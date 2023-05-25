«Барселона» получит процент от трансфера Малкома, если «Зенит» продаст его дороже 40 млн евро

Теги Зенит премьер-лига Россия Барселона Ла Лига возможные трансферы Малком Футбол

«Барселона» может получить процент от перехода Малкома из «Зенита» в другой клуб.

Это произойдет в случае, если сине-бело-голубые продадут хавбека более чем за 40 млн евро.

В 2019 году Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит» за 40+5 млн.

«Зенит» потребует за Малкома более 45 млн евро. Он интересен «Арсеналу», «Ньюкаслу», «Ман Сити» и «ПСЖ» (90min)

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ХавиГави_Паратрупер
В ПСЖ за 60 лимонов (там как раз левоногий вингер с правого фланга уходит) и все довольны😎
Ну, а что, после Семака в Париже вроде не было русских😏
+22
-3
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
benjamin92
Во жизнь поменялась - был бразильцем в Барселоне, стал русским в Зените )
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nate
И здесь рычаг Лапорты ))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лысина Зидана
Ответ Hella black
Хоть где-то Барса получит деньги от трансфера
Не получит )
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hella black
Хоть где-то Барса получит деньги от трансфера
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MK
Есть интерес со стороны ПСЖ) походу Барса заработает )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fazy10
значит продадут за 40 а остальную сумму левыми способами переведут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий