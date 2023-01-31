Гендиректор «Зенита» заявил, что Малком не уйдет в «ПСЖ»: «Барса» купила Дембеле за 140 млн евро. Малком – его ровесник, и это первоклассный футболист»

Теги Зенит ПСЖ премьер-лига Россия Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Александр Медведев Нассер Аль-Хелайфи Малком Матч ТВ Усман Дембеле Футбол

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что Малком не перейдет в «ПСЖ».

– Переходит ли Малком в «ПСЖ»?

– Не переходит.

– Был ли предметный интерес со стороны «ПСЖ» к Малкому?

– Да, был.

– Были ли контакты с «ПСЖ»?

– Не к ночи будь помянутый представитель «ПСЖ» выходил на игрока. Не буду скрывать, что интерес такого большого клуба, как «ПСЖ», к нашему футболисту приятен. У меня была переписка и разговор с президентом парижского клуба господином Нассером Аль‑Хелайфи. В ходе этого общения мы обсудили, на каких условиях был бы возможен переход Малкома в «ПСЖ». Аль‑Хелайфи эти условия услышал и заметил, что в текущей обстановке, видимо, связанной с финансовым фэйр-плей и большими затратами «ПСЖ» относительно Месси, вариант полноценного трансфера этой зимой для них не является предпочтительным. В такой ситуации «ПСЖ» был бы заинтересован в аренде футболиста. Что, естественно, не устраивает «Зенит».

После этого никакого нового предложения от парижского клуба мы не получили. Поэтому считаем историю перехода Малкома в «ПСЖ» в это трансферное окно закрытой. Хочется особо отметить, что «ПСЖ» не поддался дьявольскому искушению – весьма сомнительному с юридической точки зрения, не говоря уже об этической стороне дела – толкнуть игрока к прерыванию контракта.

– Возможен ли вариант, при котором вы вернетесь к переговорам с «ПСЖ» по Малкому в будущем?

– Отвечу так. Вот смотрите, есть известный игрок Усман Дембеле. Он был приобретен «Барселоной» за сумму, которая с учетом бонусов может составить более 140 миллионов евро. Так вот, помимо того, что он полностью провалил финальную игру чемпионата мира с Аргентиной и был заменен на пару с Жиру в первом тайме еще до перерыва, он и в чемпионате Испании забил всего пять мячей. При этом, несмотря на такие, мягко говоря, скромные показатели на футбольном поле в клубе и сборной, его рыночная стоимость достаточно высока. Известный портал Тransfermarkt, конечно, не бином Ньютона, но тем менее дает определенную ориентировку. Там стоимость Дембеле составляет 60 миллионов евро. То есть она снизилась, но это как‑никак 60 млн евро.

Малком, который является ровесником Дембеле, – первоклассный футболист. Он отлично играет в этом сезоне, и я уверен, что наши игроки, которые показывают свой класс на футбольном поле в «Зените» и других российских командах, будут вызывать интерес европейских клубов. Футболистов много, но количество хороших и очень хороших не так велико. Поэтому такие возможности сохраняются. Мы всегда были за то, чтобы наши игроки, показав себя в «Зените», могли выступать за топ‑клубы пяти ведущих лиг, – сказал Медведев.

