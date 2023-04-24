«Бавария» и Эрнандес продлят контракт до 2027 года в ближайшие дни

Теги Бавария бундеслига Германия Люка Эрнандес Футбол

Люка Эрнандес близок к продлению контракта с «Баварией».

Как утверждает журналист Флориан Плеттенберг, последние переговоры между сторонами прошли успешно, и защитник заключит новое соглашение уже в ближайшие дни.

Договор будет рассчитан до лета 2027 года.

Француз выступает за мюнхенский клуб с сезона-2019/20. В текущем чемпионате у него 7 матчей.

Подробно со статистикой 27-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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11 комментариев

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Антон Чугунов
Ну и хорошо
+3
0
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Михо
Когда здоров, просто супер топ, резкий, быстрый, хорошо обученный, один в один практические непроходим, спокойно закрывает две позиции без потери качества. Жаль конечно что травмы портят карьеру, Бавария молодцы что поддерживают своего игрока
+2
-1
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ɔculpa
Ответ Эмиль Гафаров
отличная новость для фанатов "Баварии")
Как по мне, так в первую очередь это шикарный игрок в центр, ну и отличный на фланг. В центре это топ-защитник. Очень жаль, что ломкий.
Лукасу только здоровья.
+1
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Эмиль Гафаров
Ответ ɔculpa
Как по мне, так в первую очередь это шикарный игрок в центр, ну и отличный на фланг. В центре это топ-защитник. Очень жаль, что ломкий. Лукасу только здоровья.
полностью согласен
+1
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Эмиль Гафаров
отличная новость для фанатов "Баварии")
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Юрий Балышев
Это хорошо,здоровая конкуренция для Дэвиса
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Jor Hakobyan
Люка и Де Лигт будет мощь
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ɔculpa
Ответ Юрий Балышев
Это хорошо,здоровая конкуренция для Дэвиса
Топ-игрок в центр защиты, в первую очередь)
0
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