Энрике и Слот – главные кандидаты на пост тренера «Тоттенхэма»
Луис Энрике и Арне Слот – главные кандидаты на пост тренера «Тоттенхэма».
Как пишет The Telegraph, эти два специалиста являются фаворитами на вакантный пост главного тренера лондонцев.
Контакты с Энрике уже были, а Слот не может свободно общаться с другими клубами, так как он связан контрактом с «Фейеноордом».
Отмечается, что клуб, который под руководством 44-летнего специалиста стал чемпионом Нидерландов, хочет продлить с ним контракт с зарплатой около 3 млн фунтов в год. Но этого может оказаться недостаточно, чтобы удержать его.
Чтобы назначить Слота, «Тоттенхэму» придется выплатить «Фейеноорду» около 6 млн фунтов компенсации.
Дэниэл Леви надеется, что скоро договорится с предпочтительным кандидатом. После этого он начнет планировать летние трансферы.
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