хочет продлить с ним контракт с зарплатой около 3 млн фунтов в год. Но этого может оказаться недостаточно, чтобы удержать его.

Чтобы назначить Слота, «Тоттенхэму» придется выплатить «Фейеноорду» около 6 млн фунтов компенсации.

Дэниэл Леви надеется, что скоро договорится с предпочтительным кандидатом. После этого он начнет планировать летние трансферы.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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32 комментария

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ман сити фейк
Энрике хороший вариант. Есть возможность выиграть аудикап
+41
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+35
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ман сити фейк
Ответ zidane467554
а че нагельсманн
Ждёт осень, когда Боели уволит Поча
+24
-1
+23
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Сергей
Уходя , Конте сказал :"вы не выиграете АПЛ следующие 100 лет",засекаем время.
+10
-3
+7
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ManuCherry
Ответ zidane467554
а че нагельсманн
Нагельсманн отказал шпорам, т.к там нет определенности со спортивным директором
+5
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+5
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zidane467554
а че нагельсманн
+4
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&_Bishep_&
Ватоката в Сегунду. Его потолок, это хихонский Спортинг.
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Мохнатый55
Слот займет свободный слот в Тоттенхэме?
+5
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da0s
Принять предложение тоттенхэма это поставить под вопрос свою карьеру. Надеюсь Слот выберет вариант поиграть с Фейеноорд в ЛЧ
+5
-2
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ManuCherry
В принципе, если вернуть из аренд Ло Чельсо, Ндомбеле и Брайана Хиля, купить Лапорта из Сити, может и получится с Энрике что-нибудь симпатичное построить у ТТХ
+4
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Любезный Коссутий
Ответ Михаил Опякин
На пост Леви кто основные кандидаты?
Вудворд
+1
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Shadow1882
Спортдира в первую очередь
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Иван Иванов
Странный выбор в пользу Энрике, это тренер с философией Барселоны , играет в атаку ,а игроки шпор уже привыкли при Конте играть автобусом, тут бы Эрнесто Вальверде больше подошёл.
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гилберт
Этот слот займет Энрике.
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Fff Fff
Свободный Слот
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titov-and-trubach
Оооо, еще один голландский тренер. Хотелось бы ошибаться, но думаю это из серии всех этих Коку, Куманов, Тен Хагов, Де Буров, Бошей - много шума, а на деле результатов нет. Из Эре ни игроков по оверпрайсам брать давно не надо, ни тренеров в топ-клубы сразу тащить.
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Yri Yrov
Энрике лучше , Юлиана пр...м
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Вадим Беляев
Если уж Конте не смог, то……может лучше Анчелотти, скоро свободен будет
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a2wai
А вот и новый клуб для Феррана Торреса подъехал.
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Андрюха с района
Целая группа Слот) Прикольно)
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Пирс Морган
А может Поттера? Хотите увидеть немного магии?
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Чёрный тюльпан
Ответ Сергей
Уходя , Конте сказал :"вы не выиграете АПЛ следующие 100 лет",засекаем время.
Проклял Тоттенхэм, как Бела Гуттманн Бенфику.
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гилберт
Ответ zidane467554
а че нагельсманн
Да кому он нужен.
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граф Якунин
Ответ ман сити фейк
Энрике хороший вариант. Есть возможность выиграть аудикап
А с другим тренером что они могут выиграть? АПЛ?
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Денис Давыдов
Ответ граф Якунин
А с другим тренером что они могут выиграть? АПЛ?
Ничего
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Александр Белов
Ответ ManuCherry
В принципе, если вернуть из аренд Ло Чельсо, Ндомбеле и Брайана Хиля, купить Лапорта из Сити, может и получится с Энрике что-нибудь симпатичное построить у ТТХ
Ндомбеле особенно))) Ещё можно Упомекано и Умтити выписать и Кариуса на ворота)
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