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45 комментариев

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Алекс
Але? Кто это? Директор? Да пошел ты в ж#пу, директор...Не до тебя сейчас...(с)
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Дмитрий9779
Ну и хорошо,все повели себя профессионально.
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Unnamed80
ЗЕнит довыпендривается, приостановит контракт Малком и свалит
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serserdada
это конечно полный пипец - сравнивать Малого с Дембелем!! да ещё говорить что Малк круче. я воляюзь пацтулам. да ещё и статистику приплели, аргументы. в барсе ведь придурки сидят дебильные: за какогото сраного усмана 140 выложили наивные, при этом проворонили настоящего мастера кожаного мяча Малкома! но успокойтесь, медведь не такой лох как барсуки, он не упустит нового месси! вот только вопрос - если они засыпят ему тропинку в псж, то как они заставят его выкладываться на поле? что может наиграть им недовольный, обиженный игрок, через силу пинающий ногами шарик?
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Дмитрий9779
Ответ Captain_Noname
После "так сказать" нужна запятая, болотный неуч
А в конце предложения точка😁,розовый неуч.
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Руслан Абакаров
Ответ Я Гражданин Мира
И как играл? Ему там толком не дали играть. У Малком класс выше чем у Дембеле, покрайней мере не ниже. Сколько там Дембеле играет, и что Только в этом году чуть получше стал играть
Малком не играл, потому что проигрывал конкуренцию и дембеле в том числе, он одноногий, не такой быстрый
+3
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ЗЕНИТ65
Ответ Oleg Pepel
Когда Вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите. Классика
Сам с собой разговариваешь?
0
-3
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Юрий Кечко
Ещё что всегда подмечал , и что очень портит Малкома как игрока он в Питере совершенно разучился бить , он в Бордо такие соски клал, даже за Барселону Интеру в лч шлёпнул один раз хорошо , а в Питере удар куда то испарился
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Wiley Fox
Ахаха

Ну и компот у него в голове

Зенит и медведев нашли друг друга
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Юрий Кечко
Ля ну мне нравится Марком, но какое нахер сравнение Дембеле

Малком отличный игрок для Ромы,Севильи, Если ещё прибавит то Боруссии (ротации)
Но не более
0
-2
-2
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OldRedWhite
Ответ Ебздрогыч
Дембеле провалился на чемпионате мира, хоть и до финала дошел, зато как Малком блистал за сборную Бразилии! Жаль, хорватов не прошли, а то бы он в одиночку аргентинцев порвал бы!
Боюсь , что на этого идиота даже Ваши обезоруживающие аргументы не подействуют !
Я , разумеется, о владельце ПСЖ !
+2
-1
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evil
Ответ schwein
Во, а вот и программная речь. И ведь можно было не путаться под ногами а подождать 1 день. Так сказать журналистам газеты с петушком на заметку.
чё за газета с болельщиком зенита?
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Малком выбрал меньшее зло из мешков
0
-3
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Vano from Tbilisi
Ответ King_X
Ну всё Спартак отдал бесплатно игрока, а мог с КС 140 лямов требовать Колхозный менеджмент опять накосячил
Федун продай Спартак...... хотя стоп
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nb8dwryv56
Вообще, насколько я помню, была новость, что Зенит предложил Малкома ПСЖ….
Если бы он прям заинтересовал, думаю, бухгалтерия ПСЖ смогла бы найти лазейки для трансфера.
Зенит уж слишком пропиарил эту возню…
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Oleg Pepel
Когда Вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите. Классика
0
0
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Я Гражданин Мира
Я считаю Малком , классный игрок !
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Overkiller
Уже и прерывание контракта юридически сомнительно? А как же, товарищ Медведев, Алберто то вас лесом послал и уехал обратно в страну диких обезьян? Когда чудом на сдачу вам в аренду всяких Иванов по доброте душевной напихали. Чего же "юридически" то вопрос не решили?
+1
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Leo
Выдал детали разговора с президентом ПСЖ, выдал какую-то идиотскую аналитику по Дембеле, который в рфпл сунется только годам к 35... профессионал с большой буквы, в общем, этот гендир Зенита.
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2ran
Я старше Дембеле. Значит, где-то 40-45 млн.
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King_X
Ответ Vano from Tbilisi
Ну ровесник и что дальше? Коле Рассказову тоже 25
Ну всё
Спартак отдал бесплатно игрока, а мог с КС 140 лямов требовать
Колхозный менеджмент опять накосячил
+6
0
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Я Гражданин Мира
Ответ Роман
Сравнил Малколма с Дембеле? Ахахах, Мелком тоже в Барселоне играл и вспомни как)
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<~Inter~>
Дембеле купили когда ему 19-20 лет было. Малком примерно в том же возрасте перешёл в Барселону за 40 млн
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Captain_Noname
Ответ schwein
Во, а вот и программная речь. И ведь можно было не путаться под ногами а подождать 1 день. Так сказать журналистам газеты с петушком на заметку.
После "так сказать" нужна запятая, болотный неуч
+2
-4
-2
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Vatikan
Да тут половина спортса ровесники.
+3
0
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