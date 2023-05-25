«Барселона» получит процент от трансфера Малкома, если «Зенит» продаст его дороже 40 млн евро

« » может получить процент от перехода Малкома из «Зенита» в другой клуб.

Это произойдет в случае, если сине-бело-голубые продадут хавбека более чем за 40 млн евро.

В 2019 году Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит» за 40+5 млн.

«Зенит» потребует за Малкома более 45 млн евро. Он интересен «Арсеналу», «Ньюкаслу», «Ман Сити» и «ПСЖ» (90min)

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