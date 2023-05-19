Энрике и Слот – главные кандидаты на пост тренера «Тоттенхэма»

Луис Энрике и Арне Слот – главные кандидаты на пост тренера «Тоттенхэма».

Как пишет The Telegraph, эти два специалиста являются фаворитами на вакантный пост главного тренера лондонцев.

Контакты с уже были, а Слот не может свободно общаться с другими клубами, так как он связан контрактом с « ».

Отмечается, что клуб, который под руководством 44-летнего специалиста стал чемпионом Нидерландов, хочет продлить с ним контракт с зарплатой около 3 млн фунтов в год. Но этого может оказаться недостаточно, чтобы удержать его.

Чтобы назначить , « » придется выплатить «Фейеноорду» около 6 млн фунтов компенсации.

надеется, что скоро договорится с предпочтительным кандидатом. После этого он начнет планировать летние трансферы.

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