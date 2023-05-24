Энрике интересует возможность поработать с «Наполи». Он хочет вернуться в Италию

Теги Лучано Спаллетти серия А Италия возможные трансферы Наполи Аурелио Де Лаурентис Луис Энрике Футбол

Луису Энрике интересна возможность поработать с «Наполи».

Как пишет La Gazzetta dello Sport, бывший тренер сборной Испании, «Барселоны» и «Ромы» будет заинтересован в работе с «Наполи» после ухода Лучано Спаллетти. Утверждается, что ранее Энрике отказал «Челси» – его не впечатлил проект.

Луис очень любит Италию еще со времен работы в «Роме» и до сих пор часто приезжает в эту страну в отпуск, там у него много друзей. Он считает, что его первый этап работы в Италии завершился довольно рано, поэтому хочет еще раз поработать с командой из этой страны.

Контактов между Аурелио де Лаурентисом и Энрике еще не было. Список потенциальных кандидатов на пост тренера «Наполи» довольно объемен, поэтому руководство клуба изучает все возможные варианты.

Энрике покинул сборную Испании после ЧМ-2022. С тех пор он находится без работы.

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6 комментариев

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раскаявшийся жиробас
После ЧМ-2022 этот любитель унылого ватоката и пустых перепасовок ещё кому-то интересен?)
+10
-2
+8
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Фарид Харисов
Ответ Милан 737_
Комментарий удален пользователем
Кого-кого?

он был тренером Ромы тогда, когда Алиссон даже карьеру не начал. а Салах даже в Европе не играл.
+4
-1
+3
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Милан 737_
Комментарий удален пользователем
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