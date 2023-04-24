«Бавария» и Эрнандес продлят контракт до 2027 года в ближайшие дни

Люка Эрнандес близок к продлению контракта с «Баварией».

Как утверждает журналист Флориан Плеттенберг, последние переговоры между сторонами прошли успешно, и защитник заключит новое соглашение уже в ближайшие дни.

Договор будет рассчитан до лета 2027 года.

Француз выступает за мюнхенский клуб с сезона-2019/20. В текущем чемпионате у него 7 матчей.

Подробно со статистикой 27-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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