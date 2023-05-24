Соломатин о Соболеве: «Я бы еще Fan ID отобрал. Фанатов могут не допускать на стадион, а игроков – нет? Пусть тоже культурно себя ведут»
Андрей Соломатин предложил не пускать Александра Соболева на стадионы.
«Я бы еще у Соболева Fan ID отобрал, чтобы закрыть доступ на футбольный стадион.
Если бы это было первый раз... А так, получается, у болельщика могут отобрать Fan ID и не допускать на стадион, а у игроков – нет.
Пусть тоже ведут себя культурно», – сказал бывший защитник ЦСКА.
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Соболев накосячил, его удалили, он извинился, дали дискву. Тема исчерпана на данный момент.
А все эти соломатины, радимовы, etc. и кто там еще в комментах требует линчевать - от лукавого.
Шэни дэда могитхан