Соломатин о Соболеве: «Я бы еще Fan ID отобрал. Фанатов могут не допускать на стадион, а игроков – нет? Пусть тоже культурно себя ведут»

Андрей Соломатин предложил не пускать Александра Соболева на стадионы.

«Я бы еще у Соболева Fan ID отобрал, чтобы закрыть доступ на футбольный стадион.

Если бы это было первый раз... А так, получается, у болельщика могут отобрать Fan ID и не допускать на стадион, а у игроков – нет.

Пусть тоже ведут себя культурно», – сказал бывший защитник .

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