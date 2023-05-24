Орлов о Соболеве: «Жалко Старостиных, что глядят на такого игрока в красной футболке. Какую рекламу дает он образу футболиста? У каждого шоу есть красная линия»
Геннадий Орлов считает, что поведение Александра Соболева достойно порицания.
«Нельзя себя вести так, как Соболев. Я, как футболист, переживаю за авторитет игроков в обществе. Но в обществе разные люди. Есть интеллигентные, есть воспитанные, а есть просто гопники.
Какую рекламу дает Соболев образу футболиста? Это неприлично со всех сторон. У него ведь совсем недавно была дисквалификация за драку в матче против «Зенита»!
Это у него такое воспитание. Такое поведение бьет по репутации футбола. Шоу можно добиваться другими моментами. У каждого шоу есть красная линия, а Соболев за нее постоянно заходит.
На стадионе «Спартака» стоит памятник братьям Старостиным. Николай Петрович Старостин – олицетворение клуба. Многие полюбили клуб именно из-за братьев. Никита Павлович Симонян – тоже олицетворение «Спартака». Поведение Симоняна, Нетто, Старостиных не вяжется с поведением этого Соболева.
Я неоднократно общался со Старостиным. Он говорил, что в «Спартак» просто так не берут. Что игроков подбирают по характеру и степени интеллекта. Мне жалко Старостиных, что они стоят, глядя на такого футболиста в красной футболке», – сказал комментатор.
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Ну, надо отметить, что ГСО был куда более посредственный футболист, чем даже комментатор. К чему это очередное лицемерие? Ради "красного словца"?
А как комментатору ему было за себя стыдно, когда он начал извиваться с "наглой подтасовкой звука"? Когда в очередной раз перед Газпромом пресмыкается?
Вы правы. Он повел себя, как идиот, но то безумие, которое устроили сми - просто беспредел. Я уж не говорю про местных святош.
Получил дисквал. Надеюсь, еще и клуб штрафанет. Может, поумнеет.
"Спартак" тут отдыхает по сравнению с "зинитом".
Про Артёмку что-то язык за пазухой держал, когда тот на всю страну прославился. А там ведь всё куда "пикатнее" было.