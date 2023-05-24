Орлов о Соболеве: «Жалко Старостиных, что глядят на такого игрока в красной футболке. Какую рекламу дает он образу футболиста? У каждого шоу есть красная линия»

Геннадий Орлов считает, что поведение Александра Соболева достойно порицания.

«Нельзя себя вести так, как Соболев. Я, как футболист, переживаю за авторитет игроков в обществе. Но в обществе разные люди. Есть интеллигентные, есть воспитанные, а есть просто гопники.

Какую рекламу дает Соболев образу футболиста? Это неприлично со всех сторон. У него ведь совсем недавно была дисквалификация за драку в матче против «Зенита»!

Это у него такое воспитание. Такое поведение бьет по репутации футбола. Шоу можно добиваться другими моментами. У каждого шоу есть красная линия, а Соболев за нее постоянно заходит.

На стадионе «Спартака» стоит памятник братьям Старостиным. Николай Петрович Старостин – олицетворение клуба. Многие полюбили клуб именно из-за братьев. Никита Павлович Симонян – тоже олицетворение «Спартака». Поведение Симоняна, Нетто, Старостиных не вяжется с поведением этого Соболева.

Я неоднократно общался со Старостиным. Он говорил, что в «Спартак» просто так не берут. Что игроков подбирают по характеру и степени интеллекта. Мне жалко Старостиных, что они стоят, глядя на такого футболиста в красной футболке», – сказал комментатор.

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