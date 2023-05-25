Агент Вендела заявил, что бразильцу ничего не известно об интересе «Ромы».

Ранее издание La Gazzetta dello Sport сообщило об интересе «Ромы» к полузащитнику « » и желании Вендела покинуть команду.

« очень счастлив в «Зените». Всякий раз, когда открывается [трансферный] рынок, появляются новости о лучших игроках. Вендел не будет исключением, но давайте будем осторожны и подождем. Вендел ничего не знает, и мы тоже!» — сказал .

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В текущем сезоне 25-летний бразилец провел в Мир 25 матчей, забив 8 голов и отдав 5 голевых передач. Его подробная статистика доступна здесь.

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