Орлов о Соболеве: «Жалко Старостиных, что глядят на такого игрока в красной футболке. Какую рекламу дает он образу футболиста? У каждого шоу есть красная линия»

Теги Спартак ЦСКА Никита Симонян премьер-лига Россия Геннадий Орлов Николай Старостин Игорь Нетто Андрей Старостин Александр Соболев Футбол

Геннадий Орлов считает, что поведение Александра Соболева достойно порицания.

«Нельзя себя вести так, как Соболев. Я, как футболист, переживаю за авторитет игроков в обществе. Но в обществе разные люди. Есть интеллигентные, есть воспитанные, а есть просто гопники.

Какую рекламу дает Соболев образу футболиста? Это неприлично со всех сторон. У него ведь совсем недавно была дисквалификация за драку в матче против «Зенита»!

Это у него такое воспитание. Такое поведение бьет по репутации футбола. Шоу можно добиваться другими моментами. У каждого шоу есть красная линия, а Соболев за нее постоянно заходит.

На стадионе «Спартака» стоит памятник братьям Старостиным. Николай Петрович Старостин – олицетворение клуба. Многие полюбили клуб именно из-за братьев. Никита Павлович Симонян – тоже олицетворение «Спартака». Поведение Симоняна, Нетто, Старостиных не вяжется с поведением этого Соболева.

Я неоднократно общался со Старостиным. Он говорил, что в «Спартак» просто так не берут. Что игроков подбирают по характеру и степени интеллекта. Мне жалко Старостиных, что они стоят, глядя на такого футболиста в красной футболке», – сказал комментатор.

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50 комментариев

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Aleksandr Danilov
Фан ЦСКА, но это уже слишком. Даже все неадекватные поступки Соболева в сезоне не стоят этой травли
+39
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+35
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Pelerin
"Я, как футболист, переживаю..."

Ну, надо отметить, что ГСО был куда более посредственный футболист, чем даже комментатор. К чему это очередное лицемерие? Ради "красного словца"?
А как комментатору ему было за себя стыдно, когда он начал извиваться с "наглой подтасовкой звука"? Когда в очередной раз перед Газпромом пресмыкается?
+36
-4
+32
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Ебздрогыч
Мне кажется Кокорина с Мамаевым меньше полоскали и травили, чем Соболева
+26
-3
+23
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Recreated
Старикан ещё не весь понос вынес, там ещё осталось!
+11
-1
+10
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daniel-cristian
успокойся дед...на широкова лучше полюбуйся или радимова
+10
0
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Владимир Молявин
Соболева не оправдываю и не защищаю. Но эти нападки уже надоели. Сколько можно???
+7
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murzzzzzilka
Ответ Aleksandr Danilov
Фан ЦСКА, но это уже слишком. Даже все неадекватные поступки Соболева в сезоне не стоят этой травли
Спасибо за адекватность.
Вы правы. Он повел себя, как идиот, но то безумие, которое устроили сми - просто беспредел. Я уж не говорю про местных святош.
Получил дисквал. Надеюсь, еще и клуб штрафанет. Может, поумнеет.
+7
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Ростов-на-Дону
Куда пропал коммент про имитацию изнасилования Дзюбой Азмуна? Или про "зинит" только хорошее или никак?
"Спартак" тут отдыхает по сравнению с "зинитом".
+8
-2
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MrFrost
Ген, узбагойся, Соболь не виноват, а это всего лишь провокация. Нагло смонтированная подтасовка видео. Уверен, что за сфабрикованную подставу ответят те, кто это сделал.XD
+7
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arspurs9
Не снимая никакой ответственности с Соболева, но ГСО ничем не лучше со своим маразмом и связями (другой причины, почему он так долго занимал комментаторское кресло я не вижу).
+8
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Ковид 07.10.52
Рупорт столицы продажных прифутбольных экспертов вылез, странно, что гладиатора чьим именем назван клуб. не вспомнил, ему тоже памятник стоит...тьфу...на что только не идут инфицированные этим городком, чтобы поплевать на "соседних коров"....тьфу еще раз....Интересно, а что Садырин подумал, когда Кержакова услышал с неприличной кричалкой, Гена?
+10
-4
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Petr Denisov
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Виталик Украинский
Это ведь и есть "популярность" спартака. Что не так?
Это ведь обычные хейтеры, которые живут на хейте Спартака.
+5
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Bangal88
"Необходимо его немедленно расстрелять! И широко оповестить об этом население!!!" - забыл добавить
+4
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Алексей Иванов
Духовник Зенита, хусти, замуж, Дзюба, Медведев, Широков, Кержаков это норм с их действиями
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Spartakus1984
Вот когда Дзюба был в футболке зенита то было нормально флюгеру
+5
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MachineGunKelly
Ответ Тайосич
Комментарий удален модератором
согласен
+4
-1
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Spartacus Pro
Орлов, похоже, не читал комментарии и документальные рассказы болельщиков Зенита про Симоняна и Старостиных. Соболев бы пай-мальчиком показался.
+6
-3
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ivannumber1
А этот болотный куда лезет???

Про Артёмку что-то язык за пазухой держал, когда тот на всю страну прославился. А там ведь всё куда "пикатнее" было.
+3
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Teodrakis
Жалко голубей, которые не могут перегадить таких Орлов
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sled
Ещё один zeнитовец про красные линии затянул шарманку, они там все квасят?
+2
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Spaten
Лицемер Гена
+2
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Rus38
Сперва был Винни день за днем теперь Соболь! Кто следующий? Соболелев что о... Ал его что такой разнос? Достали.
+2
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Кайван белоглазый
Дед, хорош уже херню пороть. Обсуждай стрелочников своих.
+2
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Александр Чернов
Орлов уже перебарщивает.
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Piterboll
Ответ Ебздрогыч
Мне кажется Кокорина с Мамаевым меньше полоскали и травили, чем Соболева
Да ладно, Соловьев их неделю чуть ли не расстрелять предлагал
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