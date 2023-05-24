Соломатин о Соболеве: «Я бы еще Fan ID отобрал. Фанатов могут не допускать на стадион, а игроков – нет? Пусть тоже культурно себя ведут»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия болельщики Андрей Соломатин Александр Соболев Fan ID Футбол

Андрей Соломатин предложил не пускать Александра Соболева на стадионы.

«Я бы еще у Соболева Fan ID отобрал, чтобы закрыть доступ на футбольный стадион.

Если бы это было первый раз... А так, получается, у болельщика могут отобрать Fan ID и не допускать на стадион, а у игроков – нет.

Пусть тоже ведут себя культурно», – сказал бывший защитник ЦСКА.

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32 комментария

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ruslan_khaibulov
да вот фанайди как спас мир и общество от такого опасного преступления на футбольном поле?)
+42
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Ебздрогыч
Может его еще к своим дружкам на СВО предложит отправить на перевоспитание? Когда Бог ума не дал - совсем печаль
+32
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Тунец-Сосискоед
А вот комментарии со спортса в интервью перепечатывать уже нечестно
+12
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+11
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Pueblo
Это называется травля.
Соболев накосячил, его удалили, он извинился, дали дискву. Тема исчерпана на данный момент.
А все эти соломатины, радимовы, etc. и кто там еще в комментах требует линчевать - от лукавого.
+11
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Proline
Минутку, только недели две назад Соломатин говорил, что фан-ид нужно отменить. У него биполярочка?
+4
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+4
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Pelerin
Ответ Ебздрогыч
Может его еще к своим дружкам на СВО предложит отправить на перевоспитание? Когда Бог ума не дал - совсем печаль
Андрюша тут недавно про смертную казнь задвинул. Так что скажите спасибо, что сейчас "по лайту" прошëлся...
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Frest!
Ответ Тунец-Сосискоед
А вот комментарии со спортса в интервью перепечатывать уже нечестно
Наоборот, идею - в массы! Пусть максимально популяризирует.
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карабашка
Солома говорят немало игр сдал.Все негодяи типа орлова,буланова и соломы стараются изо всех сил.Нормальные люди реагируют спокойно.Осуждают,но не пытаются уничтожить.
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murzzzzzilka
Еще один святоша🤦🏻‍♀️
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murzzzzzilka
Ответ карабашка
Солома говорят немало игр сдал.Все негодяи типа орлова,буланова и соломы стараются изо всех сил.Нормальные люди реагируют спокойно.Осуждают,но не пытаются уничтожить.
Так то нормальные.
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Pelerin
Ответ Виталик Украинский
Уже второй игрок спартака наиграл на "отобрать Fan ID ". КБ клуб маргинализует РПЛ.
Виталик про маргиналов. Надо полагать, себя ты считаешь интеллигентом? )
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Neromog
Ответ Ебздрогыч
Может его еще к своим дружкам на СВО предложит отправить на перевоспитание? Когда Бог ума не дал - совсем печаль
Уже. Милонов предложил.
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Spartakus1984
Какая собака ещё не накинулась на Соболя?
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Владимир Молявин
Тогда все команды придётся фан-уйди лишать, за мат на поле.
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Mr. Voronoi
То есть пусть в ФНЛ играет)
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Tigo_Volchara93
Соболев, нажечь ты читаешь этот коммент.
Шэни дэда могитхан
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Не Подарок
ОМГ, сколько же вылезло достойнейших, чистых как кристалл, футбольных и околофутбольных людей.
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savik-A.M.
С себя начните , Широков избил судью на поле , и его это не касается , ему можно
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Spartacus Pro
По-моему, теперь чтобы за интервью заплатили нужно какое-то новое наказание придумать для Соболева. Скоро так и про лишение гражданства дойдет.
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Frest!
Ответ ruslan_khaibulov
да вот фанайди как спас мир и общество от такого опасного преступления на футбольном поле?)
Вот и проверим, проверим, как система работает.
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Гусейн Магомедрасулов
Всё верно. Равноправие должно соблюдаться. Болельщика бы вывели за такое
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-3
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Данил Кублицкий
Ответ Sobachkin
МатчТВ сейчас 15 мин обсуждают как хватать за пах правильно
😂😂😂🤡🤡🤡а за чей пах, соперника или свой , не уточняют ???Держи нас в курсе, не у всех есть возможность смотреть сейчас МатчТВ 😂😂😂
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13lapa13
да соболя бы по хорошему матчей на 10 упаковать, чтобы и в следующем сезоне его видно не было
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Said Saidov
Болельщик не может быть чьим то кумиром, с которого детишки берут пример!
+1
-1
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