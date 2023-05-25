Агент Вендела об интересе «Ромы»: «Он ничего не знает, мы тоже. Новости о лучших игроках появляются каждое трансферное окно, давайте будем осторожны»

Теги Зенит Рома премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы агенты Вендел Спорт-Экспресс Тиагу Рибейру Футбол

Агент Вендела заявил, что бразильцу ничего не известно об интересе «Ромы».

Ранее издание La Gazzetta dello Sport сообщило об интересе «Ромы» к полузащитнику «Зенита» и желании Вендела покинуть команду.

«Вендел очень счастлив в «Зените». Всякий раз, когда открывается [трансферный] рынок, появляются новости о лучших игроках. Вендел не будет исключением, но давайте будем осторожны и подождем. Вендел ничего не знает, и мы тоже!» — сказал Тиагу Рибейру.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В текущем сезоне 25-летний бразилец провел в Мир РПЛ 25 матчей, забив 8 голов и отдав 5 голевых передач. Его подробная статистика доступна здесь.

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6 комментариев

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Циник Петербургский
Вендел, безусловно, топ-игрок по меркам РПЛ. Но система поиска новичков в Зените отлажена на данный момент лучше, чем у прямых конкурентов. Поскольку на место таких игроков, как Дриусси, Кришито, Витсель и т.д. находили игроков не хуже. Так что если Вендел, и правда, соберется когда-нибудь уйти, с чистым сердцем пожелаем ему успехов в дальнейшей карьере и посмотрим, кого подпишут на его место.
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Дмитрий9779
Для нашего чемпионата топ игрок,Зенит с игроком по человечески и он платит той же монетой.
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