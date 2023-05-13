Тренер «Зенита» Оливейра о гегемонии: «Все хотят быть на нашем месте. После каждого чемпионства все время разные разговоры»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Вильям Оливейра Дуглас Сантос Малком Вендел Футбол

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра высказался о гегемонии клуба.

– Как вы относитесь к разговорам о гегемонии «Зенита» и о том, что она убивает российский футбол?

– Прекрасно понимаем, что все хотят быть на нашем месте. Раньше таким был другой клуб, сейчас это «Зенит». Значит, мы должны продолжать работать дальше. Насчет гегемонии. Каждый сезон сложен по-своему. Вопрос в том, насколько ты к этому готов.

«Зенит» пока с этим хорошо справляется. В том числе потому, что Сергей Богданович Семак – победитель по духу. Кстати, после каждого чемпионства разговоры все время разные. После нашего первого говорили: на второе у команды не хватит мотивации. Потом ушел ряд футболистов, стали писать: без них «Зенит» не справится.

Пришли бразильцы, заговорили о том, что они не соответствуют уровню «Зенита» и российского чемпионата. Сейчас о них совсем другое мнение – убери их из команды, и «Зенит» перестанет быть чемпионом. А ведь, скажем, Дугласа Сантоса брали из клуба второй Бундеслиги. Про Вендела вообще никто толком не слышал.

Насчет Малкома задавались вопросом – зачем он тут нужен. Каждый сезон в этом смысле говорят что-то новое. В свою очередь, хочется спросить: разве бразильцы только в «Зенит» приходят?

Повторюсь, наша задача – не обращать внимания на разговоры, а готовиться к играм и сезонам с теми игроками, что у нас есть. Всегда кто-то будет уходить, кто-то приходить. Но в любом случае надо стараться достичь результата, – сказал Оливейра.

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5 комментариев

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Kirill Khvorostovsky
Браво!
+7
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Катя СПб
Все по полочкам разложил.
+6
-2
+4
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Дмитрий9779
Так и есть.
+1
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+1
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1ce
хаха смачно заткнул хейтерков
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0
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