Энрике интересует возможность поработать с «Наполи». Он хочет вернуться в Италию

Луису Энрике интересна возможность поработать с «Наполи».

Как пишет La Gazzetta dello Sport, бывший тренер сборной Испании, «Барселоны» и «Ромы» будет заинтересован в работе с «Наполи» после ухода . Утверждается, что ранее Энрике отказал «Челси» – его не впечатлил проект.

очень любит Италию еще со времен работы в «Роме» и до сих пор часто приезжает в эту страну в отпуск, там у него много друзей. Он считает, что его первый этап работы в Италии завершился довольно рано, поэтому хочет еще раз поработать с командой из этой страны.

Контактов между и Энрике еще не было. Список потенциальных кандидатов на пост тренера « » довольно объемен, поэтому руководство клуба изучает все возможные варианты.

Энрике покинул сборную Испании после ЧМ-2022. С тех пор он находится без работы.

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