«Бавария» и Эрнандес продлят контракт до 2027 года в ближайшие дни
Люка Эрнандес близок к продлению контракта с «Баварией».
Как утверждает журналист Флориан Плеттенберг, последние переговоры между сторонами прошли успешно, и защитник заключит новое соглашение уже в ближайшие дни.
Договор будет рассчитан до лета 2027 года.
Француз выступает за мюнхенский клуб с сезона-2019/20. В текущем чемпионате у него 7 матчей.
Подробно со статистикой 27-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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Лукасу только здоровья.